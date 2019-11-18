Sanatçı Yıldız Kenter'in vefatı ünlü isimleri üzdü

Usta sanatçı Yıldız Kenter'in vefatı dolayısıyla çok sayıda ünlü isim üzüntüsünü dile getirdi.

Sanatçı Yıldız Kenter'in vefatı ünlü isimleri üzdü
0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, usta sanatçı Yıldız Kenter'in vefatı dolayısıyla, Twitter hesabından Kenter'in bir fotoğrafını paylaştı.

Yerlikaya, ayrıca paylaşımında, "Tiyatroya adanmış bir hayat. Tiyatro ile soluklanan güzel insan. Sürekli parlayan bir yıldız. Yıldız Kenter'e Allah'tan (C.C) rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dilerim." sözlerine yer verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Kenter'in Türk tiyatro tarihinin önemli bir sanatçısı olduğunu belirterek, "Genç oyuncuların deniz feneri oldu, sayısız oyunda ve tiyatro topluluğunda yer aldı. Kendisini kaybetmiş olmamızın derin üzüntüsünü yaşıyoruz; Allah'tan rahmet, sevenleri ve sanat dünyasına başsağlığı dilerim." ifadesini kullandı.

Sanatçı Nilüfer de Instagram'daki paylaşımında üzüntüsünü şu sözlerle aktardı:

"Boğazım düğümlendi duyunca acı haberi. Hocaların hocası, müthiş oyuncu, zarif kadını, Yıldız Kenter'i kaybettik. Efsane oyuncu yıllar önce kaybettiği sevgili eşi Şükran Güngör ve kardeşi Müşfik Kenter'e kavuştu. Allah rahmet eylesin. Ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

"Bu perde hiçbir zaman kapanmayacak"

Oyuncu Işıl Yücesoy da Instagram'da başsağlığı dileğinde bulunarak, "Sayın Yıldız Kenter aramızdan ayrıldı. Ama yetiştirdiği öğrencilerde, oyunlarını seyreden seyircinin yüreğinde yaşayacak. Bu perde hiçbir zaman kapanmayacak." ifadelerine yer verdi.

Oyuncu Zerrin Tekindor ise Yıldız Kenter'i "Kutup Yıldızı"na benzeterek, "O, kaybolmaz" ifadesini kullandı.

Demet Akbağ da sanatçının vefatından duyduğu üzüntüyü, "Yıldız Kenter, canım hocam, ustam, Türk tiyatrosuna ve bizlere verdiğin emek için binlerce teşekkür. Adın gibi yıldızlar içinde uyu. Sonsuz saygı, sevgiyle." mesajıyla paylaştı.

Senarist, yapımcı, yönetmen ve oyuncu Cem Yılmaz da Twitter'dan duygularını, "Tiyatromuzun kıymetlisi Yıldız Kenter hocamızın mekanı cennet olsun. Kendisinin yetiştirdiği nice tiyatro sanatçısı arkadaşıma ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim." sözleriyle aktardı.

"Tiyatro dünyamızın, Türkiye'nin başı sağ olsun"

Oyuncu Cengiz Bozkurt da sosyal medyadan şu paylaşımda bulundu:

"Yıllar evvel Kenter Tiyatrosunu 'Inishmorelu Yüzbaşı' oyunuyla hem bana hem Mehmet'e (Ergen) açarak memlekete dönüşümüzü sağlayan, sonrasında aynı tiyatroda çevirip, yönettiğim 'Kumarbazın Seçimi' oyununda bana desteğini hiç esirgemeyen, arkasından 'Anna Karenina' oyununda sahne paylaşma şerefine ulaştığım ustamız, pirimiz, yüzlerce öğrenci yetiştiren Yıldız hocamızı kaybettiğimizi üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Tiyatro dünyamızın, Türkiye'nin başı sağ olsun."

Oyuncu Reha Özcan, duygularını Twitter'dan "Ülkemiz tarihinin en büyük kadın oyuncusunu kaybetti. Bazen içimde acı çok büyük oluyor. Tek teselli bu topraklarda yaşayıp, son nefesini verdi. Bu dili konuştu. İyi ki... Müşfik Hoca'ya, Şükran Bey'e gitti." şeklinde dile getirdi.

Oyuncu Zafer Algöz de Yıldız Kenter'in Türk tiyatrosunun divası olduğunu aktararak, "Şahane İngilizcesiyle dünyanın her yerinde gururumuz oldu. Yetiştirdiği oyuncuların en büyüğü Müşfik Kenter'di. Başımız sağ olsun. Adı üstünde Yıldız. İsmine yakışır bir hayat ve şahane kariyer. Mekanı cennet olsun." şeklindeki görüşlerini aktardı.

Şarkıcı, besteci ve söz yazarı Haluk Levent de "Gerçekten de bu dünyadan bir 'Yıldız' geçti." ifadesini kullanırken, Metin Şentürk ise "Çok değerli bir ustayı kaybettik. Yıldız Hanım mekanınız cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Hilal Uştuk

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'dan 5 ülkeye "kemik çimentosu" ihracatı
Funcity yepyeni iç tasarımıyla daha çok eğlence sunuyor!
Gözde Balık Evi'nden efsanevi deniz ürünleri menüleri
Isparta'da uzman çavuş ve eşi evlerinde ölü bulundu
Isparta'da trafik kazası: direğe çarptı...
Osman Çullu Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası Isparta'da başladı
Isparta Tarım ve Hayvancılık Fuarından çok özel fotoğraflar!
Isparta'da Biyonik El Geliştirildi
Isparta Valisi Seymenoğlu, Keçiborlu'da
Yöresel ve doğal lezzetler Kolancı Şarküteri'de
​Anadolu Kilimi “Geleneğin Kalp Atışları” Programında Tanıtıldı
Isparta Tarımının En Prestijli Organizasyonu 15 YaşındaISPARTA TARIMININ EN PRESTİJLİ ORGANİZASYONU 15 YAŞINDA
Isparta’nın Tarım ve Hayvancılık Fuarı 15. Kez Kapılarını Açtı
ATM'lerde yeni dönem başlıyor! Artık yeni çipli kimliklerle...
Isparta'da basketbol ve voleybol turnuvası... sultanlar sahaya iniyor!
İZRO'dan Isparta Gezisi... İzmir'den ilimize yerli turist gelecek
Isparta'da ​Kadınlar Emeklerini Kazanca Çevirebilecek
Isparta'da ​Otel Konforunda Olacak Yurtlar Yükseliyor
KIŞLIK GİYİM ÜRÜNLERİ KOZA TEKSTİL REYONLARINDA
Spor Bakanı Kasapoğlu Isparta'da ISUBÜ'de açılış törenine katıldı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Isparta'da
Bitkisel Üretim Desteklemeleri Tebliği Yayınlandı
Dikkat! Isparta'da göllerde kerevit av yasağı başladı
Erdoğan imzaladı: Sözleşmeli personellerle ilgili yeni düzenleme! Yeniden hizmete alınacak
Isparta'da 400.326 Dekar Tarım Arazisi Sulandı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yüyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
ısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Önder Şekerleme AVM 3. Şubesini YenilediÖnder Şekerleme AVM 3. Şubesini Yeniledi12 Kasım 2019
Isparta’nın Tarım ve Hayvancılık Fuarı 15. Kez Kapılarını AçtıIsparta’nın Tarım ve Hayvancılık Fuarı 15. Kez Kapılarını Açtı14 Kasım 2019
Isparta'da uzman çavuş ve eşi evlerinde ölü bulunduIsparta'da uzman çavuş ve eşi evlerinde ölü bulundu17 Kasım 2019
Yalvaç'ta Fidanlar Toprakla BuluştuYalvaç'ta Fidanlar Toprakla Buluştu11 Kasım 2019
ATM'lerde yeni dönem başlıyor! Artık yeni çipli kimliklerle...ATM'lerde yeni dönem başlıyor! Artık yeni çipli kimliklerle...14 Kasım 2019
GÖLLER BÖLGESİ TARIM GÖNÜLLÜLERİ ISPARTA DA BULUŞUYOR… GÖLLER BÖLGESİ TARIM GÖNÜLLÜLERİ ISPARTA DA BULUŞUYOR…12 Kasım 2019
Isparta'da 26 ayrı bölgede 145 bin fidan dikildiIsparta'da 26 ayrı bölgede 145 bin fidan dikildi11 Kasım 2019
Ispartalı şehidimizin ismi köyündeki kütüphaneye verildiIspartalı şehidimizin ismi köyündeki kütüphaneye verildi11 Kasım 2019
KIŞLIK GİYİM ÜRÜNLERİ KOZA TEKSTİL REYONLARINDAKIŞLIK GİYİM ÜRÜNLERİ KOZA TEKSTİL REYONLARINDA13 Kasım 2019
Spor Bakanı Kasapoğlu Isparta'da ISUBÜ'de açılış törenine katıldıSpor Bakanı Kasapoğlu Isparta'da ISUBÜ'de açılış törenine katıldı13 Kasım 2019
Burdur'da Böceklenmiş unu eleyip piyasaya sürmeye çalışan zanlılar yakalandıBurdur'da Böceklenmiş unu eleyip piyasaya sürmeye çalışan zanlılar yakalandı12 Kasım 2019
Isparta'da basketbol ve voleybol turnuvası... sultanlar sahaya iniyor!Isparta'da basketbol ve voleybol turnuvası... sultanlar sahaya iniyor!14 Kasım 2019
e-Devlet'ten 600 yeni hizmet!e-Devlet'ten 600 yeni hizmet!12 Kasım 2019
81 ilde ucuza arsa: Tek bir şartı bulunuyor81 ilde ucuza arsa: Tek bir şartı bulunuyor12 Kasım 2019
Aranan şahısları Isparta'da Emniyet ekipleri yakaladıAranan şahısları Isparta'da Emniyet ekipleri yakaladı12 Kasım 2019
Isparta'da ​Otel Konforunda Olacak Yurtlar YükseliyorIsparta'da ​Otel Konforunda Olacak Yurtlar Yükseliyor14 Kasım 2019
Keçiborlu'da Fidanlar Toprakla BuluştuKeçiborlu'da Fidanlar Toprakla Buluştu11 Kasım 2019
İZRO'dan Isparta Gezisi... İzmir'den ilimize yerli turist gelecekİZRO'dan Isparta Gezisi... İzmir'den ilimize yerli turist gelecek14 Kasım 2019
Isparta'da trafik kazası: direğe çarptı...Isparta'da trafik kazası: direğe çarptı...17 Kasım 2019
​Anadolu Kilimi “Geleneğin Kalp Atışları” Programında Tanıtıldı​Anadolu Kilimi “Geleneğin Kalp Atışları” Programında Tanıtıldı15 Kasım 2019