İSTANBUL - Samsung, "Çamaşır Makinesi ve Buzdolabı Alanlara İndirim Kampanyası"nı tüketicilerin beğenisine sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung Electronics, Samsung mağazalarından ve shop.samsung.com/tr/ web sitesi üzerinden seçili buzdolabı ve çamaşır makinesi modellerinden satın alan tüketicilerine 500 TL indirim avantajı sağlayacak.

Tüketiciler, 1 Kasım- 30 Kasım 2019'da düzenlenen kampanyadan seçili buzdolabı ve çamaşır makinesi modellerini Samsung yetkili bayilerinden veya shop.samsung.com/tr/ web sitesi üzerinden satın alarak faydalanabiliyor.

Kampanya kapsamındaki bazı Samsung çamaşır makinesi modelleri, Addwash Akıllı Kapak Teknolojisi sayesinde yıkama işlemi başladıktan sonra, unutulan diğer çamaşırları ya da ilave yumuşatıcı ve deterjan eklemeye olanak sağlıyor.



Kampanya kapsamındaki bazı buzdolabı modelleri ise gıda saklama konusunda esnekliği en üst düzeyde sunarak her şeyin taze kalmasını sağlarken, Twin Cooling System özelliği sayesinde ise sıcaklık ve nemi en uygun hale getirerek kokuların birbirine karışmasını önlüyor. Böylece içindeki malzemeleri kurumadan, daha uzun süre taze tutabiliyor.

