Samsung'dan Galaxy Note 10'a yeni tasarım

Samsung Galaxy Note10 ve Galaxy Note10+, ince ve çerçevesiz tasarım ve performansını artıran inovatif araçlarla kullanıcıların beğenisine sunuluyor - Samsung Electronics Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Tasarım Ekibi Lideri Yun-je Kang: - "Akıllı telefonlar b

Samsung'dan Galaxy Note 10'a yeni tasarım
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Samsung Galaxy Note10 ve Galaxy Note10+, ince ve çerçevesiz tasarıma ve performansını artıran inovatif araçlara sahip.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, şirket Galaxy Note serisinde yer alan Galaxy Note10’un boyutlarını ve biçimini, Y ve Z kuşağından kullanıcılara daha yakın ve üretken bir akıllı telefon deneyimi sunacak şekilde uygun hale getirdi.

Galaxy Note10, tek parça camdan kesilmiş gibi görünen, tutması rahat, pürüzsüz bir biçime sahip. Akıllı telefonun sade fakat sağlam tasarımı, çerçevesiz bir ekranı destekliyor. Bu da aynı anda birden fazla işle uğraşan Note kullanıcılarına daha fazla alan sunuyor.

Galaxy Note10’daki Sinematik Sonsuz Ekran kenarların üzerini aşarak gövde ile ekran arasındaki sınırı belirsiz hale getiriyor. Ekranın orta üst kısmında ise ön kamera yer alıyor. Ekrana dengeli ve estetik bir görünüm katan bu yeni tasarım aynı zamanda ön kameranın konumu sayesinde kullanıcıların eğlenceli ve özgün duvar kağıtları kullanabilmelerini sağlıyor.


- Geliştirilmiş S Pen ve daha fazla renk seçeneği


Note serisinin bir parçası olan S Pen de yeni bir tasarım ve Samsung Notes uygulamasında birden fazla ton desteği gibi bir dizi kullanışlı özellikle güncellendi. Samsung’un not alma uygulamasını kullanırken kalem rengi ve tarzı favori olarak kolayca kaydedilebiliyor, S Pen’deki butona basarak bu yüklenebiliyor ve kullanıcının tarzına en uygun şekilde yazıp çizime başlanabiliyor. Galaxy Note10’un gövdesiyle entegre olan S Pen, cihazın bütünlüğünü bozmayarak estetiğini de zenginleştiriyor ve rahatlıkla elde tutulabiliyor.

Daha üstün bir kullanıcı deneyimi sunmak isteyen Samsung, gerçek kalem ile yazı yazarken veya çizim yaparken çıkan sesleri S Pen’e de ekledi. Yani, Galaxy Note10 ekranı üzerinde not alırken aynı bir kağıdın üzerine not alırmış gibi ses çıkıyor. Kullanıcılar S Pen’i cihazın içine yerleştirdiğinde ise kalemin kapağını kapatırken çıkana benzer bir tıklama sesi duyuyor.

6,3 inç Galaxy Note10 ve 6,8 inç Galaxy Note10+ ile birlikte Galaxy Note ilk kez iki ayrı boyut seçeneğiyle geliyor. Daha önceki sürümlere benzer ölçülere sahip Galaxy Note10+’ın yanı sıra daha kompakt boyutlara sahip bir biçimde gelen en yeni Galaxy Note10, seriyi özel kılan karakteristik özelliklerden yararlanmak isteyen fakat daha küçük ekranları tercih eden akıllı telefon kullanıcılarına hitap ediyor.

Galaxy Note10’un tasarımı şu renk seçenekleriyle tamamlanıyor: Ay Tozu Grisi, Fildişi Beyazı ve Duman Siyahı. Fildişi Beyazı ve Duman Siyahı kendi parlaklıklarına sahipken, Ay Tozu Grisi ise ışığın geliş açısına göre gökkuşağı renklerini yansıtıyor. Bu renk, kullanıcıların farklılaşma isteklerini karşılıyor.

Kullanıcılara akıllı telefonlarını kişiselleştirmeleri için daha fazla yol sunmak için Galaxy Note10’da, çeşitli renk ve malzemelerde kılıfların da yer aldığı geniş bir aksesuar yelpazesi bulunuyor. Daha pratik bir görünüm için Clear View kılıf tercih edebilirken daha klasik bir estetik görünüm için ise deri kılıf kullanılabiliyor.


- "Galaxy tasarımında sürdürülebilirlik önemli bir değer"


Samsung, yeni Galaxy cihazları geliştirirken güçlü yeniliklerin daha sade ve daha sürdürülebilir olmasına öncelik veriyor. Yakın zaman önce yayınlanan bir Nielsen raporuna göre Y kuşağı mensuplarının yüzde 73’ü sürdürülebilir ürünlere daha fazla para ödemeye hazır.

Aynı Galaxy S10 gibi Galaxy Note10 da plastik ve "vinil" yerine sürdürülebilir malzemelerden üretilen doğayla dost ambalajlar kullanıyor. Cihaz ayrıca daha az kaynak tüketecek şekilde tasarlandı. Şimdi her bir akıllı telefon ve bileşenleri, ayrı ayrı ambalajlanmak yerine sağlam selüloz kalıplara konuyor.

Doğayla dost diğer düzenlemeler arasında Samsung’un Galaxy Note10 ambalajları ve kullanım kılavuzlarının üretiminde FSC (Forest Stewardship Council) sertifikalı kağıt kullanma, plastik bağları kağıtla değiştirme ve şarj aletlerini üretirken yüzde 20 geri dönüştürülmüş plastikten yararlanma kararları yer alıyor.

Ürünlerinde ve ambalajlarında doğayla daha dost malzemeler kullanmaya ek olarak Samsung, Galaxy Upcycling programı gibi girişimlerle elektronik atık miktarını azaltmak için yenilikçi yollar arıyor. Eski teknolojiler için yeni ve faydalı kullanım alanları bulmayı hedefleyen ileri dönüşüm çalışmalarına öncülük eden şirket, daha fazla cihazın çöpe gitmesini engellemenin yanı sıra sağlık, eğitim ve başka sektörlerde potansiyel uygulama alanları olabilecek dinamik teknolojilerin geliştirilmesine destek veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Tasarım Ekibi Lideri Yun-je Kang, akıllı telefonların bugünlerde insanların her zaman elinde olan ve bireyin tercihini yansıtan nesneler olduğunu belirterek, "En başından beri, tüketicilerin günümüzde akıllı telefonlarını nasıl kullandığını, tüm ayrıntılarıyla anladığımızı gösteren bir tasarım yapmak için yoğun bir şekilde çalıştık." ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilirliğin Galaxy cihaz tasarımı için önemli bir değer olduğunu ifade eden Kang, "İleride, Samsung sürdürülebilir yeniliklerin peşinde koşmaya devam edecek. Yalnızca ürün tasarımını sadeleştirerek değil, gereksiz unsurları atıp yerine doğayla dost alternatifler kullanarak bunu gerçekleştirecek." değerlendirmesinde bulundu.

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