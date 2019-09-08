İSTANBUL - Samsung'un tüketici elektroniği fuarı IFA 2019'da tanıttığı, en gelişmiş teknolojilerin modern tasarımla buluştuğu yeni elektrikli ev aletleri, yaşam alanlarının daha sağlıklı ve daha verimli hale gelmesini sağlıyor.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, tüketicilerin elektrikli ev aletlerinde dinamik performans aramasını göz önünde bulunduran şirket, geliştirdiği 3 yeni ürününün tanıtımını IFA'da gerçekleştirdi.

Kullanıcıların günlük deneyimlerini kolaylaştırmak için olağanüstü işlevsellik ve benzersiz tasarımlara sahip POWERstick Jet elektrikli süpürge, AirDresser giysi temizleyici ve Cube hava temizleyici Samsung standında ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.







- Toz partiküllerini yüzde 99,999 oranında yakalıyor







POWERstick Jet elektrikli süpürge, güçlü emiş kabiliyeti ve 200W'a kadar sektör lideri emiş gücü üretmek için Samsung'un Dijital Inverter Motoru ile Jet Cyclone Sistemi'yle, daha güçlü temizlik sağlarken, tüketicilere de maksimum kolaylık sunuyor. Samsung, ayrıca POWERstick Jet için sınıfının en iyisi 5 katmanlı bir HEPA filtreleme sistemi geliştirdi. Etkileyici filtre, toz partiküllerini ve alerjenleri yüzde 99,999 oranında yakalayabiliyor.

Tüm parçalar ve filtreler yıkanabildiği için elektrikli süpürgenin hijyeni de korunabiliyor. POWERstick Jet yüksek kapasiteli, çıkarılabilir bir batarya ile sunuluyor. Bu sayede bir yedek ile değiştirip temizleme süresi iki katına çıkarılabiliyor.





- AirDresser giysi temizleyici





Giysi bakımında yeni bir dönem başlatan AirDresser, güçlü hava ve buhar püskürterek giysileri ilk günkü gibi koruyor ve mikroplardan arındırıyor.

AirDresser giysi temizleyici, jet hava sistemi ve havalı askıları ile kumaşın derinlerine işlemiş tozları bile çıkarmak için güçlü hava püskürtüyor. Jet buhar özelliği, bakterilerden arındırmak için giysileri nazikçe temizlerken, Heatpump kurutma işlevi de giysilerin çekmesini önlemek ve ısı hasarını azaltmak için düşük sıcaklıkta kurutarak hassas bakım yapıyor. AirDresser giysi temizleyici ayrıca koku giderici filtre özelliğiyle kötü kokuları da gideriyor.





- Yaşam alanlarında temiz hava





Tüketiciler, çevrenin sağlıklarını nasıl etkilediğine giderek daha fazla ilgi gösteriyor ve evde bir hava temizleyicisine sahip olmanın faydalarını merak ediyor. Samsung'un lanse ettiği ilk hava temizleyici modeli olan ve dünyanın ilk Wind-Free (rüzgarsız) hava temizleme sistemini içeren Cube AX9500 hava temizleyici, tüketicilerin yaşam alanlarında temiz havanın keyfini çıkarmasını sağlıyor.

Ünite, güçlü ve özelleştirilmiş performansına uygun, çağdaş estetikle geliştirilen küp şekilli modüler bir tasarımla sunuluyor. Diğer hava temizleyicilerin aksine Samsung Cube AX9500, hava akımı yaratmıyor veya gürültü çıkarmıyor. Güçlü hava temizleme, 3 katmanlı bir arıtma sistemi ile sağlanıyor. Önce yıkanabilir ön filtre toz parçacıklarını çekiyor, ardından aktif karbonlu koku giderme filtresi, çeşitli tehlikeli gazların varlığını azaltıyor. Ultra ince bir toz filtresi, 0.3µm kadar küçük toz parçacıklarının yüzde 99,97’sini yakalıyor.



POWERstick Jet elektrikli süpürge, AirDresser giysi temizleyici ve Cube hava temizleyici ürünleri 11 Eylül'e kadar IFA'daki Berlin City Cube alanında deneyimlenebiliyor.