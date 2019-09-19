İSTANBUL - Samsung Electronics Türkiye, ana konusu kadına ve çocuğa şiddet olan dizi ve programlara reklam vermeme, sponsor olmama ve ürün yerleştirmede bulunmama kararı aldı.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, kadına ve çocuğa şiddetin ve bu yöndeki haberlerin artması üzerine harekete geçti.

Bu kapsamda Samsung, ana konusu kadına ve çocuğa şiddet olan, senaryosunda sistematik şekilde kadına ve çocuğa fiziksel ya da ruhsal şiddeti içeren hiçbir dizi ve programa, Eylül 2019 yeni yayın dönemi itibarıyla reklam vermeme, sponsor olmama, ürün yerleştirmesinde bulunmama kararı aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Türkiye Kurumsal Marka & Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımıcısı Barış Gökpınar, şunları kaydetti:

"Ülkemizde her geçen gün kadına ve çocuğa yönelik uygulanan şiddetin ve bu yöndeki haberlerin arttığını üzüntüyle görmekteyiz. Böyle bir dönemde televizyonlarda yayınlanan bazı dizi ve programların kadınlara ve çocuklara şiddeti senaryo ve formatlarının temeline koyuyor olmasını kabul edilemez buluyoruz. Bu nedenle ana konusu kadına ve çocuğa şiddet olan dizi ve programlara reklam vermeme, sponsor olmama ve ürün yerleştirmesinde bulunmama kararımızı hayata geçiriyoruz. Samsung Electronics Türkiye'nin televizyon reklam gücüyle kadın ve çocuğa karşı işlenen fiziksel ve psikolojik şiddetin normalleştirilmesine ortak olmayacağız. Samsung Electronics Türkiye olarak reklam veren diğer tüm kurum ve kuruluşları da bu hareketimize katılmaya davet ediyoruz."



