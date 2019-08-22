Samsung ile Microsoft stratejik ortaklıklarını genişletiyor

Samsung ile Microsoft, mobil cihazlar arasında senkronize bir deneyim sunmak üzere stratejik ortaklıklarını genişleterek, yeni ürünler, servisler ve entegrasyonlar üretecek - Yeni Galaxy Note10’da sağlanan özel Microsoft entegrasyonları ile başlayan bu sü

Samsung ile Microsoft stratejik ortaklıklarını genişletiyor
0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Samsung ile Microsoft, mobil cihazlar arasında senkronize bir deneyim sunmak üzere stratejik ortaklıklarını genişleterek, yeni ürünler, servisler ve entegrasyonlar üretecek.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, Samsung Electronics Co., Ltd. Microsoft ile uzun vadeli stratejik ortaklığının bir aşaması olarak cihazlar, uygulamalar ve servisler arasında kesintisiz üretkenlik sağlayacak bir sonraki adımı paylaştı.

Yeni Galaxy Note10’da sağlanan özel Microsoft entegrasyonları ile başlayan bu süreçte kullanıcılar artık akıllı telefonları ile kişisel bilgisayarları arasında kolayca geçiş yapabilecek. Galaxy ve Windows platformlarının üstün özelliklerini bir araya getiren Samsung-Microsoft ortaklığının kapsamı genişlemeye devam ederek, bulut bilişim özelliği ve gelişmiş zekâdan yararlanarak 5G alanında pazara zengin ve kesintisiz bir mobil deneyimi sunacak.


- Cihazlar arasında kesintisiz iletişim


Tüketiciler, kişisel hayatlarında da iş hayatlarında da birden fazla cihaz kullanıyor ve bu yüzden cihazları arasında daha üst düzey ve kolay bir iletişime ihtiyaç duyuyor. Bugün cihazlar arası iletişim bütünsellikten yoksun. Öyle ki bir kişisel bilgisayar üzerinde çalışan kullanıcı yaptığı işi bırakıp telefonuna bakmak, orada bir uygulamayı açarak bilgisayarlarına görüntü, video ya da dosya göndermek durumunda kalabiliyor. Artık kullanıcılar içeriklerin otomatik olarak senkronize olduğu, böylece tek bir cihazda başlattıkları bir projeyi, kesintisiz bir şekilde diğer cihazda ele alabilecekleri bir dünya istiyor.

Öncelikle mobil cihazda çalışan kullanıcıların, işgücünün önemli bir bölümünü oluşturduğu koşullarda daha kesintisiz bir iletişim talebi artıyor. Analiz şirketi CCS Insight’ın verilerine göre çalışanların yüzde 42’si mobil cihaz üzerinde günde üç saatten fazla zaman harcıyorlar ve bu oran Y kuşağı çalışanlarda daha da yükselerek yüzde 51’lere ulaşıyor. Samsung-Microsoft ortaklığının bu yeni aşaması kullanıcının her yerde birden fazla cihaz arasında daha senkronize bir deneyim yaşamalarına olanak sağlıyor.


- Ortaklığın temelinde sağlam, başarılı bir ilişki yatıyor


Samsung ile Microsoft bilgisayar kullanımını daha verimli ve daha güçlü kılmaya odaklanmış uzun soluklu bir ortaklığa sahip. Samsung Galaxy Note10 ile başlayan bu yeni süreçte Microsoft’un akıllı telefonlar için geliştirdiği en popüler verimlilik çözümlerinin Galaxy ürün ve servislerine kesintisiz entegrasyonu sağlanacak.

Geliştirilmiş Outlook Deneyimi ile 100 milyondan fazla cihazda tercih edilen mobil elektronik posta ve takvim çözümü olan Outlook tüketicilerin birbirlerine bağlanmalarını, organize olmalarını ve işlerini yapmalarını sağlıyor.

Program, elektronik posta, takvim, adres defteri ve dosyaları tek bir uygulamada bir araya getirerek hem zaman kazandırıyor hem de dikkatinizi en öncelikli konuya odaklamanızı mümkün kılıyor. Galaxy Note10 ise, iş yaşamı ve kişisel iletişiminizi geliştiren ve zaman yönetiminizi kolaylaştıran optimize ve entegre bir Outlook uygulaması içeriyor. Galaxy Note10’un geliştirilmiş S Pen’i elektronik postalarınız arasında gezinirken, takviminizdeki etkinliklere ve adres defterindeki kişilerinize bakarken kısa önizlemelere olanak tanıyor.

Bu yıl sonbahar aylarından itibaren Samsung Galeri’nin otomatik olarak Microsoft OneDrive hizmetleriyle senkronizasyonu mümkün olacak. Böylece kullanıcılar farklı cihazlardan fotoğraflarına ve videolarına erişim sağlayabilecekler ve en son ne zaman yedekleme yaptıkları konusunda endişe duymayacak.

Windows bağlantısı Galaxy Note10’un Hızlı Panel’i içinde kurulu bulunuyor. Bu özellik sayesinde mesaj göndermek, bildirimleri yönetmek fotoğrafların senkronizasyonunu sağlamak ve telefonunuzu kullanıcıların PC’lerine yansıtmak kolay olacak. Bu servis herhangi bir Windows 10 PC’si ile bağlantıyı mümkün kılıyor ve kullanıcının Galaxy Note10 ile PC arasında fiziksel geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırarak zaman kaybını önlüyor.

Galaxy Note10 sayesinde, Samsung ile Microsoft şirketlere de verimliliklerini yükseltme olanağını sağlıyor. Bu ortaklık ticari kullanıcıların işyerlerine uzaktan erişim olanaklarını daha da geliştiriyor ve eksiksiz bir Office uygulamaları seti sunuyor.


- İş birliğinin sürekliliği hedefleniyor


Samsung, iş birliğine açık bir yaklaşımın kalite, güvenlik ve deneyimi önceleyen anlamlı inovasyonlar için yeni bir standart belirlediğine inanıyor. Bu yaklaşım teknolojik engellerin ortadan kaldırılması ve tüketiciler için yeni fırsatlar yaratılması açısından can alıcı öneme sahip. Samsung bu konudaki kararlılığını, diğer endüstri liderleriyle gerçekleştirdiği açık iş birlikleri alanındaki uzun geçmişiyle kanıtlamış durumda bulunuyor.

Bulut bilişim ve gelişmiş zekâ alanında yeni ilerlemeler gerçekleştikçe ve ağ hızları yükseldikçe gelecek yıllarda Samsung ile Microsoft arasındaki ortaklık daha da önem kazanacak. Samsung ile Microsoft birlikte yeni teknolojilere öncülük edecek ve kullanıcıların çalışma biçimlerinde dönüşümler gerçekleştirecek.


Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da okul bahçelerinde asfalt, temizlik ve çevre düzenlemesi çalışmaları
Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı
Isparta'da şırdan dolması nefis tadıyla Royal Resaturant'ta
Isparta'da trafiği zora sokan o ev yıkıldı
​ISUBÜ Teknoloji Fakültesi’nden ITSO’ya Teşekkür Ziyareti
Isparta'da Kırsal Kalkınmada % 50 hibe desteği
ISPARTA İŞKUR'DAN ÖNEMLİ DUYURU
Süper indirimler geliyor! Tabloya bak, hesabını yap
Isparta'da şehre örnek sokak uygulaması
MEMUR-SEN'DEN ZAM AÇIKLAMASI 2019
Isparta Merkez'de elektrik kesintileri olacak
ISPARTA'DA OBEZİTE VERİLERİ: 1 TON KİLO VERDİLER
Isparta'da avcılar bu habere dikkat! önemli duyuru
​Tabakhane Camiinin çevre düzenlemesini Isparta Belediyesi yapacak
Isparta'da uyuşturucu operasyonu
PROJE BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN 23 AĞUSTOS 2019
Yeni gelen öğrencilere Eğirdir'de tanıtım
Isparta'da kalp krizi geçiren hasta 10 dakikada hayata döndü
Isparta, Burdur ve Antalya için meteorolojik uyarı
ÖDÜLLÜ 4 MEVSİM ISPARTA FOTOĞRAF YARIŞMASI
Isparta'nın Tarihi Pınar Pazarı'nda bu hafta
Isparta'da kötü koku sorunu vaadi yerine geliyor!
Isparta’da FETÖ/PDY operasyonu
Hükümetin memurlara zam teklifi belli oldu 2019
Isparta'da ​Zabıta’dan yaka kameralı denetim başladı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfi
ısparta perdeısparta mobilyasite parfümeriiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da cinayetIsparta'da cinayet15 Ağustos 2019
Geliri olmayana devletten destekGeliri olmayana devletten destek16 Ağustos 2019
Isparta, Burdur ve Antalya için meteorolojik uyarıIsparta, Burdur ve Antalya için meteorolojik uyarı19 Ağustos 2019
Isparta'da kalp krizi geçiren hasta 10 dakikada hayata döndüIsparta'da kalp krizi geçiren hasta 10 dakikada hayata döndü19 Ağustos 2019
Isparta’da FETÖ/PDY operasyonuIsparta’da FETÖ/PDY operasyonu16 Ağustos 2019
Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralıBurdur'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı19 Ağustos 2019
Burdur'da otomobil devrildi: 1'i ağır 2 yaralıBurdur'da otomobil devrildi: 1'i ağır 2 yaralı16 Ağustos 2019
Isparta'nın Tarihi Pınar Pazarı'nda bu haftaIsparta'nın Tarihi Pınar Pazarı'nda bu hafta18 Ağustos 2019
Isparta'da ​Zabıta’dan yaka kameralı denetim başladıIsparta'da ​Zabıta’dan yaka kameralı denetim başladı16 Ağustos 2019
Isparta'da trafiği zora sokan o ev yıkıldıIsparta'da trafiği zora sokan o ev yıkıldı21 Ağustos 2019
ISPARTA İŞKUR'DAN ÖNEMLİ DUYURUISPARTA İŞKUR'DAN ÖNEMLİ DUYURU21 Ağustos 2019
Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralıBurdur'da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı21 Ağustos 2019
Isparta'da avcılar bu habere dikkat! önemli duyuruIsparta'da avcılar bu habere dikkat! önemli duyuru20 Ağustos 2019
Yeni gelen öğrencilere Eğirdir'de tanıtımYeni gelen öğrencilere Eğirdir'de tanıtım19 Ağustos 2019
Isparta'da Jandarmadan Trafik Tedbirleri 2019Isparta'da Jandarmadan Trafik Tedbirleri 201916 Ağustos 2019
ISPARTA'DA OBEZİTE VERİLERİ: 1 TON KİLO VERDİLERISPARTA'DA OBEZİTE VERİLERİ: 1 TON KİLO VERDİLER20 Ağustos 2019
Hükümetin memurlara zam teklifi belli oldu 2019Hükümetin memurlara zam teklifi belli oldu 201916 Ağustos 2019
Isparta'da kötü koku sorunu vaadi yerine geliyor!Isparta'da kötü koku sorunu vaadi yerine geliyor!17 Ağustos 2019
ÖDÜLLÜ 4 MEVSİM ISPARTA FOTOĞRAF YARIŞMASI ÖDÜLLÜ 4 MEVSİM ISPARTA FOTOĞRAF YARIŞMASI 19 Ağustos 2019
Isparta'da şırdan dolması nefis tadıyla Royal Resaturant'taIsparta'da şırdan dolması nefis tadıyla Royal Resaturant'ta21 Ağustos 2019