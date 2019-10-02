Samsung Galaxy A30s Türkiye'de

Samsung Electronics, yeni akıllı telefon modeli Galaxy A30s'i Türkiye'de piyasaya sundu

Samsung Galaxy A30s Türkiye'de
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Samsung Electronics, yeni akıllı telefon modeli Galaxy A30s’i Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturdu.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, bir üst seviyeye yükseltilen Galaxy ailesinin yeni üyesi Galaxy A30s'in yanı sıra A20 ve A10’un yeni versiyonları olan A10s ve A20s de Türkiye'de satışa sunuluyor.

Galaxy A30s, yeni neslin ihtiyaç duyduğu performansı beraberinde getiriyor. Çok işlevli kamerası, Sonsuz-V Ekranı ve uzun süren pil gücü ile yeni akıllı telefon, kullanıcıların önem verdiği özelliklerin bir üst seviyeye yükseltilmiş versiyonlarını içeriyor.

Galaxy A30s ışık kırılması efekti içeren arka yüzeyi ve kendine has tasarım çizgisi ile yepyeni bir dış görünüme sahip. Prizma siyah, prizma beyaz ve prizma yeşil olmak üzere yeni renklerle tüketicilerin beğenisine sunulan Galaxy A30s, hızlı şarj özellikli 4,000 mAh pili ve yapay zeka tabanlı Game Booster’ı ile Galaxy A30s keyifli oyun deneyimi sunuyor.


- Derinlik kamerası, parmak izi okuyucu


Galaxy A30s, geliştirilmiş 25MP ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera ve yeni 5MP derinlik kamerası olmak üzere 3 arka kameraya sahip. 5MP derinlik kamerası üzerindeki canlı odak özelliği sayesinde Galaxy A30s ile neredeyse profesyonel kalitede bulanık arka plan efekti sağlanabiliyor, hızlı dinamik portreler oluşturulabiliyor. Akıllı hata tespit etme ve görsel zeka da dahil olmak üzere sahip olduğu akıllı kamera araçları sayesinde Galaxy A30s ile fotoğraf çekimi çok kolay ve kullanım olarak da çok rahat.

Ekran içi parmak izi okuyucu kullanıcıların içeriklerini, tasarımdan taviz vermeksizin kolay ve kullanışlı bir şekilde güvence altına almalarına olanak tanıyor. Yeni Galaxy A30s, Galaxy ekosistemi ile kesintisiz bağlantıda kalabilecek ve Samsung Health, Knox ve diğer Samsung servislerinden yararlanılabilecek.

Galaxy A30s, KDV dahil 2 bin 599 TL tavsiye edilen perakende satış fiyatı ile kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Samsung, Galaxy A serisinin diğer yeni modellerini de Türkiye’de tüketicilerin beğenisine sunuyor.

Yenilenen özellikleriyle Galaxy A10s kırmızı, siyah ve mavi renk seçenekleriyle KDV dahil bin 599 TL tavsiye edilen perakende satış fiyatı ile kullanıcılara sunuldu.

Galaxy A20s ise ekim ayı içinde Türkiye’de satışa sunulacak.

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