Şampiyonlardan ziyaret MERSİN - Sivas'ta düzenlenen Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda birincilik elde eden sporcular Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti. İlçedeki okullarda eğitim gören Bedia Eken ve Ceren Çetinel, katıldıkları turnuvada şampiyon