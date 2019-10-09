Samandağ-Arsuz kıyı bandı yol yapım çalışmaları uzayacak

Hatay Valisi Rahmi Doğan: "Bu gecikme olmasaydı iyiydi ama 1-2 aylık bir gecikme, böyle büyük bir işte değildir"

Samandağ-Arsuz kıyı bandı yol yapım çalışmaları uzayacak
0
Isparta Düğün Salonları

HATAY - Hatay Valisi Rahmi Doğan, Samandağ ve Arsuz ilçeleri arasında yapımına başlanan ve 29 Ekim'de tamamlanması planlanan 26 kilometrelik Çevlik-Arsuz kıyı bandı yolunun bitirilmesi gereken tarihten daha geç biteceğini söyledi.

Doğan, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleşen İl Koordinasyon Kurulu 2019 yılı 4. dönem değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada 26 kilometrelik Çevlik-Arsuz yolunun 22 kilometresinin bitirildiğini belirtti.

Yol yapım işini üstelenen firmanın yolun kalan kısmının en zor bölümü olduğunu kendilerine aktardıklarını belirten Doğan, bu nedenden dolayı firmanın kendilerinden yol yapım süresinin uzatılması yönünde talepte bulunduğunu kaydetti.

Şu an için firmaya herhangi bir ek süre vermediklerinin altını çizen Doğan, şunları kaydetti:

" Bu zorluğu kaç günde aşabilecekleri konusunda firma çalışıyor. Firmaya verilen süre henüz bitmiş değil, 29 Ekim itibarıyla da süresi tamamlanacak. Netic itibarıyla biz firmaya 6 ay bir süre vermiştik. Bu 6 aylık süre içerisinde 26 kilometrelik yolu yaparak bize teslim edecekti.Bunun içerisinde 52 kilometrelik bisiklet yolu da var. Dolayısıyla bu 3 kilometrelik yolla ilgili hususu arkadaşlarımız görüşüyorlar. Buradan gözüküyor ki bir gecikme olacak. Bu gecikmeyi sorduğumuzda 1-2 aylık bir süre içerisinde bu kısmı da açıp, yolun tamamını bize teslim edeceğini ifade etti. Bizim görevlilerimizde gidip yola bakacaklar ve ona göre de karar vermiş olacağız. 4 yıllık bir işi bu kadar süre içerisinde ihale ederek bu noktaya getirmiş olmak büyük bir başarı. Bu yolun içerisinde büyük 65 menfez ve 2 köprü var ve bunların tamamı da bitti. Bu gecikme olmasaydı iyiydi ama 1-2 aylık bir gecikme, böyle büyük bir işte değildir. Firma gereği neyse yapacaktır."

İl genelinde yapılan yapılan projelerden de bahseden Vali Doğan, 2019 yılının dördüncü çeyreğinde 260 adet proje üzerinde çalışıldığını belirtti.

Doğan, projelerin 167'sinin genel ve özel bütçeli kuruluşlarca, 93'nün ise belediyelerin imkanlarınca gerçekleştirildiğini kaydetti.

Projelerin toplam bedelinin 5 milyar 120 milyon lira olduğunu aktaran Vali Doğan, projelerin 2019 yılı ödeneklerinin 1 milyar 302 lira ve eylül sonu itibarıyla 650 milyon lira harcama yapılarak yüzde 50 nakdi gerçekleşme sağlandığını söyledi.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
4 banka alacaklarını sattı, kredi ve kart borçlularına indirim yolu açıldı
Yılın Başarılı Genç Kardiyoloğu SDÜ’den
Isparta'da adres değişikliği duyurusu yapıldı
TED Isparta Koleji'nde torunlarıyla bir araya geldiler
Isparta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı
Isparta spor'un kombine biletleri kız öğrencilerine ücretsiz!
Isparta Valisi Seymenoğlu, elma dağıttı
Isparta'da 24 saat açık AVM 32 By Bakkal!
Isparta'da Hünnap Bahçesine Çiftçi İnceleme Gezisi
Emekli olanların maaşı düşmeyecek
Akdeniz'de facia! En az 13 ölü ve çok sayıda kayıp var!
BAKA 2019 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMINI AÇIKLADI
Ulaşımda konfor için yolda kalan evlerin yıkımları devam ediyor
Tren biletleri ve posta ücretleri yüzde 20 zamlandı
Isparta'da Kooperatifçilik Geliştirme Kursu Düzenleniyor
Tıbbi Aromatik Bitkiler Sektör Analiz Toplantısı Yapıldı
DOĞUŞ MUTFAK'TAN ALIRKEN KAZANIN!
Yedi ayda beşinci muhtar göreve geldi
Isparta'da Meme Kanseri farkındalık ayı etkinliği
Isparta’da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Organları 3 hastaya umut oldu
Protein deposu balık çeşitleri Gözde Balık tezgahlarında
Isparta dahil 22 ilde ekolojik koridor oluşturulacak
Isparta'da yüzde 100 doğal gül suyu Rosemix'te
Isparta'da uzman erbaşlar yemin etti
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Yumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
ısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da yıkılan evlerin sahiplerine belediye yenisini yapıyorIsparta'da yıkılan evlerin sahiplerine belediye yenisini yapıyor04 Ekim 2019
Isparta'da uzman erbaşlar yemin ettiIsparta'da uzman erbaşlar yemin etti04 Ekim 2019
Isparta'da yüzde 100 doğal gül suyu Rosemix'teIsparta'da yüzde 100 doğal gül suyu Rosemix'te04 Ekim 2019
Isparta’da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralıIsparta’da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı06 Ekim 2019
Isparta spor'un kombine biletleri kız öğrencilerine ücretsiz!Isparta spor'un kombine biletleri kız öğrencilerine ücretsiz!08 Ekim 2019
Isparta dahil 22 ilde ekolojik koridor oluşturulacakIsparta dahil 22 ilde ekolojik koridor oluşturulacak05 Ekim 2019
Isparta için meteorolojik uyarı ''Dikkatli ve tedbirli...''Isparta için meteorolojik uyarı ''Dikkatli ve tedbirli...''04 Ekim 2019
Organları 3 hastaya umut olduOrganları 3 hastaya umut oldu05 Ekim 2019
Isparta'nın Elektrikli Süpürge Servisi Süpürge DünyasıIsparta'nın Elektrikli Süpürge Servisi Süpürge Dünyası04 Ekim 2019
Protein deposu balık çeşitleri Gözde Balık tezgahlarındaProtein deposu balık çeşitleri Gözde Balık tezgahlarında05 Ekim 2019
Isparta'da Meme Kanseri farkındalık ayı etkinliğiIsparta'da Meme Kanseri farkındalık ayı etkinliği06 Ekim 2019
Isparta'da elektrikli bisikletler için uygun fiyatlı akü değişimiIsparta'da elektrikli bisikletler için uygun fiyatlı akü değişimi02 Ekim 2019
Ayhan Usta Adıyaman Çiğköftelerinin lezzeti bir tutkuya dönüşüyorAyhan Usta Adıyaman Çiğköftelerinin lezzeti bir tutkuya dönüşüyor03 Ekim 2019
Isparta'da her yerde aranan hırsız yakalandıIsparta'da her yerde aranan hırsız yakalandı02 Ekim 2019
SDÜ Batı Kampusu-Adliye Kavşağı Bulvar çalışmalarında mutlu sonSDÜ Batı Kampusu-Adliye Kavşağı Bulvar çalışmalarında mutlu son04 Ekim 2019
Yaylaköy Göleti 1.670 Dekar tarımsal araziyi sulayacak!Yaylaköy Göleti 1.670 Dekar tarımsal araziyi sulayacak!02 Ekim 2019
ORGANİZASYONDA FARK! TEMPO PARK!ORGANİZASYONDA FARK! TEMPO PARK!03 Ekim 2019
Isparta'da 24 saat açık AVM 32 By Bakkal!Isparta'da 24 saat açık AVM 32 By Bakkal!08 Ekim 2019
Isparta 32 plakalı haber olan araç yakalandı trafikten men edildiIsparta 32 plakalı haber olan araç yakalandı trafikten men edildi02 Ekim 2019
Isparta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı YapıldıIsparta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı08 Ekim 2019