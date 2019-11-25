'Sakin şehir' Halfeti sonbaharda ziyaretçilerini büyülüyor

Güneydoğu bozkırının ortasında olmasına rağmen Birecik Baraj Gölü sayesinde sahil kenti görünümüne sahip Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi, sonbahar güzelliğiyle de turistlerin ilgi odağı oluyor.

'Sakin şehir' Halfeti sonbaharda ziyaretçilerini büyülüyor
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Isparta Düğün Salonları

ŞANLIURFA - Bir bölümü Birecik Barajı'nın suları altında kalan, sakin ve huzur veren özelliğiyle Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nin 2013 yılında "sakin şehir" ağına dahil ettiği Halfeti, sonbaharla bambaşka bir güzelliğe büründü.

Tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle Güneydoğu'nun "saklı cenneti" olarak da nitelendirilen ilçe, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Ziyaretçiler tekne turlarıyla, büyük bölümü sular altında kalan "batık kenti", birçok medeniyete ev sahipliği yapan Rumkale ile su altında kalan caminin minaresini ve terk edilmiş eski yapıların bulunduğu Savaşan Mahallesi'ni görme fırsatı buluyor.

Sıcak geçen yaz mevsiminin ardından sonbaharda yeniden turistlerin gözdesi haline gelen ilçe, ziyaretçi akınına uğruyor.

İlçede özellikle hafta sonları yaşanan ziyaretçi yoğunluğu dolayısıyla turizmciler talebi karşılamakta zaman zaman zorluk yaşıyor. Yerli ve yabancı turistler, Halfeti Belediyesi tarafından sahil kenarına yaptırılan serada dünyada sadece ilçede yetişen "karagül"ü de yakından görme imkanı buluyor.

Geçen yıl yaklaşık 600 bin kişinin ziyaret ettiği Halfeti, ocak-kasım döneminde ise yaklaşık 800 bin kişiyi ağırladı.

Hedef 1 milyon ziyaretçi

Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son iki yıla oranla 2019 yılında ilçeye gelen ziyaretçi sayısında önemli artış yaşandığını söyledi.

Bu yıl ilçeye 1 milyon turist gelmesini hedeflediklerini ve buna çok yaklaştıklarını anlatan Albayrak, şöyle konuştu:

"Geçen yıl yaklaşık 600 bin turistin ziyaret ettiği ilçemize bu yıl kasım ayı itibarıyla 180 bin aracın giriş yaptığını tespit ettik. Bu sayının yıl sonuna kadar 200 bine ulaşacağını bekliyoruz. Bu rakamlar bize bu yılki 1 milyon turist hedefine yaklaştığımızı gösteriyor. Ziyaretçi sayısının artmasında 2019'un 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesi ve göreve geldiğimizden bu yana yaptığımız çalışmaların da etkisi oldu. Göreve başladığımızda günlük 20 otobüs ilçeye geliyordu, bu sayıyı her yıl arttırdık. Çalışmalarımız, oluşturulan güven ortamı, acente yetkilileriyle yaptığımız görüşmeler, işletmelerin standartlarını yükseltmemiz ve tanıtım faaliyetleri turizme değer kattı."

"Turistleri cezbediyor"

Albayrak, gelecek yıldan da oldukça umutlu olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Halfeti'nin önemli sembollerinden 'karagül'ün serasını yaptık ve ziyaretçilerin gezip görmesini sağladık. Normalde ekim ayı sonunda turizm sezonu bitmiş oluyordu ama havaların güzel geçmesi ziyaretçileri buraya getiriyor. Sonbaharda da turizm hareketliliği devam ediyor. 2013'te 'sakin şehir' ağına dahil edilen Halfeti, doğal güzelliğiyle, tarihiyle, kendine özgü karagülü ve mimarisiyle turistleri cezbediyor. Bu güzelliklerinden dolayı dizi yapımcılarının da ilgisini çekiyor, bazı diziler burada çekiliyor."

Esnaf memnun

Restoran işletmecisi Kadir Arslan ise sonbaharda havanın güzel olması ve özellikle ara tatil dolayısıyla ilçede hareketlilik yaşandığını aktardı.

Türkiye'nin birçok tatil bölgesinde sezonun kapandığını hatırlatan Arslan, Halfeti'deki turizm hareketliliğinin ilçe esnafını mutlu ettiğini anlattı.

Denizli'den ailesiyle ilçeye gelen Salih Atmaca da ilk kez geldiği Şanlıurfa ve çevresini çok beğendiğini, özellikle Halfeti'ye hayran kaldığını dile getirdi.

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