Sağlık Uygulama Tebliği'nde değişiklik yolda

Sağlık Bakanı Koca, Sağlık Uygulama Tebliği'nde değişiklik yapılacağını, üç bakanlığın yapacağı çalışma sonrasında SUT fiyatlarının güncelleneceğini bildirdi.

Sağlık Uygulama Tebliği'nde değişiklik yolda
0
Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir otelde Özel Hastaneler Platformu tarafından düzenlenen 8. Sağlık Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, sağlık politikalarını belirlerken her kurumun kendi sorumluluğunun bilincinde olarak kendisine verilen görevi en iyi şekliyle yerine getirme çabasında olduğunu kaydetti.

Bakanlık olarak tüm vatandaşların özel, kamu ayrımı yapılmaksızın mevcut tüm sağlık hizmetlerine, eski, yeni ayrımı gözetmeksizin gerekli tüm ilaçlara hizmetin gerektirdiği tüm teknolojilere ulaşmasını istediklerini ifade eden Koca, "Hedefimiz, tüm toplum olarak sağlıklı hayat tarzının benimsendiği, herkesin sağlık hakkının korunduğu, ihtiyaç halindeki herkesin vaktinde ve kaliteli sağlık hizmetine kolayca erişebildiği bir Türkiye'ye sahip olmaktır." dedi.

Sağlık alanının çok uzun vadeli etkileri olabilecek eylemlerle dolu olduğu gibi saniyeler içinde çözülmesi gereken olayları da içinde barındırdığına dikkati çeken Koca, "Küçük bir aksama cana mal olabilmekte, basit görünen bir ihmal toplumsal faciaya yol açabilmektedir. Bu açıdan kamu sorumluluğu taşıyan yöneticilerimizin sağlık alanında daha korumacı, daha düzenleyici ve daha hassas olması yadırganmamalıdır." diye konuştu.

Özel hastaneler yönetmeliğindeki değişiklikle birlikte sektörün sıkıntı duyduğu bazı konulara çözümler getirilmeye çalışıldığının altını çizen Koca, yönetmelikle özel hastanelere aynı bölgede olmak şartıyla Bakanlık iznine tabi olmadan ihtiyaç duydukları branşlarda birbirleri arasında kadro aktarımı yapma ve özel hastanelerin aynı ilde başka bir özel hastane ile birleşmesine imkanın tanındığını hatırlattı.

Bakan Koca, sağlık hizmeti sunucularının basamaklandırılmasının da yeni bir anlayışla ele alındığına dikkati çekerek, sözlerine şöyle sürdürdü:

"Hastane binasının aidiyetine göre yapılan basamaklandırma yerine, hastanenin hizmet kapasitesi ve niteliğini esas alan bir basamaklandırma tanımladık. Sadece kamu hastaneleri için geçerli olan, 4'üncü basamak diyebileceğimiz 3A tanımlamasını yaptık. Kapasite, branş çeşitliliği, yoğun bakım kapasitesi, özellikli hizmetler verebilme özelliklerine göre özel hastanelere de üçüncü basamak hastane olarak hizmet verme imkanı sağlanmış oldu."

SUT fiyatları güncellenecek

Koca, "Şehir hastaneleri ile özel sektörün sağladığı yüksek nitelikli otelcilik hizmetlerini kamu da sağlayarak rekabete girmiş oldu. Özellikle sağlık turizmine özel sağlık kuruluşlarının vermiş olduğu katkı ile geldiğimiz seviyeyi baz alırsak, hep birlikte büyük hedefler belirlemiş olarak harekete geçtik." diye konuştu

Mükemmeliyet merkezleri üzerinde de çalıştıklarını ifade eden Koca, sağlık sektörüne ek kaynak sağlayacak olan sağlık turizmini teşvik edecek çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Bakan Koca, sağlık hizmet sunucularının uzun süredir beklediği Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatlarının güncellenmesi üzerinde de çalıştıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Özel, kamu bütün sağlık hizmet sunucularının SUT fiyatlarının güncellenmesi beklentisinde olduğunu biliyoruz. Hep birlikte hareket ederek SUT fiyatlarının belli bir katsayıya bağlanarak güncel tutulması gerektiği kanaatindeyim. Bu konuda Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bir gayret içindeyiz."

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralıISPARTA'DA OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI: 1 YARALI
Isparta'da keklik avlayan kişiye 3 bin 304 lira cezaISPARTA'DA KEKLİK AVLAYAN KİŞİYE 3 BİN 304 LİRA CEZA
Harmanörenli Çocuklar BAKA’yla Daha da Güçlü
SENİRKENT 'İN TANITIMI İÇİN PUL BASTIRILDI
Isparta İl Müftülüğü Mevlid-i Nebi Haftası programları ve açıklaması
Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 6 kişi yakalandı
Kredi kartında düzenleme Artık bankaya gitmenize gerek kalmayacak
Isparta'da kapalı yöntemle pankreas ameliyatı yapıldı
Gelendostlu Kadınların Projesine BAKA’dan Destek
Isparta'da otomobil refüje çarptı: 2 yaralı
Isparta'da Millet Bahçesi ve Tren Gar'ı bölgesinde önemli gelişmeler
İZDES HEYETİ ISPARTA'YA GELİYOR
İtimat Mobilya'da bu ürünlerde büyük fırsat!
Isparta'da etkin trafik denetimleri yapılıyor!
Isparta'da kaçak tütün, boş ve dolu makaronlar ele geçirildi
Isparta'da hırsızlık operasyonları! 5 kişi yakalandı
Berber baba ve oğlunun yan yana tatlı rekabeti
Isparta Şehir Hastanesi'nde “Organ Bağışı Standı” açıldı
UYUMDER Çalışmalarına BAKA’dan Destek
Kovada’dan sonbahar manzaraları
Isparta Belediye Başkanı'ndan sosyal tesis, piknik alanı ve pazaryeri müjdesi
TED Isparta Koleji'ne Jüri Özel Ödülü
Isparta AFAD Deprem Toplanma Yerleri Tanıtımı Yapıldı
Zindan Mağarası SDÜ Katkısı İle Turizme Kazandırılıyor
Isparta'da elektrikli süpürgede şok fiyat sakın kaçırmayın!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yüyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Isparta tarim fuarıısparta yas pastaısparta yas pastaısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta Şehir Hastanesi'nde akşam polikliniği uygulamasıIsparta Şehir Hastanesi'nde akşam polikliniği uygulaması02 Kasım 2019
Tablo netleşiyor! 430 liraya varan zam geliyorTablo netleşiyor! 430 liraya varan zam geliyor02 Kasım 2019
Milyonları ilgilendiren haber: Primi yetmeyene SGK'dan iadeMilyonları ilgilendiren haber: Primi yetmeyene SGK'dan iade04 Kasım 2019
Isparta'da "7 Güzel Adam Kütüphanesi" açılışı yapıldıIsparta'da "7 Güzel Adam Kütüphanesi" açılışı yapıldı01 Kasım 2019
Isparta İŞKUR'dan duyuru..Projelere destekIsparta İŞKUR'dan duyuru..Projelere destek01 Kasım 2019
TED Isparta Koleji'nde “Cumhuriyet Kokteyli” TED Isparta Koleji'nde “Cumhuriyet Kokteyli” 01 Kasım 2019
Isparta'da kaçak alkol , makaron sigara, ilaç operasyonuIsparta'da kaçak alkol , makaron sigara, ilaç operasyonu01 Kasım 2019
5 bin lira maaşı var ama çalışan yok! 150 bin çoban ithal edeceğiz5 bin lira maaşı var ama çalışan yok! 150 bin çoban ithal edeceğiz04 Kasım 2019
Salda Gölü'nde su kalitesi yükseldiSalda Gölü'nde su kalitesi yükseldi01 Kasım 2019
Isparta'da Balık Ekmek ve Izgara Balık Gözde Balık'taIsparta'da Balık Ekmek ve Izgara Balık Gözde Balık'ta02 Kasım 2019
Isparta'da süper akü kampanyası! Acele Edin!Isparta'da süper akü kampanyası! Acele Edin!03 Kasım 2019
9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel Doğum Gününde Anıldı9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel Doğum Gününde Anıldı02 Kasım 2019
Burdur'da ölü bulunan yönetmen toprağa verildiBurdur'da ölü bulunan yönetmen toprağa verildi03 Kasım 2019
Isparta'da kaçak alkol üretimi yapan şahıslara operasyonIsparta'da kaçak alkol üretimi yapan şahıslara operasyon01 Kasım 2019
Berber baba ve oğlunun yan yana tatlı rekabetiBerber baba ve oğlunun yan yana tatlı rekabeti05 Kasım 2019
Isparta'da ‘Zafere Doğru’ temsil gösterisiIsparta'da ‘Zafere Doğru’ temsil gösterisi02 Kasım 2019
Vatandaşı araç sahibi yapacak 3 yeni hesap daha geliyorVatandaşı araç sahibi yapacak 3 yeni hesap daha geliyor05 Kasım 2019
Kenevir ekim alanları uydudan tespit edilecekKenevir ekim alanları uydudan tespit edilecek02 Kasım 2019
Memurlar için enflasyon zammı oluştuMemurlar için enflasyon zammı oluştu04 Kasım 2019
TELEFON AKSESUARLARI VE ELEKTRONİK ÜRÜNLERİ TELALEM'DETELEFON AKSESUARLARI VE ELEKTRONİK ÜRÜNLERİ TELALEM'DE03 Kasım 2019