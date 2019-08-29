ANTALYA - Antalya'da kaza ihbarı üzerine olay yerine giden ve burada yaralı bir köpek ile karşılaşan özel hastanenin sağlık ekibi, aracın çarptığı hayvana müdahalede bulundu.

Kumluca ilçesi Yeni Mahalle Ahmet Aliağa Bulvarı'nda, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil sokak köpeğine çarptı. Ağır yaralanan köpeğe ilk müdahale çevredekiler tarafından yapıldı.

Polisten yardım isteyen vatandaşlar, özel bir hastanenin acil servisini de arayarak "Trafik kazası ve yaralı var" ihbarında bulundu.

Sağlık ekibi acil müdahale ambulansıyla olay yerine gitti. Yaralının bir köpek olduğunu gören sağlık ekibi, kısa süreli şaşkınlığın ardından hayvana müdahale etti.

Sağlık ekibi ve trafik polislerinin üzerindeki yeleklerle köpek, yol ortasından güvenli bir yere taşındı. Yaralı köpek daha sonra Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon merkezine götürüldü.