Sadece turizmin değil, yabancı öğrencilerin de gözdesi

- Dünyanın dört bir yanından turist çeken Antalya'da bulunan Akdeniz Üniversitesi, yaklaşık 100 ülkeden 2 bin 500 yabancı öğrenciye eğitim imkanı sunuyor - Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal: - "Talep çok ama kaliteyi korumak adına sınırl

Sadece turizmin değil, yabancı öğrencilerin de gözdesi
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Isparta Düğün Salonları

ANTALYA (AA) - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Dünyanın en önemli turizm kentlerinden biri olan ve 193 ülkeden turist çeken Antalya'da, eğitim alanında da Akdeniz Üniversitesi yabancı öğrencilerin gözdesi haline geldi.

Her yıl çok sayıda turisti ağırlayan Antalya, birçok ülke öğrencisinin de ilk tercihleri arasında yer alıyor. Yaklaşık 70 bin öğrencisi bulunan Akdeniz Üniversitesi, uluslararası arenada etkinliğini artırmak adına önemli adımlar atıyor.

Bologna süreci, Erasmus programı, Mevlana ve Farabi değişim programı, yurt dışında bulunan üniversitelerle ikili iş birliği faaliyetleriyle öğrencilerine uluslararası eğitim fırsatları sunan üniversite, yurt dışındaki öğrencilerin de tercihleri arasında yer alıyor.

Yabancı öğrencilerin sınavla girebildiği üniversite için 13 ülkenin 21 kentinde sınav yapıldı. Yaklaşık 100 ülkeden 2 bin 500 yabancı öğrencinin devam ettiği üniversitede bu yıl açılan 700 kontenjan için tercihte bulunan 6 bin kişiden başarılı olan 406'sı eğitime hak kazandı.

- "İsmi çok duyulmayan ülkelerden öğrenciler var"

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversiteye gerek yurt içinden gerekse yurt dışından önemli ölçüde talep geldiğini söyledi.

Türkiye'nin küreselleşmesine katkıda bulunmak adına üniversitenin çok önemli işlere imza attığını vurgulayan Ünal, kurumun bu çalışmalarla bir marka haline geldiğini belirtti.

Üniversiteye dünyanın hemen hemen her ülkesinden öğrencinin geldiğine dikkati çeken Ünal, şunları kaydetti:

"Üniversitemizde, Orta Asya, Orta Doğu, Afrika, doğu Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın her yerinden öğrenciyi görebiliriz. Haritada görmekte bile zorlandığımız, ismini bile ilk defa duyduğumuz ülkelerden öğrencimiz var. Talep çok ama kaliteyi korumak adına sınırlı ölçüde öğrenci alıyoruz. Lise diplomasını alıp gelen herkesi üniversitemize kabul etmiyoruz, sınav yapıyoruz, başarılı olanları alıyoruz. 13 ülkeden 21 büyük şehirde sınav yaptık, 6 bin civarında sınava giren oldu. Kontenjanımız ise 700 ancak başarılı olanlar üniversitemizde eğitim alacak. Kongolu öğrencimiz vardı, buradan çok memnun kalmış, Kongo'da da sınav yapılmasını istedi ve bu yıl ilk defa orada da sınav merkezi açtık ve 100'den fazla öğrenci sınava girdi."

Ünal, ABD, İtalya, Belçika, Arnavutluk, Polonya, Moldova, Ukrayna, Kazakistan, Bulgaristan, Danimarka, Rusya gibi ülkelerin yanı sıra ismi çok sık duyulmayan Çad, Komorlar, Benin, Ruanda, Togo gibi yerlerden öğrencilerin Akdeniz Üniversitesini tercih ettiğini belirtti.

Yabancı öğrencilerin en fazla tıp ve diş hekimliği fakültesini tercih ettiklerini anlatan Ünal, bunda tıp fakültesinde uluslararası alanda yapılan operasyonların da etkili olduğunu söyledi.

Eğitim öğretime başlayıp, eğitim, üniversite ve şehirden memnun kalmayıp ayrılan öğrenci olmadığını ifade eden Ünal, okulu bitiren öğrencilerin bir kısmının ise yüksek lisans ve doktora yapmak için kaldığını bildirdi.

Ünal, üniversite bünyesinde farklı ülkelerden 31 yabancı uyruklu öğretim üyesi ve görevlisinin bulunduğunu kaydetti.

- "Dilimizi ve kültürümüzü öğreniyorlar"

Yabancı öğrencilerin Türkçe öğrenmeleri için Türkçe Öğretim Merkezi kurduklarına değinen Ünal, yabancı sınavla aldıkları öğrencilere Türkçeyi zorunlu tuttuklarını belirtti.

Türkçenin yanı sıra Türk kültürünü, geleneklerini, göreneklerini öğrencilere aktardıklarını dile getiren Ünal, şu değerlendirmede bulundu:

"Yabancı öğrencilerin Türkçeyi öğrenmelerini önemsiyoruz çünkü onları gönüllü tanıtım elçilerimiz gibi görüyoruz. Burada her yönüyle Türk kültürünü, geçmişimizi öğreniyorlar, tarihi mekanlarımızı geziyorlar. Kendi ülkelerine gittiklerinde de Türkiye'yi anlatıyorlar. Büyük bir imparatorluğun mirasçısıyız, büyük bir coğrafyaya hitap ediyoruz. Ne kadar çok insan Türkçe bilirse, bizi tanırsa bizim için çok önemli. Geçen hafta Nijeryalı 3 öğrenci geldi, o kadar güzel Türkçe konuşuyorlardı ki çok hoşuma gitti."

Ünal, Türkçe Öğretim Merkezinin sadece yabancı öğrencilere değil, yurt dışına gidecek Türk öğrencilere de hizmet verdiğini sözlerine ekledi.


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