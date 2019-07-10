Sabancı Vakfı Hibe Programı'nın kazananları belli oldu

- Vakıf, Sabancı Vakfı Hibe Programları kapsamında bu yıl 8 projeye toplam 1,4 milyon lira hibe verecek

Sabancı Vakfı Hibe Programı'nın kazananları belli oldu
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA) - Sabancı Vakfı'nın bu yıl 8 projeye toplam 1,4 milyon TL hibe vereceği Hibe Programı'nın kazananları belli oldu.

Sabancı Vakfı açıklamasına göre, vakfın çağrısı üzerine başvuru yaparak bu yıl Hibe Programları kapsamında destek almaya hak kazanan sivil toplum kuruluşları belli oldu.

Kadın, genç ve engelli bireylerin sorunlarına çözüm üreten sivil toplum kuruluşlarını destekleyen Sabancı Vakfı, bu yıl 8 projeye toplam 1,4 milyon lira hibe verecek.

Sabancı Vakfı Hibe Programları kapsamında destek alan projeler ile kadınların toplumsal ve ekonomik hayatta güçlenmesi, gençlerin desteklenmesi ve engellilere yönelik eşitsizliklerin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Sabancı Vakfı'nın Hibe Programları'na bu yıl 59 ilden 256 proje başvurdu. Hibe Programı kapsamında "Kaliteli Eğitimin Desteklenmesi", "Eğitime Erişimin ve Devamın Sağlanması" ve "Hak Temelli Yaygın Eğitim Çalışmalarının Desteklenmesi" alanlarında kadın, genç ve engelli bireylerin sorunlarına çözüm üreten projelere 50 bin TL ila 200 bin TL arasında destek sağlanıyor.

Destek verilecek projeler, sivil toplum alanında deneyimli kişilerden oluşan bağımsız değerlendirme kurulunun önerisi üzerine Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti’nin yaptığı değerlendirmeyle belirlendi.


- "STK'ların güçlenmesine katkıda bulunmaktan mutluyuz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, vakfın son 12 yılda hibe desteği verdiği proje sayısının 159’a yükseldiğini, hibe tutarının da 23 milyon TL’yi aştığını bildirdi.

Safkan, vakıf olarak 45 yıldır toplumsal gelişim için çalıştıklarını ve bu hedefin gerçekleşmesinde sivil toplumun desteklenmesini önemsediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıl yoğun ilgi gören Hibe Programı'mızla daha çok bireye dokunabilmek adına hibe verdiğimiz projelerin sayısını 8’e, hibe tutarımızı ise 1,4 milyon TL’ye çıkardık. Hibe Programı kapsamında desteklenecek projelerin bizleri ulaşmayı amaçladığımız duyarlı, engelleri ortadan kaldıran ve farklılıklara saygılı toplum yapısına daha da yaklaştıracağına inanıyorum. Türkiye’de hibe programlarını uygulayan ilk vakıf olarak, toplumsal gelişmede kilit rol oynayan sivil toplum kuruluşlarının güçlenmesine katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."


- Kazanan projeler


Genç İşi Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Eğitim Kooperatifi’nin "Güçlü Kadın Güçlü Kooperatif" projesi, Madenci Kadınlar Dayanışma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği’nin "Kadınlar Işığıyla Madeni Aydınlatıyor" projesi, Yüksekova Kadınları Toplumsal Destekleme ve Kültür Derneği’nin "Yüksekova’da Kadın Olmak" projesi, Nirengi Derneği’nin "Çok Geç Olmadan İstanbul!" projesi, Toy Gençlik Derneği’nin "Gençlik Çalışmaları Akademisi" projesi, Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin "Görme Engelli Öğrenciler için Engelsiz Fen Öğretimi" projesi, Türkiye İşitme Engelliler Derneği’nin "Türk İşaret Dili Kullanan Sağır Çocuklar İçin İkidilli Okuma Gelişimi Uygulamaları" projesi, Alerji ile Yaşam Derneği’nin "Alerji ile Yaşam Akademisi" projesi hibe desteği almaya hak kazandı.

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