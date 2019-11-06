İSTANBUL - Sabancı Holding, gelirlerini yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artırdı.

Sabancı Holding açıklamasına göre, Sabancı Holding, 2019 yılının ilk 9 ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Bu sonuçlar doğrultusunda, gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artıran topluluğun konsolide satışları 45 milyar TL olarak gerçekleşti.

Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Açıkladığımız dokuz aylık finansal sonuç tablosu, operasyonel ve mali performasımızın planlarımız ve beklentilerimiz doğrultusunda ilerlediğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Dokuz aylık dönemde enerjinin topluluğa önemli bir ivme kazandırdığını aktaran Alper, enerji iş kolundaki güçlü finansal yapı ve doğru yönetim yaklaşımlarının sonuçlara olumlu katkıda bulunduğunu dile getirdi. Alper, "Türkiye’de, büyümek için yüksek potansiyel taşıyan sigorta sektöründe şirketlerimizin pozitif görünümünün devam ettiğini söyleyebiliriz. Aksigorta ve Avivasa’nın sunduğu ürün çeşitliliği sayesinde, farklı segmentlerdeki farklı müşterilere erişebilmesiyle sigorta iş kolumuzun artan karlılığının ve finansal tablodaki güçlü konumunun önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sabancı Topluluğu bünyesinde atılan tüm adımların Türkiye’nin geleceğine inançla hayata geçirildiğine değinen Alper, şu ifadeleri kullandı:

“Yeni Neslin Sabancı’sı olarak, dijital dönüşüm konusundaki adımlarımızı da aynı hızda sürdürüyoruz. Bunun yakın zamandaki en somut örneği SabancıDx Dijital Kampüsümüz oldu. Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük etmek ve değer katmak amacıyla kapılarını açtığımız SabancıDx Dijital Kampüs ile de teknolojiye ve inovasyona odaklanmayı sürdüreceğiz. Yüksek teknoloji alanındaki büyüme hedefimizi kompozit alanında yaptığımız dördüncü satın alımla da gerçekleştirmeye devam ediyoruz."

















