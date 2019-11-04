ANKARA - Saadet Partisinde genel başkanlık koltuğuna 2016 yılında oturan Temel Karamollaoğlu, 3 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen 7'nci Olağan Kongre'de güven tazeledi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, aslen Sivaslı olan Karamollaoğlu, 1941 yılında babasının öğretmenlik yaptığı Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Kayseri Lisesi'nden 1959'da mezun olan Karamollaoğlu, 1960'ta Sümerbank bursuyla İngiltere'ye giderek, Manchester Üniversitesi Tekstil Teknoloji bölümünü bitirdi.

Aynı üniversitede 1967'de yüksek lisansını tamamlayan Karamollaoğlu, üniversite yıllarında İngiltere Türk Talebe Birliği Başkanlığı ile FOSİS'te İngiltere Müslüman Talebe Cemiyetleri Federasyonu'nda yöneticilik yaptı, Müslüman toplulukların sosyal faaliyetlerine katıldı. Bürokrasi ve siyaset dünyasında aktif olarak çalışan Karamollaoğlu, 1971 muhtırasını, 1980 askeri darbesini ve 1997'deki "post-modern darbe" dönemini yaşadı.

Milli Selamet Partisi, Refah Partisi, Fazilet Partisi ve Saadet Partisi yönetimlerinin çeşitli kademelerinde bulunan Karamollaoğlu, 1968 yılından vefatına kadar Milli Görüş hareketinin kurucu lideri Necmettin Erbakan'ın yakın çalışma ekibinde yer aldı.

Aktif siyasete 1977 yılında başladı

Aktif siyasi yaşamına 1977'de başlayan Karamollaoğlu, Milli Selamet Partisinden Sivas milletvekili seçildi. 1980 askeri darbesinde tutuklanan Karamollaoğlu, 10 ay gözaltında tutulduktan sonra beraat etti.

Karamollaoğlu, 1987 referandumu ile siyasi yasaklar kaldırılana kadar aktif siyasetten uzak kaldı. 1989-1995 arasında Sivas Belediye Başkanlığı görevini yürüten Karamollaoğlu'nun, kentte 2 Temmuz 1993 tarihinde meydana gelen ve 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayları "kışkırtan" grupta yer aldığı iddia edildi, ancak daha sonra görüntülerdeki kişinin başkası olduğu belirlendi.

Dönemin Belediye Başkanı Karamollaoğlu, "Sivas olayları sırasında görevini yerine getirmediği" iddiasıyla yargılandığı davadan da beraat etti. 1995'te Genel Seçimlerinde Refah Partisinden Sivas Milletvekili olarak tekrar Meclis'e girdi.

Bu dönemde NATO Parlamenter Asamblesi üyesi olarak da görev yapan Karamollaoğlu, Erbakan'ın İslam birliğinin oluşturulması, olgunlaştırılması ve D8'lerin kurulması çalışmalarına katıldı.

Aynı dönemde Refah Partisi Grup Başkanvekilliğine seçilen Karamollaoğlu, bu görevini Refah Partisinin kapatılmasına kadar sürdürdü.

Refah Partisi'nin Anayasa Mahkemesince kapatılmasından sonra Fazilet Partisine katılan Karamollaoğlu, 1999'da Sivas'tan yeniden milletvekili seçildi.

Saadet Partisinin kuruluşunda yer aldı

Fazilet Partisinin 2001'de kapatılması üzerine Saadet Partisinin kuruluşunda yer alan Karamollaoğlu, 30 Ekim 2016'da gerçekleştirilen Saadet Partisi 6'ncı Olağan Kongresi'nde genel başkanlığa seçildi.

16 Nisan 2017 tarihindeki referanduma ilişkin halk oylamasında "hayır" diyen Millet İttifakı'nda yer alan Karamollaoğlu, "parlamenter demokrasinin korunması gerektiği" görüşünü dile getirdi.

24 Haziran 2018'de yapılan Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde partisinin adayı oldu ve 443 bin 704 seçmenin oyunu aldı.

Saadet Partisi'nin Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 7'nci Olağan Kongre'sinde tek aday olarak seçimlere katılan Temel Karamollaoğlu, 962 oyla yeniden genel başkan seçildi.