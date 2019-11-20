Rütbesini FETÖ elebaşı Gülen'in taktığı tuğamiral cezasız kalmadı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde rol oynayan eski tuğamiral Murat Şirzai, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Rütbesini FETÖ elebaşı Gülen'in taktığı tuğamiral cezasız kalmadı
0
Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde rol oynayan, güvenlik güçlerinin yanı sıra sivilleri de hedef alan darbeciler cezasız kalmadı. Bunlardan biri de müebbet hapse çarptırılan eski tuğamiral Murat Şirzai'ydi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, darbe girişimine kadar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı yapan Şirzai, 15 Temmuz 2016 akşamı eski tuğamiral İrfan Arabacı tarafından karargaha çağrıldı. Şirzai, nöbetçi veya görevli olmamasına rağmen saat 21.08'de otomobiliyle karargaha girdi.

Görevli personele "Birliğe kuvvetli sızma istihbaratı var. Giriş çıkışları emniyete alacağız. Komuta İrfan amiralde. Sizi destekleme amacıyla ilave personel çağırıyoruz. Şimdi gelecekler ve nöbetçilere destek olacaklar." diyen Şirzai, daha sonra darbe girişimine destek amacıyla istihbarat biriminde çalışan personeli karargaha çağırdı.

Birliğin Kuzey Lumbarağzı civarında görevlendirilen darbeci askerler, karargaha giriş yapmak isteyen personeli Şirzai ile eski Deniz Piyade Yarbay Özgen Aykan'a bildirdi ve onların izin verdiği personeli içeri aldı.

Karargahtaki güvenlik kamera kayıtlarıyla Şirzai'nin 16 Temmuz saat 05.48-05.58 arasında İstihbarat Başkanlığı koridoru yanındaki tuvalete altı kez elinde poşet ve yoğun disklerle girdiği, ardından eli boş olarak çıktığı, saat 06.03'te de tuvaletin önüne siyah poşet bıraktığı belirlendi.

O tarihte Deniz Kuvvetleri Komutanı olan emekli Oramiral Bülent Bostanoğlu, beyanlarında darbe gecesi görüşmelerinde edindiği kanaate göre Şirzai ve Arabacı ile eski tuğamiraller Muhittin Elgin, İhsan Bakar ve Hasan Kulaç'ın Deniz Kuvvetleri Karargahını ve Harekat Merkezini darbe teşebbüsü kapsamında kontrol altına aldıklarını dile getirdi.

Darbecilerin sözde "Yurtta Sulh Konseyi"nce hazırlanan atama listesinde Şirzai için "mevcut görevine devam" yazıyordu.

Şirzai, darbe girişiminin bastırılmasıyla 16 Temmuz sabah erken saatlerde, girişime katılmayan askerlerce yakalandı ve polise teslim edildi.

İtirafçı, Şirzai'nin rütbelerini Gülen'in taktığını söyledi

Şirzai'nin ismi, FETÖ'nün 1993 ve öncesinde askeri liseler ve Harp Akademilerindeki öğrencilerinden sorumlu olan, örgütte yöneticilik ve "Colorado imamlığı" da yapan "Doktor İhsan" kod adlı Hasan Polat'ın, 17 Ağustos 2016'da İstanbul Emniyetinde verdiği ifadede de geçiyordu. Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen Polat, "Şirzai ve eski Tuğamiral İhsan Bakar gibi isimlerin yüzbaşı sonrası bütün rütbelerini Altunizade'de FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e getirdiklerini ve rütbelerin de seremoniyle bizzat Gülen tarafından takıldığını" beyan etti.

FETÖ soruşturması kapsamında firari olan eski tümamiral Mustafa Zeki Uğurlu da Şirzai'ye 2004, 2011 ve 2013'te 100 tam sicil notu verdi.

Şirzai, darbe girişimi sırasındaki eylemleriyle ilgili Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı.

Mahkeme, 6 Mart 2018'de "Şirzai'nin darbe girişimi ne yönelik eylemleri gerçekleştirmek için diğer sanıklarla birlikte kendisine verilen görev kapsamında anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçunu işlediğine hükmederek, Şirzai'yi ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti.

Muhabir: Barış Kılıç

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Gramı bir milyon euro: Bakanlık harekete geçti, ekonomiye kazandırılacak
Milyonlar bu haberi bekliyordu! Bakan resmen açıkladı: Maaşlar artacak
Isparta'da muhteşem sergi... bugün açılıyor...
Isparta'da Engellerini Değil Yeteneklerini Sergilediler
TED Isparta Koleji Minikleri Zeytin Kurdu!
Isparta Valisi Seymenoğlu'nun Şarkikaraağaç ziyareti
Vali Ömer Seymenoğlu,Şarkikaraağaç Çaltı Köyü'nde
Üniversite öğrencisi eski kız arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Isparta il sağlık müdürülüğü'nden önemli bilgilendirme
Isparta'da Türk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El Sanatları Kursları Yıl Sonu Sergisi
Isparta'da 51 yaşındaki Turan'dan haber alınamıyor!
Isparta'da bıçaklanan üniversite öğrencisi kız öldü
Yeni Burdur Tanıtım Filmi ÇıktıYENİ BURDUR TANITIM FİLMİ ÇIKTI
Isparta’da özel sporculardan yüzmede çok özel başarı
Isparta'dan 5 ülkeye "kemik çimentosu" ihracatı
Funcity yepyeni iç tasarımıyla daha çok eğlence sunuyor!
Gözde Balık Evi'nden efsanevi deniz ürünleri menüleri
Isparta'da uzman çavuş ve eşi evlerinde ölü bulundu
Isparta'da trafik kazası: direğe çarptı...
Osman Çullu Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası Isparta'da başladı
Isparta Tarım ve Hayvancılık Fuarından çok özel fotoğraflar!
Isparta'da Biyonik El Geliştirildi
Isparta Valisi Seymenoğlu, Keçiborlu'da
Yöresel ve doğal lezzetler Kolancı Şarküteri'de
​Anadolu Kilimi “Geleneğin Kalp Atışları” Programında Tanıtıldı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yüyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
ısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Funcity yepyeni iç tasarımıyla daha çok eğlence sunuyor!Funcity yepyeni iç tasarımıyla daha çok eğlence sunuyor!17 Kasım 2019
Isparta'dan 5 ülkeye "kemik çimentosu" ihracatıIsparta'dan 5 ülkeye "kemik çimentosu" ihracatı18 Kasım 2019
Isparta'da uzman çavuş ve eşi evlerinde ölü bulunduIsparta'da uzman çavuş ve eşi evlerinde ölü bulundu17 Kasım 2019
Gözde Balık Evi'nden efsanevi deniz ürünleri menüleriGözde Balık Evi'nden efsanevi deniz ürünleri menüleri17 Kasım 2019
Isparta’da özel sporculardan yüzmede çok özel başarı Isparta’da özel sporculardan yüzmede çok özel başarı18 Kasım 2019
Yeni Burdur Tanıtım Filmi ÇıktıYeni Burdur Tanıtım Filmi Çıktı18 Kasım 2019
Isparta’nın Tarım ve Hayvancılık Fuarı 15. Kez Kapılarını AçtıIsparta’nın Tarım ve Hayvancılık Fuarı 15. Kez Kapılarını Açtı14 Kasım 2019
ATM'lerde yeni dönem başlıyor! Artık yeni çipli kimliklerle...ATM'lerde yeni dönem başlıyor! Artık yeni çipli kimliklerle...14 Kasım 2019
Vali Ömer Seymenoğlu,Şarkikaraağaç Çaltı Köyü'ndeVali Ömer Seymenoğlu,Şarkikaraağaç Çaltı Köyü'nde19 Kasım 2019
Isparta'da trafik kazası: direğe çarptı...Isparta'da trafik kazası: direğe çarptı...17 Kasım 2019
Üniversite öğrencisi eski kız arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandıÜniversite öğrencisi eski kız arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı19 Kasım 2019
Isparta'da ​Otel Konforunda Olacak Yurtlar YükseliyorIsparta'da ​Otel Konforunda Olacak Yurtlar Yükseliyor14 Kasım 2019
Isparta'da basketbol ve voleybol turnuvası... sultanlar sahaya iniyor!Isparta'da basketbol ve voleybol turnuvası... sultanlar sahaya iniyor!14 Kasım 2019
Isparta'da 51 yaşındaki Turan'dan haber alınamıyor!Isparta'da 51 yaşındaki Turan'dan haber alınamıyor!19 Kasım 2019
​Anadolu Kilimi “Geleneğin Kalp Atışları” Programında Tanıtıldı​Anadolu Kilimi “Geleneğin Kalp Atışları” Programında Tanıtıldı15 Kasım 2019
Isparta'da bıçaklanan üniversite öğrencisi kız öldüIsparta'da bıçaklanan üniversite öğrencisi kız öldü19 Kasım 2019
Isparta Valisi Seymenoğlu'nun Şarkikaraağaç ziyaretiIsparta Valisi Seymenoğlu'nun Şarkikaraağaç ziyareti19 Kasım 2019
İZRO'dan Isparta Gezisi... İzmir'den ilimize yerli turist gelecekİZRO'dan Isparta Gezisi... İzmir'den ilimize yerli turist gelecek14 Kasım 2019
TED Isparta Koleji Minikleri Zeytin Kurdu!TED Isparta Koleji Minikleri Zeytin Kurdu!19 Kasım 2019
Isparta'da ​Kadınlar Emeklerini Kazanca ÇevirebilecekIsparta'da ​Kadınlar Emeklerini Kazanca Çevirebilecek14 Kasım 2019