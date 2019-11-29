Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’ın yönetim kurulu başkan yardımcısı Oleg Ganeev, küresel talebin giderek arttığı İslami finansman ve İslami bankacılığın yerli paralarla ticarette ve Rusya ile Türkiye arasındaki bu alandaki iş birliği potansiyeline dair AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Dünyada Müslüman nüfusun harcamalarının 2,2 trilyon dolar düzeyinde olduğuna işaret eden Ganeev, “Bu hacim küresel ekonomiyle kıyaslandığında daha hızlı büyüyor. Sanayi alanında ise bu büyüme yüzde 5 ila 6 düzeyinde. Böyle bir büyüme gösteren çok az ticari alan var. Bu tür büyük boyuttaki bir ticarette yer almak önemlidir. Finans alanına bakarsak şu anda 2,5 trilyon dolar büyüklüğünde ve 2024’e kadar 3,5 trilyona çıkmasını bekliyoruz.” diye konuştu.

İslami finansmanın özel bir ticaret modeli olduğunu anlatan Ganeev, “Bu model, belirli etik prensiplere sahip özel müşterilerden oluşuyor. Buna İslami bankacılık yerine ‘ortaklık bankacılığı’ diyoruz. Çünkü bu ticari modelin temeli kredi faizini reddetmektedir.

Türkiye ve Rusya arasında önemli potansiyel

Ganeev, İslami finansman ve İslami bankacılık alanlarında çok yüksek bir potansiyel bulunduğunu belirterek, “Ortaklık finansmanına yönelik girişim grubumuzu kurmamızdan bu yana 16 milyar rublelik işlem yaptık. Sberbank boyutlarında bir banka için bu elbette küçük bir hacim ancak ortaklık finansmanı pazarındaki payımıza baktığımızda Sberbank lider durumda.” şeklinde konuştu.

İslami finansmandaki işlemler için sertifika alınması gerektiğini anlatan Ganeev, “Örneğin, Türkiye’nin kendi helal standardı var, BAE’nin kendi standardı var. Bu nedenle bir pazara girdiğimizde bu hep özel bir teklif şeklinde oluyor ancak hacim olarak büyükler.

Rusya ve Türkiye arasında da İslami finans alanında büyük bir potansiyel bulunduğunu vurgulayan Ganeev, “ Ülkelerimiz komşu, Avrasya ülkeleriyiz, Avrupa’da ve Asya’dayız. Türkiye Cumhuriyeti’ni ilgiyle izliyoruz. 2000’den bu yana Türkiye’nin nüfusu her 10 yılda 10-11 milyon düzeyinde arttı ve her yıl yüzde 2 artıyor. Bu devasa bir rakam. 2019’un sonuna geldik ve nüfus neredeyse 85 milyona yaklaştı. Bu çok önemli bir nüfus ve insanlar İslami kaideleri çocukluktan öğreniyor.” diye konuştu.

Yerli para birimlerinin önemi artıyor

Ganeev, Türkiye ve Rusya arasındaki ticaret yapısının değiştiğini ve hacminin de artığını belirterek, “Hacim arttığı zaman ticaretin yapısı değişir ve ortaklık finansmanını talep eden girişimciler ortaya çıkar. Bunun örneklerini görüyoruz çünkü Orta Asya ile anlaşmalar yapıyoruz ve bu anlaşmaların anahtar noktalarından biri İslami şartlara uyması.” dedi.

İkili ticarette yerli para birimleriyle ödeme yapmanın daha karlı olduğu durumların meydana çıktığına işaret eden Ganeev, “Bu yönde büyük fırsatlar var. Yerli para birimlerinin kullanılması, ticaretin de hızla artmasına destek sağlayabilir. Türk ürünlerinin Rusya’da ruble ile satılması ve aynısının Rus ürünleri için yapılması halinde, kapalı bir çember yaratılır ve para bu çemberi terk etmemiş, belirli kurulu ilişkiler içerisindeki ticaretin büyümesine yardımcı olur.” değerlendirmesinde bulundu.