Rusya ile varılan mutabakat kapsamında müşterek çalışmalara başlanıyor

Milli Savunma Bakanlığınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin arasında varılan mutabakat kapsamında, bugünden itibaren müşterek çalışmalara başlanacağı bildirildi.

Rusya ile varılan mutabakat kapsamında müşterek çalışmalara başlanıyor
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Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında varılan mutabakat kapsamında, bugünden itibaren müşterek çalışmalara başlanacağı bildirildi.

MSB tarafından düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, MSB Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Yarbay Nadide Şebnem Aktop, Barış Pınarı Harekatı'ndaki son gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Suriye'nin siyasi birliğine ve toprak bütünlüğüne saygılı olarak yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nda, bölgede sivil zayiatın yaşanmadığını belirten Aktop, Türkiye ve ABD'nin 13 maddelik ortak açıklamasının ardından başlayan 120 saatlik sürenin sonunda, ABD tarafından YPG/PKK'nın bölgeden çekilmesinin tamamlandığının bildirildiğini hatırlattı.

"Cumhurbaşkanımız ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı arasında varılan mutabakat kapsamında bugünden itibaren müşterek çalışmalara başlanacak." ifadesini kullanan Aktop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, sınırlarının güneyinde bir terör koridorunun oluşmasına asla müsaade etmeyecek, terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Barış Pınarı Harekatı ile kontrol altına alınan bölgenin terörden arındırılmasıyla terör örgütünün yerel halk üzerindeki baskı ve zulmünün sona erdirilmesine büyük katkı sağlanmıştır. Kontrol altına alınan bölgede hayatın normale dönmesi çalışmalarına devletin diğer kamu kuruluşlarıyla koordineli olarak devam edilmektedir. Hayatın normale dönmesi, ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizin de güvenli ve gönüllü olarak evlerine dönmeleri için zemin oluşturacaktır. Terör tehdidinin bertaraf edilmesiyle göçü tetikleyen en büyük etken de ortadan kaldırılmış olacaktır."

"Mehmetçik halkın özlediği ve beklediği şefkat eli"

Kahraman Mehmetçiğin, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı alanında da halkın özlediği ve beklediği şefkat eli olduğunu ve olmaya devam edeceğini vurgulayan Aktop, şunları kaydetti:

"Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı 9 Ekim tarihinden itibaren 130'u kadın olmak üzere 2 bin 300 vatandaşımız gönüllü askerlik yapmak için başvurmuştur. Tarihi boyunca karşılaştığı tüm zorlukları, kederde ve kıvançta bir ve beraber olarak aşan, en zor zamanlarda Mehmetçiğe destek olan, ordu-millet anlayışının en güzel örneğini sergileyen asil milletimize şükranlarımızı sunuyoruz."

Aktop, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, 24-25 Ekim'de Brüksel'de yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacağını anımsatarak, toplantıda NATO-Türkiye ilişkileri, Afganistan Doğal Kararlılık Harekatı, Savunma ve Caydırıcılık ile Hibrit Teknolojileri konularının görüşüleceğini belirtti.

Akar'ın, güvenli bölge ile harekata ilişkin bilgi paylaşımında bulunacağını kaydeden Aktop, mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapmasının da planlandığını ifade etti.

"Son gün araç çıkışı yapılmadı"

Öte yandan, askeri kaynaklar, harekatın icra edildiği bölgede, askeri anlamda temizlik faaliyetlerine devam edildiğini ve mutabakatın son gününde teröristlere ait herhangi bir araç çıkışının yapılmadığını aktardı.

Çıkış yapan araçların içerisinde ağır silah tespit edilmediğini belirten kaynaklar, "Bölgede sınırlı sayıda da olsa terörist olacağını değerlendiriyoruz. Bölgedeki teröristlerin varlığını askeri anlamda yapılacak temizlik faaliyetleri sonunda tespit edeceğiz. Herhangi bir teşebbüs durumunda teröristler, meşru müdafaa hakkı kapsamında etkisiz hale getirilecek." değerlendirmesinde bulundu.

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