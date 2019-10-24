Rusya ile varılan mutabakat kapsamında çalışmalar devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığından, Soçi mutabakatının hayata geçirilmesi ve kontrolü için oluşturulacak mekanizmalara yönelik çalışmaların Rus muhataplarla devam ettiği bildirildi.

Rusya ile varılan mutabakat kapsamında çalışmalar devam ediyor
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Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, MSB Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Yarbay Nadide Şebnem Aktop, Barış Pınarı Harekatı'ndaki son gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

İletişim Başkanlığının koordinesinde ve komando birliklerinin nezaretinde yabancı basın mensuplarının katılımıyla Barış Pınarı Harekatı bölgesinde basın turu düzenlendiğini belirten Aktop, bugüne kadar gerçekleştirilen tüm harekatlarda olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı alanında da sivillere, tarihi, kültürel ve dini yapılar ile çevreye zarar verilmediğinin yerinde görüldüğünü söyledi.

Aktop, yabancı basın turu kapsamında Tel Abyad'da DEAŞ'lı teröristlerin tutulduğu ve PYD/YPG'li teröristler tarafından boşaltılan hapishanenin yerinde incelendiğini dile getirdi.

"Teröristlerin inşa ettiği tüneller kullanılamaz hale getiriliyor"

Emniyet ve güvenliğin tesisi, bölge halkının güvenli ve gönüllü şekilde evlerine geri dönebilmeleri için uygun koşulların oluşturulması amacıyla tespit edilen mayın ve el yapımı patlayıcıların (EYP) etkisiz hale getirildiğini kaydeden Aktop, şu bilgileri verdi:

"Bu faaliyet çok detaylı ve son derece hassas bir çalışma gerektirmektedir. Bu kapsamda şu ana kadar 40 mayın, 227 el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirilmiştir. Özellikle meskun mahallerde terör örgütü unsurlarınca inşa edilmiş ve şehri bir ağ gibi saran kilometrelerce uzunluktaki tüneller birer birer tespit edilerek iş makineleriyle kullanılamaz hale getirilmektedir. Kontrolü sağlanan mahallerde devletin diğer kurum ve kuruluşlarıyla koordineli olarak hayatın normale dönmesi çalışmalarına devam edilmektedir.

TSK tarafından Tel Abyad'da kurulan ekmek fırınından bölge halkına ekmek dağıtılmakta, tesis edilen ilk yardım istasyonunda başta çocuklar olmak üzere bölge halkına sağlık desteği verilmektedir."

Birliklerin, bulundukları hatlarda her türlü emniyet tedbirini alarak keşif ve gözetleme faaliyetlerine devam ettiğinin altını çizen Aktop, "Soçi'de varılan mutabakat hükümlerinin hayata geçirilmesi ve kontrolü için oluşturulacak mekanizmalara yönelik çalışmalar, Rus muhataplarımızla devam etmektedir." dedi.

Aktop, Barış Pınarı Harekatı'nda azim ve kararlılıkla mücadele eden Mehmetçiğin en büyük motivasyon kaynağının, asil Türk milletinin sevgisi, güveni ve duası olduğunu dile getirerek, her şart ve durumda daima Mehmetçiğin yanında olan Türk milletine teşekkür etti.

"Bölgedeki patlamalar mayın ve EYP'lerin imhasından kaynaklı"

Öte yandan, askeri kaynaklar, harekat bölgesindeki patlamaların tespit edilen mayın ve el yapımı patlayıcıların imhasından kaynaklandığını bildirdi.

Soçi mutabakatı kapsamında teröristlerin bölgeden ayrılması konusunu Ruslarla koordineli şekilde takip ettiklerini belirten askeri kaynaklar, Ruslarla çalışmaların karargahlar aracılığıyla yürütüldüğünü kaydetti.

Askeri kaynaklar, S-400 hava savunma sisteminin bir sistem, iki batarya ve tüm mühimmatıyla hava yoluyla teslim alındığını ve eğitimlerinin devam ettiği bilgisini paylaştı.

Beyaz fosfor mermisinin, TSK envanterinde bulunmadığını hatırlatan askeri kaynaklar, bu merminin TSK tarafından kullanıldığına ilişkin iddiaların dezenformasyon olduğunu vurguladı.

Askeri kaynaklar, askeri anlamda temizliğin tamamlanmasının ardından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları bölgesinde olduğu gibi Tel Abyad ve Rasulayn'da da yerel yönetimler ve bölge insanlarından kolluk kuvvetlerinin oluşturulacağını belirtti.

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