RTÜK Başkanı Şahin TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldı

RTÜK'ten yapılan açıklamada, "RTÜK ve TÜRKSAT gibi iki güzide kurumun haksız yere yıpratılmaması için Üst Kurul Başkanı Ebubekir Şahin TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmıştır." denildi.

RTÜK Başkanı Şahin TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldı
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Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'in, RTÜK ve TÜRKSAT gibi iki kurumun haksız yere daha fazla yıpratılmaması için ahlaki, vicdani ve hukuki sınırlar içerisinde görev aldığı TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldığı bildirildi.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, 31 Ekim'de yapılan toplantıda Faruk Bildirici'nin 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'da düzenlenen, Üst Kurul üyelerinin uyması gereken esaslar ve yasaklara aykırı eylemleri nedeniyle üyelikten çekilmiş sayılmasına karar verildiği anımsatıldı.

Bu karar sonrasında çeşitli yerlerde bilgi eksikliğinden, bazı mecralarda ise sistemli ve maksatlı şekilde "RTÜK'ün TBMM'nin yetkilerini ve iradesini hiçe sayarak yetki gasbı yaptığı" haberlerinin yayımlandığı, bu yönde değerlendirmelerin yapıldığı aktarılan açıklamada, "TBMM iradesinin gasbedildiği iddiaları asılsızdır. Kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye yönelik manipülatif açıklama ve haberlere karşı açıkça belirtmek gerekir ki RTÜK üyelerinin seçim ve görevden çekilmiş sayılmalarına ilişkin usul ve esaslar 6112 sayılı kanunda net olarak açıklanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bu kapsamda Faruk Bildirici'nin yasanın açık hükümlerle emrettiği, üyelerin uymak zorunda olduğu "siyasi tarafsızlık" konusuna ısrarla uymadığı, yasanın üyelerden beklediği "tarafsız" olma düzenlemesine riayet etmeyerek "adeta bir siyasi parti temsilcisi gibi" hareket ettiği aktarıldı.

Bildirici'nin, Üst Kurulun gizlilik taşıyan bilgi ve belgelerini kamuoyuna ve basına açıkladığı, kanuna göre gizli olan toplantı müzakerelerinin açıklanması yasağını defalarca ihlal etttiği, bu konuda pek çok kez şifahen uyarılmasına rağmen aynı tutumunu sistematik olarak sürdürdürdüğü belirtilen açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Gerek açıklamalarıyla, gerekse de eylemlerinde kimi medya kuruluşlarına hasımlık derecesinde tutum sergilemiş, kimi medya kuruluşlarının ise hamiliğini yapmaya çalışmış ve medya kuruluşları arasında tarafsızlığını tamamen yitirmiştir. Bu durum da kanunda üyelerin uyması için hüküm altına alınan usul ve esaslar kapsamındadır.

Ayrıca Faruk Bildirici, müstafi olduğunu iddia ettiği Üst Kurul Başkanını ve milli iradenin seçtiği Radyo ve Televizyon Üst Kurulunu tanımayarak Üst Kurul toplantılarını ve kararlarını sabote etmiştir. Oysa Faruk Bildirici'nin RTÜK Başkanlığına Üst Kurul Başkanı Ebubekir Şahin'in kamudaki diğer görevleri nedeniyle üyelikten çekilmiş sayılması gerektiği iddiasıyla yaptığı müracaat Üst Kurul toplantısında görüşülmüş, hukuki ve idari anlamda doğruluğu kabul görmeyerek reddedilmiştir. Mahkemece aksi yönde bir hüküm kurulmadıkça da Üst Kurulun almış olduğu karar geçerlidir."

"Muhalefet yapmak başka, hukuka uymamak bambaşka bir konudur"

RTÜK açıklamasında, dilekçesi reddedilen Bildirici'nin, Üst Kurul kararlarının kesin olduğunu ve alınan kararları ortadan kaldıracak tek yetkili mercinin mahkemeler olduğunu göz ardı eden bir yaklaşımla kurul toplantılarında alınan kararlara topluca muhalefet şerhi koyduğu ifade edildi.

Bildirici'nin üyelikten çekilme sebepleri arasında Türk milletinin temsilcisi parlamentonun seçtiği Üst Kurul ve kararlarını yok saymasının yer aldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üst Kurul Başkanına bir başka yönetim kurulunda görev aldı diye yönelttiği eleştirilerden dolayı Faruk Bildirici'nin üyelikten çekilmesi kararı verilmemiştir. Göreve seçildiği andan itibaren kararlarda ve kullandığı oylarda çelişkili tavır sergileyen Faruk Bildirici, kendisi için karar alan Üst Kurulun milli iradenin yetkisini gasbettiğini iddia ederken Başkan Ebubekir Şahin'in üyelikten çekilmiş sayılması kararı için ise Üst Kurulu yetkili görmüştür.

Mahkemelerin terör örgütleri hakkında verdiği yayın yasaklarına muhalefet eden Faruk Bildirici, Başkanlık makamının Barış Pınarı Harekatı'na destek veren açıklamalarını kabul etmeyerek karşı açıklamalarıyla milli meselelerde hassasiyet göstermemiş, teröristleri cesaretlendiren bir tutum takınmıştır. Üyelikten çekilmiş sayılması kararı, bazılarının iddia ettiği gibi Faruk Bildirici'nin muhalefet etmesi değildir. Muhalefet yapmak başka, hukuka uymamak ise bambaşka bir konudur. Mesele, Faruk Bildirici'nin ısrarla hukuka uymama, Üst Kurulu ve almış olduğu kararları tanımaması meselesidir."

"RTÜK'ün iç meselesi olan konu, siyasi partiler hesaplaşması değildir"

RTÜK'te bugüne kadar muhalefet kontenjanından pek çok üyenin görev aldığı, her dönem çok sert tartışmalar, gerilimler yaşanmışsa bile herkesin vazifesini kanunlar çerçevesinde yürüttüğü vurgulanan açıklamada, RTÜK'ün 25 yıllık tarihinde muhalefet kontenjanından seçilen hiçbir üyenin üyeliğinin düşürülmediğine, bunun akla dahi getirilmediğine dikkat çekildi.

Açıklamada, buradaki ince çizginin kanunlara uyulup uyulmaması olduğuna işaret edilerek, "RTÜK'ün iç meselesi olan konu, bir siyasi partiler hesaplaşması asla değildir. Hukuk kurallarına tamamen uygun bir şekilde alınan bu karar, Faruk Bildirici'nin 6112 sayılı kanunda yer alan yasaklara uymaması, Üst Kurul toplantılarında ve sonrasında başta Üst Kurul Başkanı ve Üst Kurul üyelerinin bu konudaki tüm ikaz ve uyarılara rağmen bu eylemlerine devam etmesi sonucu alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Yüce Meclisin iradesiyle seçilen üyeleriyle görev yapan RTÜK, yine TBMM'nin çıkardığı 6112 sayılı kanuna göre işlemini gerçekleştirmiş ve milli iradenin tecelligahı olan yüce Meclise kararını, yeni bir üye seçilmesi için göndermiştir. Yeni üye, yine CHP kontenjanından TBMM tarafından seçilecektir." bilgisi paylaşıldı.

"TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmasında hukuki ve idari hiçbir kısıtlama yok"

RTÜK açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Üst Kurul Başkanı Ebubekir Şahin'in TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmasında hukuki ve idari hiçbir kısıtlama yoktur. Yapılan iş ve işlemler hukuka ve yasalara uygun olmasına karşın RTÜK ve TÜRKSAT gibi iki güzide kurumun haksız yere daha fazla yıpratılmaması için Üst Kurul Başkanı Ebubekir Şahin, tamamen ahlaki, vicdani ve hukuki sınırlar içerisinde görev aldığı TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmıştır.

Devletin üst makamlarında bugüne kadar önemli vazifeleri hakkıyla yerine getiren RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, hayatının hiçbir döneminde ahlaka, hukuka ve vicdanlara aykırı bir gelir elde etmemiş, böylesi bir suçlamayla da karşılaşmamıştır."

Muhabir: Burcu Çalık

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