ADANA - Adana'da, iltihaplı bir romatizma rahatsızlığı olan romatoid artrit konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan, hastaların ellerindeki deformasyonu yansıtan heykeller, izlenime sunuldu.

Türkiye Romatoloji Derneğince hayata geçirilen "El Elden Üstündür" farkındalık projesi kapsamında, el ve ayaklarda şekil bozukluğuna yol açan romatoid artrite dikkati çekmek amacıyla çalışma yapıldı.

Proje kapsamında, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Özbek, heykeltıraş Muteber Tükel, tasarımcı Sezgin Eser'in katkılarıyla, hastaların ellerindeki deformasyonu yansıtan heykeller yapıldı ve fotoğraflar çekildi.

Yaklaşık 6 aylık çalışma sonucu 5 hastanın el örnekleriyle hazırlanan heykeller ve çekilen fotoğraflar, kentteki bir otelde sergilendi.

Türkiye Romatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi de olan Prof. Dr. Özbek, projeyle ilgili düzenlenen toplantıda, 12 Ekim'in Dünya Artrit Günü olduğunu, rahatsızlığa dikkati çekmek amacıyla farklı çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Uzun süre devam edebilen bu romatizma hastalığının, en çok el ve ayaklar ile bileklerde kendini gösterdiğini dile getiren Özbek, eklemlerde oluşan tutukluk ve uyuşmanın yaşam kalitesini düşürdüğünü, fiziksel aktiviteyi sınırladığını, iş gücü kaybına yol açtığını belirtti.

"El Elden Üstündür" projesi kapsamında, heykel ve fotoğraf çalışmasının yanı sıra 5 hastanın anlatımının yer aldığı video hazırladıklarını ifade eden Özbek, şunları kaydetti:

"Amacımız, artrit hastalarının, erken teşhis, etkili ve doğru tedaviyle yaşam kalitesini olumlu hale getirmek. Bu hastalıklar tedavi edilmedikleri takdirde yaratabileceği birçok olumsuzluk var. İşlerini kaybederler, yaşam süreleri ortalama 10 yıl azalır. Bugünkü bilimsel tıp, bu hastalara, erken tedavi edildiklerinde hiçbir kusur olmaksızın, sağlıklı insanlar gibi yaşamlarını sürdürebilme imkanı sunar."

Heykeltıraş Tükel ile tasarımcı Eser de heykellerin hazırlanması sürecinde hastalarla yaşadıklarını anlattı.

Toplantıda romatoid artrit hastası Adalet Günalp de yaşadıkları zorluklarla ilgili bilgi verdi.

Proje kapsamında hazırlanan videonun gösterilmesinin ardından katılımcılar sergiyi gezdi.