Roche İlaç'tan "Denizler Yaşam Dolsun" projesi

Roche İlaç Türkiye ve ADYSK tarafından Türkiye’nin ilk mercan transplantasyonu yapıldı - Roche İlaç Türkiye Genel Müdürü Natasa Klicko: - "ADYSK'nin sağlayacağı eğitimler ve çalışanlarımızın gönüllü katılımıyla mercanların insan yaşamının olmadığı bölgele

Roche İlaç'tan "Denizler Yaşam Dolsun" projesi
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Roche İlaç Türkiye ile Adalar Denizle Yaşam ve Spor Kulübü Derneği (ADYSK) tarafından "Denizler Yaşam Dolsun" projesi kapsamında, "Türkiye'nin ilk" mercan transplantasyonu (nakli) gerçekleştirildi.

Türkiye'de 60 yılı geride bırakan Roche İlaç Türkiye, yaşanabilir dünya hedefine katkı sunmak amacıyla ADYSK ile birlikte "Denizler Yaşam Dolsun" projesini hayata geçirdi.

Proje kapsamında, Adalar açıklarında yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan mercanlar, çoğaltma yoluyla Tavşan Adası olarak da bilinen Neandros açıklarına yüzde 90 başarı oranıyla taşındı.

Marmara Denizi’nde biyolojik çeşitliliği koruma amacıyla başlatılan proje, "Türkiye’nin ilk" mercan transplantasyonu olma özelliği taşıyor.

Bilimsel ayağı TÜBİTAK tarafından desteklenen proje İstanbul Üniversitesi ve ADYSK’nın gönüllü iş birliği ile yürütülüyor.

Ayrıca, "Denizler Yaşam Dolsun" projesi ile su altı canlıları için hayati tehlike yaratan hayalet ağların temizlenmesi adına önemli bir adım atıldı.

Marmara Denizi’nin binlerce metrekarelik hayalet ağdan temizlenmesini de sağlayan proje için gerçekleştirilen dalışlarla şu ana kadar su altında 8 bin metre yol kat edildi.

Gelecek nesillere tüm saklı zenginlikleriyle korunabilmiş bir Marmara Denizi bırakılabilmesi için bugüne dek 300 mercanın yeni yaşam alanına taşındığı projede ayrıca Marmara Denizi Adalar bölgesinde binlerce metrekare hayalet ağ temizlendi.

Verilen bilgiye göre, dünya genelinde her yıl 640 bin ton hayalet ağın denizlerde bırakıldığı tahmin ediliyor. Araştırmalar 650 binin üzerinde deniz canlısının atılan ağlar sebebiyle yaşam alanlarının kapandığını, ağlara takılarak öldüğünü ya da ciddi şekilde yaralandığını ortaya koyuyor.

- "Farkındalık faaliyetlerini azami şekilde desteklemeyi hedefliyoruz"

Roche İlaç Türkiye Genel Müdürü Natasa Klicko, projenin, Roche’un sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı açısından önemine işaret ederek, "Sürdürülebilirlik, 120 yılı aşkın bir süredir hayatları iyileştirmek için çalışan Roche’un faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası. ADYSK ile iş birliğimizin temelinde, tüm faaliyetlerimizi ekolojik dengeye saygı yaklaşımı çerçevesinde sürdürme vizyonumuz yatıyor." diye konuştu.

"Denizler Yaşam Dolsun" projesi ile yalnızca işe değil kurumsal sorumluluk anlayışında da karşılanmamış ihtiyaçlara odaklandıklarını aktaran Klicko, şunları kaydetti:

"Marmara Denizi’ndeki yaşam çeşitliliğinin sürdürülebilirliği için attığımız bu adımı ileriye taşımak istiyoruz. ADYSK'nin sağlayacağı eğitimler ve çalışanlarımızın gönüllü katılımıyla mercanların insan yaşamının olmadığı bölgelere nakledilmesi, hayalet ağların çıkarılması, kıyı ve deniz dibi temizliği ile farkındalık faaliyetlerini azami şekilde desteklemeyi hedefliyoruz."

- "Mercan naklinde yüzde 90 başarı oranıyla ilerleniyor"

ADYSK Başkanı Volkan Narcı da Türkiye denizlerinin ve doğal varlıklarının korunması amacıyla çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Dernek olarak, dünyanın en özel iç denizlerinden olan Marmara Denizi’nde Prens Adaları olarak bilinen adalardaki konumumuzun da etkisiyle, öncelikli amacımızı Marmara Denizi ve Adalar’da ekosistemin korunması şeklinde belirledik." bilgisini verdi.

"Denizler Yaşam Dolsun" projesi kapsamında Roche İlaç Türkiye iş birliğiyle yürüttükleri çalışmalarla Adalar bölgesi açıklarından 300 mercanı, Tavşan Adası olarak da bilinen Neandros etrafında yaşayabilecekleri alanlara taşımayı başarmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, şunları söyledi:

"Yüzde 90’ın üzerinde başarı oranıyla devam ettiğimiz mercan nakil operasyonunun yanı sıra Adalar çevresinden binlerce metrekare hayalet ağ çıkararak su altı dünyasının bu sessiz tehlikesine karşı mücadelemizi sürdürdük. Adalar çevresinde avlanma amaçlı kullanılan ve deniz dibindeki kayalıklara takılan veya koparak kontrolsüzce savrulan ağlar, mercanlar da dahil pek çok deniz canlısının ölümüne neden olarak bu türlerin yaşamını tehdit ediyor."

- "Yüzde 90'lara varabilen toplu kayıplar kaydedildi"

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nur Eda Topçu Eryalçın ise Marmara Denizi’nde mercanların var olduğunu bilenlerin sayısının az olduğunu belirterek, "Halbuki tam da burada özel mercan toplulukları bulunuyor ve bunlar ekosistemin işleyişi üzerinde son derece önemli etkilere sahip." şeklinde konuştu.

Eryalçın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Deniz yüzey sıcaklıklarının artması, buna bağlı olarak deniz suyunun genişlemesi, aşırı avlanma, kirlilik ve istilacı türler gibi mevcut koşullar devam eder ve bunlara karşı gerekli önlemleri almazsak, bu canlıları ve onlarla birlikte su altı yaşamını tehlikeye atmış olacağız. Öyle ki, geçtiğimiz son 20 yılda Akdeniz’in en önemli habitatlarından biri olan ve Prens Adaları’ndaki mercan topluluklarının da dahil olduğu koralijen resiflerde pozitif sıcaklık anomalileri sebebiyle yüzde 90 oranlarına varabilen toplu kayıplar kaydedilmiş durumda.

Mercanların yok olmaları, karmaşıklık ve dolayısıyla tür çeşitliliğinin azalması ve ciddi ölçüde habitat kaybı anlamına geliyor. Tüm bunların önüne geçmek içinse hepimize sorumluluk düşüyor ve 'Denizler Yaşam Dolsun' projesiyle bu yönde bir farkındalık yaratabileceğimizi umuyorum."

Oyuncu Özge Borak, bu düzenin sahibi değil sadece bir parçası olan insanların bu düzene sahip çıkmak zorunda olduğunu belirterek, "Ne kadar geç kalındığını düşünsek de bu tür projelerle hayata daha sıkı tutunduğumuza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Özge Borak ve ADYSK ekibi, Tavşan Adası olarak da bilinen Neandros açıklarına canlı mercan ekimi gerçekleştirdi. Su altından yapılan canlı yayın ise Roche İlaç Türkiye'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

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