"Rhapsody Adana Piyano Festivali ve Yarışması" 16-20 Mart'ta yapılacak

ADANA - Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) tarafından bu sene 2. kez düzenlenecek "Rhapsody Adana Piyano Festivali ve Yarışması" 16-20 Mart'ta gerçekleştirilecek.

ÇÜ'den yapılan açıklamaya göre, Devlet Konservatuvarı organizasyonunda düzenlenen festival ve yarışmanın komite başkanlığını ÇÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Ülviyye Güler üstlenecek. Türkiye ve Avrupa'dan jüri üyelerinin de belirlendiği organizasyonun komisyonunda, ÇÜ Devlet Konservatuvarından öğretim görevlileri de yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Ülviyye Güler, yarışma başvurularının 16 Aralık'ta başlayıp 1 Şubat'ta sona ereceğini belirterek "16-20 Mart'ta düzenlenecek festival ve yarışmayla ilgili bilgiler, 'rhapsody.cu.edu.tr' internet adresinden alınabilecek. Ayrıca 16 Mart'ta Cem Babacan, 17 Mart'ta da Doç. Dr. Gökhan Aybulus, 'masterclass' yapacak." ifadelerini kullandı.