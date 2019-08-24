Restorasyonu tamamlanan Fatih'in eğitim gördüğü medrese açıldı

Edirne'de restorasyonu tamamlanan, Fatih Sultan Mehmet'in de eğitim aldığı Saatli Medrese'nin açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptı.

Restorasyonu tamamlanan Fatih'in eğitim gördüğü medrese açıldı
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Isparta Düğün Salonları

EDİRNE - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Edirne'deki önemli eğitim kurumlarının başında gösterilen, Mimar Sinan'ın ustası Müslihiddin Ağa tarafından inşa edilen Üç Şerefeli Cami'nin yanı başında 2. Murat zamanında yaptırılan, Fatih Sultan Mehmet'in de eğitim aldığı Saatli Medrese'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Osmanlı'nın başkenti olma ağırlığını taşıyan Edirne'nin bunu bütün azameti ve tarihi dokusuyla sergilediğini söyledi.

Osmanlı'nın en kudretli döneminin nişanı olan Selimiye Camisi başta olmak üzere, Edirne'nin her köşesinin geçmişin görkemine, kültürün zenginliğine ve medeniyetin büyüklüğüne işaret ettiğini aktaran Bakan Ersoy, "Bu zenginliğin Edirne ve Türkiye için hak ettiği seviyede bir değere, bir kazanca dönüşmesi için çalışıyoruz. Tarih, Türkiye'nin yeni turizm anlayışında, en önemli başlıklardan biridir. Zira bu alanda rakipsiziz. Medeniyetler beşiği olan topraklarımızın arkeolojik zenginliğine, tarihi dokusuna yaklaşabilecek ikinci bir ülke yoktur. Edirne, bu anlamda en zengin illerimizden biri konumundadır." dedi.

Eserlere bakıldığında ceddin ne denli ince zevk sahibi ve zanaatta ne kadar başarılı olduğunun görüldüğünü ifade eden Bakan Ersoy, şöyle konuştu:

"Aynı zamanda birer ilim yuvası olan medreseler nice İslam alimleri yetiştirmiş, cebirden geometriye, tıptan mühendisliğe, hukuktan astronomiye Osmanlı'nın gücünü var eden medeni cevheri, adeta nakış nakış işlemişlerdir. Hem emanete sahip çıkmak için, hem de geçmişimizin ilim yuvalarının günümüze rehber olacak birer hafıza görevi görmesi açısından bu yapıların korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması çok önemlidir."

Restoresi 2016 yılında başladı

Saatli Medrese'nin restorasyon merhalelerini de aktaran Bakan Ersoy, şöyle devam etti:

"Saatli Medrese 1752'de büyük Edirne depremi esnasında zarar görmüştü. 1995-2008 yılları arasında bir kısım onarım çalışmaları gerçekleştirildi. Bu dönemde birçok odası sökülerek yeniden aslına uygun onarıldı ve kurşun kaplama yapıldı. İkinci restorasyon projesine ise 2016 yılında başladık. Yaklaşık 3,7 milyon lira sözleşme bedeli olan bu çalışmayla medresemizi tarihi dokusuna ve eski görkemine kavuşturmak için çok detaylı çalışmalar yaptık. Çatısından tabanına, tüm hücre ve dersliklerinden revaklı avlusuna kadar aslına uygun şekilde bu mirası ihya ettik. Duvarlarından sütunlarına, onarımı mümkün olan her parçanın bakımı yapıldı. Tamamen çürümüş olanlar orijinalinde kullanılmış olan özgün malzemeyle birebir olarak değiştirildi. Çevre düzenlemesi kapsamında yürüyüş yollarına doğal taş kaplama yapıldı, uygun şekilde çimlendirildi."

Konuşmalar sonrası Bakan Ersoy, Vali Canalp, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti İl Başkanı İlyas Akmeşe ve MHP İl Başkanı Süleyman Ferhatoğlu ve il protokolü açılış kurdelesini kesti.

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