Renault Grubu yılın ilk yarısında pazar payını korudu

- Renault Grubu, yüzde 7,1 daralan küresel pazarda, yüzde 6,7 düşüş ile direnç göstererek, 1 milyon 938 bin 579 araç satışı ile yüzde 4,4’lük pazar payını korudu - Renault Grubu Satış ve Bölge Direktörü ve Yönetim Kurulu üyesi Olivier Murguet: - "Yılın il

Renault Grubu yılın ilk yarısında pazar payını korudu
14 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA) - Renault Grubu, yüzde 7,1 daralan küresel pazarda, yüzde 6,7 düşüş ile direnç göstererek, 1 milyon 938 bin 579 araç satışı ile yüzde 4,4’lük pazar payını korudu.

Renault Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, Grup bu yılın ilk yarısındaki küresel satış rakamlarında pazar payını koruyarak başarı gösterdi.

Buna göre, Renault Grubu, yılın ilk yarısında yüzde 7,1 daralan pazarda, yüzde 6,7 düşüş ile 1 milyon 938 bin 579 adet araç satışı gerçekleştirdi. Böylelikle küresel pazarda yüzde 4,4’lük pazar payını korudu. Avrupa’da satışlar yüzde 2,5 daralan pazarda sabit kalırken, Avrupa dışındaki bölgelerde, Grup satışları düşüş gösteren küresel trendi izledi.

Renault markası, elektrikli araçlar segmentinde satış adedini dünya çapında yüzde 42,9 artırarak 30 bin 600’ü aştı. Avrupa’da ZOE satışları yüzde 44,4 yükselişle 25 bin 41'e, Kangoo Z.E. satışları yüzde 30,7 artışla 4 bin 653'e çıktı.

Grup, yılın ikinci yarısında Çin’de, Renault K-ZE modelinin tanıtımını gerçekleştirecek ve ülkenin 5’inci en büyük elektrikli araç üreticisi JMEV için yatırım yaparak elektrikli araç stratejisine hız vermiş olacak.

Avrupa’da, yüzde 2,5 daralan pazarda satışlar sabit kaldı. Grup’un B segmenti modelleri Clio, Captur, Sandero'nun yanı sıra Yeni Duster da başarısını teyit etti. Clio, Avrupa’nın en çok satan ikinci modeli olurken Captur kendi sınıfının en çok satan crossover modeli oldu. Yüzde 3,7 büyüyen Avrupa hafif ticari araç pazarına, yüzde 7,5 artış gösteren satış adetleri katkı sağladı.

Dacia markası Avrupa’da yüzde 10,6'lık artışla 311 bin 24 satış adedi ile yeni bir satış rekoru kırdı ve yüzde 3,3 gibi rekor bir pazar payı elde etti. Bu artış, Yeni Duster ve Sandero sayesinde gerçekleşti.

Avrupa dışında, Grup özellikle Türkiye ve Arjantin’deki pazarın daralmasının ve İran’da satışların Ağustos 2018’den bu yana durmasının (Renault Grubu 2018’in ilk yarısında 77 bin 698 satış adedi gerçekleştirdi) etkisini yaşadı.

Renault Grubu, satış hacmi bakımından en büyük ikinci ülkesi olan Rusya’da, satışlarını 0,45 puan artırarak yüzde 28,8 pazar payı ile lider oldu. Yüzde 2,4 daralan pazarda, satışlar yüzde 0,9 düşüş gösterdi.

LADA ürün gamındaki başarılı yenilenme sayesinde 174 bin 186 satış adedi ve yüzde 21’lik pazar payı ile satışlarında yüzde 2,5 artış kaydetti. LADA Granta ve LADA Vesta Rusya’da en çok satılan 2 model oldu. Yılın ikinci yarısında Arkana modelinin tanıtımı öncesi Renault markası, yüzde 9,1 düşüş ile 64 bin 431 satış adedi gerçekleştirdi.

Brezilya’da Grup, yüzde 10,5 büyüyen pazar ortalamasının üzerinde bir performans gerçekleştirdi. 40 bin 500’den fazla adet ile yüzde 36,5 artış göstererek en çok satan 5’inci araç olan (2018’in ilk yarısında 9’uncu sıradaydı) Kwid modelin başarısı sayesinde, bu pazarda satışlar yüzde 20,2 artışla 112 bin 821 adede ulaştı ve yüzde 9,1 pazar payı elde etti.

Afrika’da Grup, özellikle Fas, Güney Afrika ve Mısır’daki başarılı performans sayesinde yaklaşık 110 bin satış adedi ve yüzde 19,3 pazar payı ile liderliğini pekiştirdi. Fas’taki pazar payı yüzde 43,3 ile tarihi bir seviyeye ulaştı. Dacia, Logan ve Dokker’in başarısı sayesinde liderliğini korudu. Renault markası Fas’ın en çok satan modeli Clio ile ikinci sırada yer aldı.

Güney Afrika’da, Renault marka satışları yüzde 3,6 artış ile yaklaşık 11 bin 900’e ulaştı ve yüzde 4,9 pazar payı elde etti. Yılın ikinci yarısında Triber modelinin tanıtımı öncesi Hindistan’da, Grup’un pazar payı ikinci çeyrekte yüzde 2,1 ile sabit kaldı. Triber, 2022 itibariyle Hindistan pazarının yaklaşık yüzde 50’sini elde edecek bir segmente giriş yapmak üzere hazırlanıyor.

Yılın ikinci yarısında yeni elektrikli şehir otomobili Renault K-ZE modelin lansmanı öncesi yüzde 12,7 daralan Çin pazarında, Grup’un satışları yüzde 23,7 azaldı.

- Renault Grubu’nun 2019 pazar öngörüsü

2019 yılında küresel otomotiv pazarının 2018’e kıyasla hafif bir düşüş göstermesi öngörülüyor. Avrupa pazarının stabil olması (Brexit hariç), Rusya pazarının yüzde 2 ila 3 daralması, Brezilya pazarının ise yaklaşık yüzde 8 büyümesi bekleniyor.

- "Renault Grubu düşen pazarda payını korudu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Grubu Satış ve Bölge Direktörü ve Yönetim Kurulu üyesi Olivier Murguet, “Yılın ilk yarısında yeni ürünü olmayan Renault Grubu, düşen pazarda satışlarında yüzde 6,7 azalma ile pazar payını korudu. Yılın ikinci yarısında, Avrupa’da Yeni Clio ve Yeni ZOE, Rusya’da Arkana, Hindistan’da Triber ve Çin’de Renault K-ZE modellerinin başarılı lansmanlarına odaklanacağız.” ifadelerini kullandı.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA'DA MİLLİ BİRLİK YÜRÜYÜŞÜ
Sürücüler dikkat! Isparta'da bu yolda domuz çıkabilir!
Emekli zammı yarın hesaplara yatıyor...
ISPARTA'DA ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ ONURUNA YEMEK
Isparta'da 15 Temmuz Şehitleri Anısına Fidan Dikildi
Rektör Çarıkçı’nın “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" Mesajı
17. Eğirdir Triatlon ve Aquatlonu Sona Erdi
Isparta'da yöresel ürünler için adres Kolancı Şarküteri
7.EĞİRDİR TRİATLONU İLK GÜN YARIŞMALARI TAMAMLANDI
Isparta Kara Havacılık Okulu'nda ikinci yangın
TÜRKER AVM'DE HAFTA SONUNA ÖZEL İNDİRİM
Isparta Belediye Başkanı'ndan 15 Temmuz Mesajı
17’nci Eğirdir Triatlonu Başladı…2019
Isparta'da cep telefonu cam ve ekran değişimi
Isparta 15 temmuz Demokrasi Şehitlerimizi Anıyor
711 lira zam geldi! Çalışan anneye 1.015 lira
Isparta'da jandarmadan silah operasyonu
Isparta'nın Kick Boks'taki büyük başarısı 2019
Isparta'da FETÖ/PDY operasyonu: 3 gözaltı
Isparta'da kaçak kerevit avına sıkı denetim
Kim ne kadar ödeyecek? MTV borcu hesaplama
Eğirdir'de Triatlon ve Aguatlon Heyecanı 2019
Şeker hastasına erken emeklilik hakkı!
Kiraz Festivali 2019 konseri bu tarihte başlıyor
​Araç sahipleri dikkat! Günlük cezası var
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingi
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingi
site parfümeriısparta sineklikiphone ekran tamiriroyal restaurantISPARTA PREFABRİK EVisparta giyotin cam balkonISPARTA PERDE FİRMALARIIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Kiraz Festivali 2019 konseri bu tarihte başlıyor Kiraz Festivali 2019 konseri bu tarihte başlıyor10 Temmuz 2019
Kuyucaklı kadınların ekmek kapısı "lavanta" Kuyucaklı kadınların ekmek kapısı "lavanta" 10 Temmuz 2019
Isparta işkur'dan önemli duyuru 25 kişi...Isparta işkur'dan önemli duyuru 25 kişi...10 Temmuz 2019
Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiTapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi10 Temmuz 2019
​Araç sahipleri dikkat! Günlük cezası var​Araç sahipleri dikkat! Günlük cezası var10 Temmuz 2019
711 lira zam geldi! Çalışan anneye 1.015 lira711 lira zam geldi! Çalışan anneye 1.015 lira12 Temmuz 2019
Isparta'da FETÖ/PDY operasyonu: 3 gözaltıIsparta'da FETÖ/PDY operasyonu: 3 gözaltı11 Temmuz 2019
ISPARTA DİŞ HEKİMLİĞİ ÇITAYI YÜKSELTTİISPARTA DİŞ HEKİMLİĞİ ÇITAYI YÜKSELTTİ09 Temmuz 2019
Isparta'da jandarmadan silah operasyonuIsparta'da jandarmadan silah operasyonu12 Temmuz 2019
Şehit uzman onbaşı son yolculuğuna uğurlandıŞehit uzman onbaşı son yolculuğuna uğurlandı10 Temmuz 2019
Kim ne kadar ödeyecek? MTV borcu hesaplamaKim ne kadar ödeyecek? MTV borcu hesaplama11 Temmuz 2019
Şeker hastasına erken emeklilik hakkı!Şeker hastasına erken emeklilik hakkı!11 Temmuz 2019
Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 10 yaralıBurdur'da iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı14 Temmuz 2019
2019 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? Emekli ikramiyesi ne kadar...2019 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? Emekli ikramiyesi ne kadar...10 Temmuz 2019
Burdurlu askerimiz şehit düştüBurdurlu askerimiz şehit düştü09 Temmuz 2019
ISPARTA'DA 15 TEMMUZ 3. YILDÖNÜMÜ ANMA ETKİNLİKLERİISPARTA'DA 15 TEMMUZ 3. YILDÖNÜMÜ ANMA ETKİNLİKLERİ10 Temmuz 2019
Isparta'da cep telefonu cam ve ekran değişimiIsparta'da cep telefonu cam ve ekran değişimi12 Temmuz 2019
Isparta'daki ikinci el araç ticareti yapanlar dikkat!Isparta'daki ikinci el araç ticareti yapanlar dikkat!09 Temmuz 2019
Eğirdir'de Triatlon ve Aguatlon Heyecanı 2019Eğirdir'de Triatlon ve Aguatlon Heyecanı 201911 Temmuz 2019
Isparta'da 3, 4 ve 6 saat süreyle kesinti olacakIsparta'da 3, 4 ve 6 saat süreyle kesinti olacak09 Temmuz 2019