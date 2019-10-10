ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Ögke, Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

İlahiyat Fakültesi Dekanı da olan Ögke, beraberindekilerle AA Antalya Bölge Müdürlüğüne atanan Mustafa Yıldırım'a hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ögke, bilimsel alanda önemli çalışmalar yapan Akdeniz Üniversitesinin sağlık, spor ve kültür sanatta da öne çıktığını söyledi.

Yıldırım da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, ajansın çalışmaları hakkında bilgi verdi.