Rektör Ünal'dan kan bağışına destek ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, öğrencilerin sosyal medyadan yaptığı kan bağışı çağrısına destek verdi.Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Ünal, Akdeniz Üniversitesi Genç Kızılay Topluluğu'nun çağrısı üzerine üniversi