Rehabilitasyon merkezi kendi elektriğini üretecek ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezinin "Engelleri Güneşle Aşıyoruz" projesi kapsamında kendi elektriğini üreteceği bildirildi.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ile Batı A