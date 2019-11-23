Red Bull Chess Masters’da final zamanı

Büyük final yarın İstanbul Büyükşehir Belediyesi desteği ile İstanbul Emirgan’daki Beyaz Köşk’te gerçekleştirilecek

Red Bull Chess Masters’da final zamanı
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Türkiye Satranç Federasyonu ve Red Bull’un ortaklığıyla düzenlenen Red Bull Chess Masters’ta şampiyon yarın belli olacak.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, farklı formatıyla dikkati çeken satranç turnuvası Red Bull Chess Masters’da final zamanı geldi. Türkiye’nin en iyi satranç oyuncularını bir araya getiren, Türkiye Satranç Federasyonu ve Red Bull’un ortaklığında düzenlenen organizasyonda son 8’e kalan takımlar, 7 bölge ve bir karma eleme sonrasında belli olmuştu.

15-70 yaş lisanslı satranç oyuncularının mücadele verdikleri Red Bull Chess Masters’da finaldeki takımlar hem rakibi hem de zamanı mat etmek için hamle yapacak ve Red Bull Chess Masters’ın ikinci şampiyonu olmak için mücadele edecek. Büyük final yarın İstanbul Büyükşehir Belediyesi desteği ile İstanbul Emirgan’daki Beyaz Köşk’te gerçekleştirilecek.

7 Kasım’da Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki elemelerle başlayan Red Bull Chess Masters, Premium Chess tarafından özel olarak tasarlanan online satranç platformu üzerinden oynandı. Bölge elemeleri olduğu gibi büyük final de Emre Hasgüleç ve Sabri Can Onay Yontar’ın sunumuyla tüm elemelerin canlı yayınlandığı Satranç Medya Youtube hesabından izlenebilecek.

Hızlı satranç formatıyla oynanacak finalde her bölgenin en iyi 3 erkek ve 1 kadın sporcusundan oluşan 7 takım ve karma elemeden gelen bir takım ise şu isimlerden oluşuyor:

"Doğu Anadolu Bölgesi: Gani Eren Ererdem, Ahmet Olçum, Eşref Işık ve Tuba Gür. İç Anadolu Bölgesi: Dinçer Taşdöğen, Çağatay Burcu, Uğur Doğa Yazıcı ve Leyla Aydın. Güneydoğu Anadolu Bölgesi: İhsan Kılıç, Batuhan Çil, İsmail Tofan ve Cemre Özdemir. Karadeniz Bölgesi: Canberk İnan, Serhan Berat Özdemir, Okan Özsakallıoğlu ve İpek Duru. Ege Bölgesi: Efe Mert Kılıç, Emirhan Tarlabaşı, Umut Erdem Gündüz ve Nino Kalaycı. Marmara Bölgesi: Anar Aliakbarov, Ataberk Eren, Halit Kaan Kesgin ve Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu. Akdeniz Bölgesi: Ekin Barış Özenir, Ağdar Alak, Cem Sabahi, ve Handenur Şahin. Karma Takım: Ahmet Efekan Alaz, Ozan Cingöz, Melih Kaan Can ve Emine Yanık Süral."

Bu sezon ikinci kez düzenlenen Red Bull Chess Masters’da hem kendi bölgesinde hem de finalde dereceye giren oyunculara ise çeşitli ödüller verilecek.


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