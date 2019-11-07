'Recep İvedik 6'nın galası yapıldı

Şahan Gökbakar’ın büyük hayran kitlesine ulaşan seri filminin son halkası "Recep İvedik 6"nın galası yapıldı.

'Recep İvedik 6'nın galası yapıldı
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Togan Gökbakar'ın yönettiği ve senaryosunu Şahan Gökbakar ile birlikte kaleme aldığı filmin Kanyon AVM’deki gösterimine ünlü isimler yoğun ilgi gösterdi.

Şahan Gökbakar, gösterim öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, filmi ilk kez seyirciyle buluşturacakları için çok heyecanlı olduklarını söyledi.

Recep İvedik’in çok sevilen bir karakter olduğunu vurgulayan komedyen, "Her filmde bir önceki filmin rekorunu kıracak mı diye aramızda konuşuyoruz ama kısmet bu işler. Hiçbir filmi rekor kırmak için yapmadık. Seyircimiz öyle takdir etti. İnşallah bunda da güzel bir not alırız seyircimizden. Seri, seyircimiz istediği sürece devam edecek." ifadelerini kullandı.

Gökbakar, filme yapılan eleştiriler için de şunları kaydetti:

"Eninde sonunda bir komedi karakteri, bir komedi filmi. Çok da abartılacak bir şey yok. Atomu da parçalamıyoruz. Komedi filmi. O yüzden çok ciddiye alıp eleştirmek de garip geliyor bana. İzleyenler, mutlu olanlar izlesin. Keyfine baksın. Biz zaten onlar için üretiyoruz bunları. Amaç iki saat kafayı dağıtıp, doya doya kahkaha atmak. Bence Recep İvedik’ler de Türkiye’de bunu en iyi yapan film oldu."

Togan Gökbakar, "Recep İvedik 6"nın, serinin diğer filmlerinden daha renkli olduğunu dile getirdi.

Sevilen her şeyin eleştirilebileceğine dikkati çeken Togan Gökbakar, "Eleştirilmesi güzel bir şey. Birileri sevecek, birileri sevmeyecek. Hayatın her alanında olduğu gibi. Onun için biz, sevenler kısmıyla ilgileniyoruz. Eğlendiğimiz filmler çekiyoruz. İnsanlar da eğlenirse mutlu oluyoruz." diye konuştu.

Filmde, Recep İvedik'in en yakın arkadaşı "Nurullah" karakterini canlandıran Nurullah Celebi de harika bir filmin ortaya çıktığını, serinin devamı için de hazır olduğunu ifade etti.

"Recep İvedik bir halk kahramanı"

Galanın konuklarından komedyen Yılmaz Erdoğan, Recep İvedik serisinin başarısını defalarca kanıtladığını belirtti.

Oyuncu Demet Akbağ, her zaman olduğu gibi başarılı olacağına inandığı filmin yeni başarısına tanık olmaya geldiğini aktardı.

Mahsun Kırmızıgül, Recep İvedik’in bir halk kahramanı olduğunun altını çizerek, "Bir önceki filmde de kahkahalarla gülmüştüm. Şu anda Türkiye'nin gülmeye ihtiyacı var. Sanırım sinema izleyicisi kasım ayında bol bol eğlenecek." değerlendirmesinde bulundu.

Engin Altan Düzyatan ise serinin tamamını izlediğine işaret ederek, "Hikayesi beni çok etkiliyor. Afrikayı çok severim. Umarım yine bir rekor kırar." dedi.

Gala gösterimine ayrıca şarkıcı Berkay, oyuncu Murat Han, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, oyuncu ve sunucu Seray Sever gibi pek çok ünlü isim katıldı.

Görüntü yönetmenliğini Gerard Simon’un üstlendiği, 8 Kasım'da vizyona girecek filmin konusu özetle şöyle:

"Evinde televizyon izlerken, kapıya gelen postacının teslim ettiği kuru fasulye festivali davetiyesini görünce çok heyecanlanan Recep İvedik, vakit kaybetmeden en yakın arkadaşı Nurullah'ı da yanına alıp Konya’ya doğru yola çıkmak ister. Bir hata sonucu kendilerini Konya yerine Kenya’da bulan Recep ve Nurullah’ın tek amacı Türkiye’ye geri dönmektir ama Afrika’nın uçsuz bucaksız vahşi bozkırlarında iki düşman kabilenin arasında kalırlar."

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