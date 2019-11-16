ANKARA - Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Rasulayn'da 11 Ekim'de teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen bir askerin şehit olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı kapsamında, 11 Ekim'de Rasulayn bölgesinde teröristlerin açtığı ateş sonucu bir askerin yaralandığı ve sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün şehit olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.