ANTALYA (AA) - DSP Antalya İl Başkanı Metin Oktay, belediye çalışanına seçimde rakip olduğu için bezdirme politikası uygulanmasının kabul edilemeyeceğini bildirdi.

DSP Antalya İl Başkanı Metin Oktay, yaptığı açıklamada, Özel İdare Müdürlüğü'nün kapatılmasıyla İbradı Belediyesinde görevlendirilen ve 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde DSP'den İbradı Belediye Başkan adayı olan Mustafa Kozanoğlu'nun gerek seçim sürecinde gerekse seçim sonrasında baskılara ve antidemokratik tavırlara maruz kaldığını ileri sürdü.

Kozanoğlu'nun, seçimi kazanan Serkan Küçükkuru tarafından haksız şekilde Elmalı ilçesinde görevlendirildiğini savunan Oktay, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kozanoğlu'nun Küçükkuru tarafından Elmalı'ya sürgün edilmesi antidemokratik bir davranıştır. Bu durumu kesinlikle kabul etmiyoruz, Kozanoğlu'nun sonuna kadar yanındayız. Akraba atamaları nedeniyle kamuoyunda olumsuz düşüncelerin oluşmasına sebep olan, kardeşini belediye şirketinin başına getiren ve belediye çalışanına seçimde rakip olduğu için bezdirme politikası uygulayan Küçükkuru'nun davranışları kabul edilemez boyuttadır."

Oktay, Küçükkuru'nun hatalarından bir an evvel dönmesini gerektiğini bildirdi.