"Radyoterapi sonrasında çevrenize radyasyon yaymazsınız"

İSTANBUL (AA)- Medipol Mega Üniversite Hastanesi Radyasyon Onkoloji Bölümünden Doç. Dr. Dilek Ünal, "Hastaların radyasyon onkologlarına en çok 'Çocuğumu, torununu kucağıma alabilir miyim?', 'Tedavi sırasında canım çok acıyacak mı?' şeklinde sorular soruyor. Radyoterapi sırasında ağrı hissetmezsiniz ve radyoterapi sonrasında çevreye radyasyon yaymazsınız." açıklamasında bulundu.

Doç. Dr. Dilek Ünal, yaptığı yazılı açıklamada, 100 yılı aşkın bu süre zarfında normal dokuların hangi dozlarda zarar görebileceği ve tümörün hangi dozda yok olabileceği, kemoterapi ile birlikte nasıl etki ettiğine ilişkin önemli adımlar atıldığına dikkati çekti.

Radyoterapi cihazlarının da zaman içerisinde, teknolojideki gelişmelere paralel olarak çok hızlı geliştiğini belirten Ünal, “Gerçekten artık çok güvenli ve hassas tedaviler yapmaya başladık. Bilim bize her aşamada yardımcı ve hep bizim yanımızda. Her gün yeni bir şeyler öğrenerek tedavilerimizi yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ünal, radyoterapi gibi 100 yıllık bir geçmişi ve deneyimi olan tedavilerden korkulmaması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

“Tamamlayıcı tıbbı da asıl tedavi olarak asla düşünemeyiz. Tamamlayıcı tedaviler doğru kullanıldığında bizim tedavilerimize destek olabilir. Öte yandan biz bu tamamlayıcı tedavileri asıl tedavilerimiz yerine koyarsak büyük yanlış yapmış oluruz. Bu yanlış, hastalığın kontrolsüzce büyümesine belki de tedavi şansımızı kaybetmemize neden olabilir.”

Hastaların radyasyon onkologlarına en çok “Çocuğumu, torununu kucağıma alabilir miyim?”, “Tedavi sırasında canım çok acıyacak mı?” şeklinde sorular sorduğuna dikkati çeken Ünal, radyoterapi sırasında ağrı hissedilmediğini ve radyoterapi sonrasında çevreye radyasyon yayılmadığını ifade etti.

Radyasyon onkologlarının, radyoterapi teknikerlerinin, medikal fizik uzmanlarının bir ekip olarak radyoterapi süresince yardımcı olduğunu aktaran Ünal, “Bizler biliyoruz, böyle bir tedavi yöntemini belki de hayatınızda ilk defa duyuyorsunuz ve kafanızda çok büyük soru işareti olabilir. Önemli olan bu sorulara cevapları yanlış yerde aramamak. Radyoterapi ekiplerinin tüm tedavi boyunca tek bir amacı vardır, en doğru ve en güvenli tedaviyi uygulamak.” değerlendirmesinde bulundu.