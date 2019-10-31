İSTANBUL - Quick Sigorta, 3 Kasım Pazar günü 41. kez düzenlenecek Vodafone İstanbul Maratonu'nda serebral palsili çocuklar için koşacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) ile birlikte engelli çocuklara dikkat çekmeyi amaçlayan Quick Sigorta, yardım toplayabilmek için maratonda adımlarına anlam katacak.

"İstanbul senin, durma koş!" sloganıyla 3 Kasım Pazar günü gerçekleşecek 41. Vodafone İstanbul Maratonu için geri sayım başladı. Kıtalar arası koşulan tek maraton olan Vodafone İstanbul Maratonu'na, 106 ülkeden 37 bin sporcunun yanı sıra halk koşusu kategorisinde 100 binin üzerinde katılım bekleniyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce İstanbullunun akın edeceği etkinlikte, dayanışma ve yardımlaşma hareketleri boy gösterecek. Bunların başında ise serebral palsili çocuklar için çalışmalar yürüten SERÇEV geliyor.

Maratonda tüm katılımcılardan yardım bekleyen derneğin en büyük destekçisi ise kurulduğu günden bu yana yenilikçi yaklaşımıyla sektörünün dijital yüzü olan Quick Sigorta olacak. Quick Sigorta ailesi 3 Kasım Pazar günü sahada yer alıp derneğin Engelsiz Hayat projesi için ter dökecek.





- Adımlar "Engelsiz Hayat"lar için atılacak





SERÇEV’in serebral palsili çocuklara eğitim ve sağlık desteği sağlayabilmek için oluşturduğu Engelsiz Hayat projesi, 41. Vodafone İstanbul Maratonu'nda destek toplayan iyilik hareketlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Serebral palsili çocuklara uygun cihazların temin edilmesi için yürütülen proje, bu kez özel donanımlı 15 farklı cihazın karşılanması amacıyla iki kıta arasındaki maraton koşucularından destek bekliyor.

Projenin hedefi 100 bin TL, cihazların kişi başı maliyeti ise ortalama 5 bin TL. Proje kapsamında toplanan gelirlerle alınan cihazlar, ailelerin ekonomik durumu ve çocukların hastalık düzeyine göre önceliklendirilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.





- Serebral palsi





Gelişimini tamamlamamış beynin, doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrası dönemde hasar görmesi nedeniyle oluşan fiziksel engellilik durumuna serebral palsi deniliyor.

Dünyada 17 milyonun üzerinde, Türkiye’de ise 650 binin üzerinde serebral palsili bireyin olduğu tahmin ediliyor. İstatistiksel olarak Türkiye'de her yüz doğumdan 4,4'ü, dünyada ise her bin doğumdan 2,1'i serebral palsili bebek olarak dünyaya geliyor.

Her bir bireyin sahip olduğu engel düzeyi ve onunla doğru orantılı olarak kullanılacak cihazlar farklılık gösteriyor. Engeli kendine özgü serebral palsili çocukların aileleri doğru cihazlara ulaşmakta problem yaşıyor.