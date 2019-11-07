Protez kolla hayata yeniden tutunmak istiyor

Bursa'da 2 yıl önce geçirdiği trafik kazasında kolunu kaybeden Akın Can Çınar, hayatını sağlıklı şekilde sürdürebilmek ve işe girebilmek için protez kol hayali kuruyor.

Protez kolla hayata yeniden tutunmak istiyor
0
Isparta Düğün Salonları

BURSA - Bursa'da 2 yıl önce motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında sağ kolunu kaybeden 19 yaşındaki Akın Can Çınar, hayata yeniden tutunmak için protez kola ihtiyaç duyuyor.

Kaza anında sağ kolu ve ayağı kopan Çınar'ın ayağı ameliyatla dikildi ancak kolu kurtarılamadı. Düşük ayak sorunu yaşayan ve kolu olmadığı için ihtiyaçlarını kendi başına gideremeyen Çınar, biyonik protez kola kavuşmak için yetkililerden destek bekliyor.

Akın Can Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki yıl önce motosikletle arkadaşının doğum gününe giderken bir aracın çarpması sonucu hayatının değiştiğini söyledi.

Kazanın ardından hastaneye yoğun kan kaybıyla ulaştırıldığını anlatan Çınar, şöyle konuştu:

"Hastaneye geldiğimde akciğerlerim sönmüş, hayati fonksiyonlarımı kaybetmişim. Kolum ve bacağım kopmuş. Yaşamama mucize diyorlar zaten. Yoğun bakımda 11 gün, hastanede de 2 aya yakın yattım. Kazada, yolda 35 metre sürüklenmişim ve kolumdaki sinirler kopmuş. Doktor anneme, 'Normal şartlarda ben bu kolu dikerim ama hem ayağı koptuğu hem de akciğerleri söndüğü için yaşamasına ihtimal vermiyorum, bir de kolunu dikmeye kalkarsam kaybedebilirim.' demiş. Bu sebeple kolumu kaybettim."

Çınar, kazada sağ ayağının da koptuğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ayağımın kopması nedeniyle derim de baya zarar gördü. Bacağımdan deri alınarak o bölgeye kondu ve öylelikle ayağım toparladı. Şu anda ayağımda 'düşük ayak' var. Sinir hasarı oluştu, ayak bileğimi yukarı doğru çekemiyorum. Bu da benim için baya sıkıntı oluşturuyor. Yolda yürürken ayağımın ucu takılıyor. Bu sebeple düşecek pozisyona geliyorum, bir kere de düştüm. Ayağım fizik tedaviyle biraz toparladı ama son durumlardan sonra artık fizik tedaviye de gidemiyorum."

Kolunu kaybettiği için günlük hayatta birçok sıkıntıyla karşı karşıya kaldığını anlatan Çınar, "Mesela birinin yanından geçiyorum, 'Çocuğa bak, çok geçmiş olsun, Allah kimseyi düşürmesin' gibi konuşmalar oluyor. Herkes başıma ne geldiğini soruyor. Böyle olması benim iyice moralimi bozdu. Otobüslerde de üzerimde sürekli başkalarının bakışları var." diye konuştu.

Protez kola ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Çınar, "Bağcıklarımı bağlayamıyorum. Montumun fermuarını çok zor çekiyorum, bazen çekemiyorum. Evde yiyecek bir şey hazırlamak için ocağı yakmak bile çok büyük sıkıntı benim için. Görünüş açısından da buna ihtiyacım var. Düğünlere falan gittiğimde çekiniyorum. Alkışlayamıyorum bile. Bu da beni üzüyor." ifadelerini kullandı.

"Bir anne olarak bunları görmek, yaşamak o kadar zor ki"

Akın Can Çınar'ın annesi Şengül Çınar da kazanın ardından çok zor günler geçirdiklerini anlatarak, "Ben hastanede doktora yalvardım, kolunu kurtarın, ne olur dedim. O da bana 'Hanım, kendine gel, çocuğun yaşaması zaten bir mucize. Bu çocuk kolsuz da yaşar.' dedi. Oğlum yaşadı Allah'a bin şükür ama hayat böyle de zor." ifadelerini kullandı.

Çınar, kazadan sonra oğlunun içine kapandığını ve dışarı çıkmak istemediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Akın sürekli evde oturmak istiyor, utanıyor. Düğüne gidiyoruz, oğlum sen de kalk diyorum, 'anne ben el bile çırpamıyorum, nasıl kalkayım, zorlama beni' diyor. Oğlumun protez kolu olsa hayatı çok daha kolaylaşacak bunu biliyorum. Maddi durumum yok, fizik tedaviye gönderemiyorum. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Çocuğuma her şeyi yapmak istiyorum ama maddi imkansızlıklar yüzünden hiçbir şey olmuyor. En azından protez kolu olsa, dışarıda sokakta insanlar gördüklerinde, 'ah bak kolu yok' diye bakmasalar, yürürken kendine güvenerek yürüse, ceketin altında bir protez kol olsa en azından fark edilmez diye düşünüyorum."

İşe gittiğini ve 12 saat çalışmak zorunda kaldığını dile getiren Çınar, şunları söyledi:
"Oğlum bir yumurta pişirecek oluyor ama ocağı yakamıyor, aç aç oturuyor. Ben eve geliyorum, 'annem bir şey yedin mi' diyorum, 'hiçbir şey yemedim' diyor. Apar topar hemen bir şeyler hazırlıyorum. Ayakkabısının bağcığı bağlanacak, bağlayamıyor. Fermuarını çekemiyor, kişisel bakımlarını yapamıyor. İnşallah biri sesimizi duyar. Ben ömür boyu çalışsam hayatta bir protez kol alamam tek başıma. Burada yatıyor, dışarı çıkmıyor. Sosyalleşsin istiyorum. Arkadaşlarıyla eskisi gibi olsun, gezsin tozsun istiyorum. Eve kapandı, sürekli morali bozuk. Ben çok üzülüyorum. Fizik tedaviye gitse ayağı biraz daha iyi olsa, kendine güveni gelir. Kolu olsa dışarı çıksa daha iyi olur. Bir anne olarak bunları görmek, yaşamak o kadar zor ki Allah kimsenin başına vermesin, düşmanım bile görmesin."

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralıISPARTA'DA OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI: 1 YARALI
Isparta'da keklik avlayan kişiye 3 bin 304 lira cezaISPARTA'DA KEKLİK AVLAYAN KİŞİYE 3 BİN 304 LİRA CEZA
Harmanörenli Çocuklar BAKA’yla Daha da Güçlü
SENİRKENT 'İN TANITIMI İÇİN PUL BASTIRILDI
Isparta İl Müftülüğü Mevlid-i Nebi Haftası programları ve açıklaması
Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 6 kişi yakalandı
Kredi kartında düzenleme Artık bankaya gitmenize gerek kalmayacak
Isparta'da kapalı yöntemle pankreas ameliyatı yapıldı
Gelendostlu Kadınların Projesine BAKA’dan Destek
Isparta'da otomobil refüje çarptı: 2 yaralı
Isparta'da Millet Bahçesi ve Tren Gar'ı bölgesinde önemli gelişmeler
İZDES HEYETİ ISPARTA'YA GELİYOR
İtimat Mobilya'da bu ürünlerde büyük fırsat!
Isparta'da etkin trafik denetimleri yapılıyor!
Isparta'da kaçak tütün, boş ve dolu makaronlar ele geçirildi
Isparta'da hırsızlık operasyonları! 5 kişi yakalandı
Berber baba ve oğlunun yan yana tatlı rekabeti
Isparta Şehir Hastanesi'nde “Organ Bağışı Standı” açıldı
UYUMDER Çalışmalarına BAKA’dan Destek
Kovada’dan sonbahar manzaraları
Isparta Belediye Başkanı'ndan sosyal tesis, piknik alanı ve pazaryeri müjdesi
TED Isparta Koleji'ne Jüri Özel Ödülü
Isparta AFAD Deprem Toplanma Yerleri Tanıtımı Yapıldı
Zindan Mağarası SDÜ Katkısı İle Turizme Kazandırılıyor
Isparta'da elektrikli süpürgede şok fiyat sakın kaçırmayın!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yüyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Isparta tarim fuarıısparta yas pastaısparta yas pastaısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta Şehir Hastanesi'nde akşam polikliniği uygulamasıIsparta Şehir Hastanesi'nde akşam polikliniği uygulaması02 Kasım 2019
Tablo netleşiyor! 430 liraya varan zam geliyorTablo netleşiyor! 430 liraya varan zam geliyor02 Kasım 2019
Milyonları ilgilendiren haber: Primi yetmeyene SGK'dan iadeMilyonları ilgilendiren haber: Primi yetmeyene SGK'dan iade04 Kasım 2019
Isparta'da "7 Güzel Adam Kütüphanesi" açılışı yapıldıIsparta'da "7 Güzel Adam Kütüphanesi" açılışı yapıldı01 Kasım 2019
Isparta İŞKUR'dan duyuru..Projelere destekIsparta İŞKUR'dan duyuru..Projelere destek01 Kasım 2019
TED Isparta Koleji'nde “Cumhuriyet Kokteyli” TED Isparta Koleji'nde “Cumhuriyet Kokteyli” 01 Kasım 2019
Isparta'da kaçak alkol , makaron sigara, ilaç operasyonuIsparta'da kaçak alkol , makaron sigara, ilaç operasyonu01 Kasım 2019
5 bin lira maaşı var ama çalışan yok! 150 bin çoban ithal edeceğiz5 bin lira maaşı var ama çalışan yok! 150 bin çoban ithal edeceğiz04 Kasım 2019
Salda Gölü'nde su kalitesi yükseldiSalda Gölü'nde su kalitesi yükseldi01 Kasım 2019
Isparta'da Balık Ekmek ve Izgara Balık Gözde Balık'taIsparta'da Balık Ekmek ve Izgara Balık Gözde Balık'ta02 Kasım 2019
Isparta'da süper akü kampanyası! Acele Edin!Isparta'da süper akü kampanyası! Acele Edin!03 Kasım 2019
9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel Doğum Gününde Anıldı9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel Doğum Gününde Anıldı02 Kasım 2019
Burdur'da ölü bulunan yönetmen toprağa verildiBurdur'da ölü bulunan yönetmen toprağa verildi03 Kasım 2019
Isparta'da kaçak alkol üretimi yapan şahıslara operasyonIsparta'da kaçak alkol üretimi yapan şahıslara operasyon01 Kasım 2019
Berber baba ve oğlunun yan yana tatlı rekabetiBerber baba ve oğlunun yan yana tatlı rekabeti05 Kasım 2019
Isparta'da ‘Zafere Doğru’ temsil gösterisiIsparta'da ‘Zafere Doğru’ temsil gösterisi02 Kasım 2019
Vatandaşı araç sahibi yapacak 3 yeni hesap daha geliyorVatandaşı araç sahibi yapacak 3 yeni hesap daha geliyor05 Kasım 2019
Kenevir ekim alanları uydudan tespit edilecekKenevir ekim alanları uydudan tespit edilecek02 Kasım 2019
Memurlar için enflasyon zammı oluştuMemurlar için enflasyon zammı oluştu04 Kasım 2019
TELEFON AKSESUARLARI VE ELEKTRONİK ÜRÜNLERİ TELALEM'DETELEFON AKSESUARLARI VE ELEKTRONİK ÜRÜNLERİ TELALEM'DE03 Kasım 2019