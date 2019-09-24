Prof. Dr. Halil Değertekin: İshal salgınlarının sebebi norovirüs

Prof. Dr. Değertekin, "Türkiye'de birkaç aydır ishal salgınına sebep olan virüsün adı norovirüs. En çok da sonbaharda görülmesinin sebebi soğuğa dayanıklı olması. Şu anda bulaşım şartları çok müsait." dedi.

Prof. Dr. Halil Değertekin: İshal salgınlarının sebebi norovirüs
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Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halil Değertekin, bağırsak enfeksiyonlarının sebebini ve enfeksiyon riskine karşı alınması gereken önlemleri AA muhabirine anlattı.

Bağırsak enfeksiyonlarının bakteriler, parazitler ve virüslerden kaynaklanabileceğini belirten Değertekin, bunun yanı sıra ilaçların sebep olduğu ya da strese bağlı ishallerin bulunduğunu ifade etti.

İlaçlar ve stresten kaynaklanan ishallerin enfeksiyon grubuna dahil edilmediğini söyleyen Değertekin, akut bağırsak ishallerinin en sık görülen nedeninin virüsler olduğunu kaydetti.

Değertekin, virüslerin bulaşmasının son derece kolay olduğunu belirterek, "Daha çok sağlık işinde çalışan kişilerin el hijyeninin, ortamının iyi olmaması, kullanılan suların temiz olmamasıyla bu hastalıklar bulaşır. Şehir suyu yeterince klorlanmamışsa, meyveleri, sebzeleri yıkamak için kullanılan su yeteri kadar temiz değilse oradaki bakteri, virüs, rahatlıkla onu tüketen insana bulaşabilir." diye konuştu.

Son dönemlerde akut ishallerin artış gösterdiğine dikkati çeken Değertekin, "Türkiye'de birkaç aydır ishal salgınına sebep olan virüsün adı norovirüs. Bu, bütün batıda olan bir virüs. En çok da sonbaharda görülmesinin sebebi soğuğa dayanıklı olması. Şu anda bulaşım şartları çok müsait ancak telaşa kapılmamak lazım. Ateşi olmayan, genel durumu bozuk olmayan bir insanda birkaç gün beklemek yeterlidir. Bu arada bol sıvı alınması, istirahat edilmesi gerekir." dedi.

"Kısa süreli ishal vakalarında antibiyotik kullanmayın"

Bu virüsün alındıktan 2-3 gün sonra hastaya etki ettiğini ve temel bulaşım yolunun gıdalardan geçtiğini vurgulayan Değertekin, şunları kaydetti:

"Bu işin asıl yayılımı gıda işinde çalışanların denetimiyle ilgili. Oradaki kişilerin el temizliği veya hijyenik şartları uygun değilse virüs kolaylıkla hazırlanan gıdalar aracılığıyla farklı kişilere geçebilir. Hastalık genelde bu mikrobun bulaştığı içme suyu, havuz suyu, dondurma, salata, soğuk içecekler ve hazır gıdalardan geçiyor. Dışarıda rastgele yemek yememek, mutlaka kapalı su almak, sebze ve meyvelerin çok iyi yıkandığına emin olmak lazım."

Değertekin, hasta kişinin el temizliğine çok dikkat emesi gerektiğini belirterek, "Aynı evdeki ya da yakınlarındaki insanların mümkün olduğunca korunması, ortak eşya kullanmaması gerekir. Bu virüs bir başkasına da ortak eşyalar aracılığıyla geçebilir." diye konuştu.

Kısa süreli akut ishallerin 2-3 günde geçeceğini bildiren Değertekin, "İshali artıracak gıdaların, sebze ve meyvenin, sütün verilmemesi lazım. Açlık en iyisidir ya da patates, muz, çorba, ekmek, yoğurt gibi besinlerin hastaya verilmesi lazım. Antibiyotik kullanmayı kesinlikle önermiyorum. Antibiyotiğin faydası yoktur, tam tersi zararı vardır. Çünkü yararlı bakterileri öldürür." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Aybüke İnal


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