Pozantı'da örtü yangını söndürüldü Adana’nın Pozantı ilçesinde ormanlık alandaki örtü yangını söndürüldü.Alınan bilgiye göre, PozantıNiğde kara yolu kenarındaki TCDD’ye ait tren rayı civarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.Pozantı, Ulu