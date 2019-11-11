ADANA - Adana’da okul ile aile iletişimini artırmak amacıyla "Annelerimizle Bluşuyoruz” etkinliği düzenlendi.



Pozantı Aşçıbekirli İlkokulu Müdürü Murat karacan, etkinlikte yaptığı konuşmada, amaçlarının veli öğrenci ilişkisinin güçlendirmek olduğunu kaydetti.

Anne ile vakit geçirmenin öğrenci üzerinde mutluluk, özgüven, sosyalleşme gibi olumlu etkiler yarattığını ifade eden Karacan, anne çocuk etkinliklerinin bundan sonra da devam edeceğini belirtti.

Etkinlik kapsamında sandalye kapmaca, ip çekme, yumurta taşıma, balon patlatma gibi çeşitli yarışmalar yapıldı.



