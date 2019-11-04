ADANA - Adana’nın Pozantı ilçesinde 3. Belemedik Doğa ve Fotoğraf Festivali düzenlendi.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, festival kapsamında "Tünelin Ucundaki Işık Belemedik" sloganıyla düzenlenen fotoğraf yarışmasının ödül töreninde yaptığı konuşmada, uzun soluklu bir yolculuğa çıktıklarını ve hayallerinin bitmediğini belirtti.

Hatay, Adana, Ereğli, Niğde ve Kayseri’den gelen doğa dostlarına daha iyi bir imkan sunmak için çalıştıklarını ifade eden Çay, "38 dönümlük bir araziyi kiralamak için Devlet Demir Yolları Bölge Müdürlüğüne müracaat ettik. Pozantı, Karaisalı ile Varda ve Belemedik'i birbirine bağlayan bir turizm çalıştayı gerçekleştireceğiz. Dezavantajlı ve avantajlı durumlarımızı ortaya koyacağız. Dezavantajımızı avantaja çevirecek projeler hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından jüri üyeleri tarafından bin 250 fotoğraf arasından seçilen 30 fotoğrafın sahiplerine ödülleri verildi.

Fotoğraf sanatçıları Hakan Yaralı ve Derya Yazar söyleşi ve sunum gerçekleştirdiği etkinlikte, Belediye Başkanı Çay, sahne alan Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu ile türkü seslendirdi.

Festivale, Pozantı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, Feke Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı Hüseyin Sözlü ile çevre ilçelerin belediye başkanları, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.







