Pozantı’da 10 bin fidan toprakla buluştu ADANA - Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Pozantı ilçesinde 5 farklı noktada 10 bin fidan toprakla buluştu. Pozantı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, Alpu Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinl