Pop-up kameralı Huawei Y9 Prime 2019 Türkiye’de satışa çıktı

- Teknoloji şirketi Huawei'nin pop-up kamerası ve gerçek tam ekranıyla son teknoloji ile trendleri birleştirdiği telefonu Y9 Prime 2019 Türkiye'de satışa çıktı - Huawei Y9 Prime 2019, yapay zeka destekli fotoğrafçılığa, uzun pil ömrüne, son teknoloji graf

Pop-up kameralı Huawei Y9 Prime 2019 Türkiye’de satışa çıktı
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA) - Otomatik açılabilen Pop-Up kamerası ve gerçek tam ekranıyla son teknoloji ve trendleri tek bir cihazda toplayan Huawei Y9 Prime 2019 Türkiye'de satışa çıktı.

Çinli teknoloji devi Huawei'nin ön kamera, kulaklık ve ortam ışığı sensörünün yerlerinin değiştiği, 16 MP açılır kameraya sahip "Y9 Prime 2019" tasarımı ile dikkat çekiyor.

Full HD ekranlı, orijinal, çerçevesiz yüksek performanslı Huawei Y9 Prime 2019, yüksek performans ve maksimum güç verimliliği için sekiz çekirdekli mimariye sahip 12nm işlem Kirin 710F yonga seti ile donatıldı. Eski nesil yonga seti ile karşılaştırıldığında GPU enerji verimliliği iki katına çıkarılan akıllı telefonun performansı yüzde 30 daha artarken, enerji tüketimi ise yüzde 30 daha az. Huawei Y9 Prime 2019, yapay zeka destekli fotoğrafçılığa, uzun pil ömrüne, son teknoloji grafiklere ve dikkat çekici bir estetik tasarıma sahip.

- 50 GB bulut hediyesi


Huawei, Türkiye’deki kullanıcılara özel olmak üzere, Y9 Prime telefon alanlara iki ay boyunca 50 GB bulut depolama hizmeti olan Huawei Cloud Storage’ı ücretsiz olarak sunuyor. Türkiye’deki diğer tüm kullanıcılar ise 1 aylığına 50 GB bulut depolama hizmetinden yine ücretsiz olarak yararlanabilecek. Halihazırda her Huawei kullanıcısı 5GB kapasiteli Cloud Storage’dan ücretsiz faydalanabiliyor.

Huawei Y9 Prime 2019'daki yüksek ekran-gövde oranı, yenilikçi bir 16MP pop-up kamerayla birlikte geliyor. Normal kullanımda kamera telefonun gövdesinde gizleniyor. Ön kamera aktif edildiğinde ise sadece bir saniyede çekime hazır hale geliyor. İşlevselliğinin yanında zorlu koşullara dayanıklılığı da testlerle onaylanmış olan açılır kamera, 100 bin tekrarı aşmasına rağmen sorun yaşamıyor ve 12 kilogramlık doğrudan yükten dahi etkilenmiyor.

- Gözü dinlendiren FullView ekran


Huawei Y9 Prime 2019, gerçek bir tam ekran için delik, çentik veya kaydırıcı içermeyen tam bir çerçevesiz ekrana sahip. Ön kamera, kulaklık ve ortam ışığı sensörünün yerlerinin değiştiği telefon, 19,5: 9 ekran en-boy oranı ve şık tasarımıyla dikkatleri çekiyor. Y9 Prime 2019, 2340x1080 Full HD ekran ve 391 PPI'lık piksel yoğunluğuna sahip telefon zararlı mavi ışığı filtreleyen gelişmiş göz konforu moduna da sahip. Göz konforu modu göz yorgunluğunu büyük oranda engelleyen Y9 Prime 2019, söz konusu özelliliği foto biyolojik güvenlik için sıkı testlerden geçerek TÜV Rheinland tarafından da onaylandı.



- Yapay Zeka Destekli Üstün Fotoğraf Yetenekleri


Huawei Y9 Prime 2019, 16MP + 8MP + 2MP üçlü arka kamera sistemi ile donatıldı. Ayrıca 16MP ana kamerada ve 8MP ikincil kamerada, görüntüyü net ve yüksek ayrıntı düzeyinde yakalamaya yardımcı olan 6P (altı lensli plastik dizi) tasarımından yararlanıldı. 16MP kamerada F/1.8 diyafram açıklığı düşük gürültülü ve hızlı netleme ile F/2.2 diyafram açıklığından yüzde 50 daha fazla ışık alabiliyor. 8MP sensör, 120 derece geniş açılı çekim yaparken nefes kesici görüntüler veya geniş manzaralar oluşturuyor. 2MP sensör ise gerçekçi bir alan derinliği oluşturmak için birincil kamerayla koordine çalışarak üst düzey kalitede görüntüler sağlıyor.

Huawei Y9 Prime 2019 telefonlar, "Gece Siyahı", "Safir Mavi" ve "Zümrüt Yeşili" renk seçenekleriyle 2.899 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla satışa sunuldu.




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