ADANA - Adana'da polisin, ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına yaptığı çanta ve kırtasiye yardımı sırasında bir çocuk mutluluktan duygusal anlar yaşadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi kentte ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına çanta ve kırtasiye yardımında bulunuldu.

Ekipler, merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'ndeki evleri gezip ihtiyaç sahibi öğrencileri belirleyerek, çanta ve kırtasiye malzemeleri dağıttı.

Yeni dönemde ilkokul 3. sınıfa başlayacak olan 9 yaşındaki Hatice Ateş, gazetecilere, polisin hediyelerinin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Büyüyünce öğretmen olmak istediğini dile getiren Ateş, yardımda bulunan polislere teşekkür etti. Ateş, bu sırada duygulanarak gözyaşı döktü.

Bu sırada bir kadın polis memuru da ona sarılıp öperek sevincini paylaştı.



Anne Kamile Ateş de eşinin ayakkabı imalathanesinde işçi olarak çalıştığını, 5 çocuğundan 3'ünün eğitim gördüğünü, bu durumda ister istemez okula devam edecek çocuklarına kırtasiye malzemesi almakta zorlandıklarını belirtti.



Polislere yardımları için teşekkür eden Kamile Ateş, "Allah onlardan razı olsun, başımızdan eksik olmasınlar." ifadesini kullandı.



Emniyet görevlilerinin çocukları için eğitim yardımında bulunduğu Hayriye Kıran ise eşinin son bir yıldır işsiz olduğunu, okul çağında 3 çocuğunun bulunduğunu, bu nedenle yapılan yardımın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

