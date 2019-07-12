ANTALYA (AA) - Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Antalya Şube Başkanlığına emekli polis memuru Hanifi Eker seçildi.
Dernekten yapılan yazılı açıklamada, 2 Temmuz'da yapılması gereken şube genel kurul toplantısının ertelendiği belirtildi.
Ertelenen genel kurulda, divan başkanlığına emekli polis memuru Zeki Kılınç seçilirken, konuşma yapan dernek başkanı Hasan Kısa şube başkanlığında Hanefi Eker'i destekliğini açıkladı.
Genel kurulda yapılan oylamada, emekli polis memuru Hanifi Eker dernek başkanlığına oy birliğiyle seçildi.
Toplantı, 9 yıldır şube başkanlığı görevini yürüten Hasan Kısa'nın onursal başkan olarak seçilmesiyle sona erdi.