DİYARBAKIR - Alınan bilgiye göre, Ortasu köyü kırsalındaki Berkur Tepe Üs Bölgesi yakınlarına odun toplamaya giden köylülere teröristlerce saldırı düzenlendi.

Saldırıda yaralanan 4 kişi helikopterle sevk edildikleri Şırnak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

PKK'lı teröristlerin odun toplayan köylülere saldırısına tepki

Hilal Belde Belediye Başkanı Cevher Benek, odun toplamaya giden köylülere düzenlenen saldırıda yaralanan 4 kişiyi, tedavi gördükleri Şırnak Devlet Hastanesinde ziyaret etti.

Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Benek, Hilal ve Şenoba beldelerinden kırsala odun toplamaya giden köylülere PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendiğini söyledi.

Bunun terör örgütü PKK tarafından yapılan ilk saldırı olmadığını dile getiren Benek, saldırıya uğrayan köylülerin elinde silah bulunmadığını anımsattı.

"PKK terör örgütü bitme noktasına gelince vatandaşları hedef alıyor. Terör örgütü PKK'yı şiddetle, lanetle kınıyoruz " ifadesini kullanan Benek, şöyle konuştu:

"Silahlı değillerdi, savunmasızlardı. Bütün Uludere halkı artık huzur istiyor. Bu birlik ve beraberliğimiz onların işine gelmiyor, onlara huzursuzluk veriyor. 7'den 70'e birliğimizden rahatsız olan terör örgütü PKK, vatandaşın üzerine korku salmaya çalışıyor ama onların ne füzesi, ne bombası, ne katliamı, 40 yıldır bizleri bu yoldan, bu çizgiden döndürmedi, döndüremeyecek."

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını belirten Benek, hızlı şekilde hastaneye ulaştırılmaları dolayısıyla yetkililere teşekkür etti.

Vatandaşlardan Şükrü Benek de terör örgütü PKK'ya tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Bütün Şırnak, Uludere, Şenoba, Hilal halkı adına bu saldırıyı kınıyoruz, lanetliyoruz. Saldırıyı duyan herkes kınamıştır, lanetlemiştir. PKK terör örgütünün en büyük başarısı masum insanlara saldırmaktır. Terör örgütü bitme noktasına geldikçe masum insanlarımıza saldırıyor. Başaramayacakları malum, hepimiz bunu biliyoruz. Devletimizin azimli, vatandaşlarımızın birlik ve beraberlik içinde olduğunu görüyoruz. Bunlar, bunu gördükçe kuduruyor."

Ali Benek de saldırıyı lanetlediklerini vurguladı.