MARDİN/ŞANLIURFA - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör operasyonu YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Mehmetçik karşısında bozguna uğrayan Suriye'deki YPG/PKK'lı teröristler, işgal ettikleri bölgelerden Türkiye'ye yönelik sivilleri hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor. AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, harekatın başladığı 9 Ekim'den bu yana Mardin'in Nusaybin ilçesi ile Şanlıurfa'nın Akçakale, Ceylanpınar, Suruç ve Birecik ilçelerine gerçekleştirilen havan ve roketatarlı saldırılarda, aralarında Suriye uyruklu 9 aylık Muhammed Omar'ın ve çocukların da bulunduğu 18 sivil şehit oldu, 100'ü aşkın kişi yaralandı.

Bugüne kadar sınır hattındaki ilçelerden Nusaybin'de 11, Suruç'ta 3, Akçakale'de 2 ve Ceylanpınar'da 2 sivil, hain saldırılarda yaşamını yitirdi. Saldırılarda Muhammed bebeğin yanı sıra Ceylanpınar ilçesinde ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki Mazlum Güneş, sokakta oynayan 11 yaşındaki Elif Terim ile Nusaybin ilçesinde anneleri ile evlerinin önünde katledilen 12 yaşındaki Emine ve 15 yaşındaki ablası Leyla Yıldız da hayatını kaybetti.

Toplanan siviller hedef seçildi

YPG/PKK'lı teröristler, bu saldırılarda sivil can kaybının fazla olması için haince taktikler uyguluyor. Nusaybin'de önceki gün 8 kişinin şehit düştüğü, 35 kişinin yaralandığı terör saldırısında, Suriye tarafından önce bir eve havan mermisiyle saldırı düzenleyen YPG/PKK'lı teröristlerin, ardından evdekilere yardım etmek amacıyla toplanan sivillerin üzerine yeniden saldırı yaptığı belirlendi. Şehit düşen siviller ile yaralıların fazla olmasının nedeninin, toplanan sivillere yönelik havan mermisiyle gerçekleştirilen üçüncü ve dördüncü saldırılar olduğu ortaya çıktı.

Teröristler, Suriye'nin Haseki iline bağlı Kamışlı ilçesinden sadece Nusaybin ilçesinde sivilleri hedef alan 300'ü aşkın havanlı saldırı yaptı.

Evlerdeki ve binalardaki tahribat, hain saldırıların boyutunu gözler önüne serdi.

"Bütün dünya, PKK/YPG'nin 9 aylık bir bebeği nasıl katlettiğini görsün"

Terör örgütü YPG/PKK'nın Akçakale'deki yerleşim yerlerine yaptığı havan saldırılarında 9 aylık bebek Muhammed Omar'ın hayatını kaybettiği evin sahibi Ahmet Töremen, AA muhabirine, terör örgütünün kundaktaki bebekleri dahi katlettiğini söyledi.

Teröristlerin çocuk, yaşlı ve kadın demeden herkese saldırdığını vurgulayan Töremen, şöyle konuştu:

"Ne diyeceğimizi şaşırıyoruz, insanlığın son noktası. Terör örgütünün saldırdığı insanların, bebeklerin suçu yok. Bütün dünya, PKK/YPG'nin 9 aylık bir bebeği nasıl katlettiğini görsün. Evimde hasar oldu ama evim ve canım devletim için feda olsun. Benim evim onarılabilir ama bu 9 aylık bebeğin annesi ve babasının yüreği onarılabilir mi? Söyleyecek bir söz bulamıyoruz. Hain terör örgütü PKK/YPG insanlığa zarar veriyor."

"Türk milletini hedef almışlar"

Abdullah Ezrak ise ağabeyinin evine terör örgütü tarafından havan mermisi atılması sonucu yangın çıktığını ve eşyaların kullanılamayacak hale geldiğini söyledi.

Terör örgütünün sivilleri hedef aldığını aktaran Ezrak, "İşgal ettikleri Suriye'den Türkiye'ye havan atıyorlar. Türk milletini hedef almışlar, Allah Türk Ordusunu muzaffer eylesin." dedi.