Phaselis Festivali devam ediyor ANTALYA - Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Phaselis Festivali, Akra Jazz Band ve Cansu Nihal Akarsu konseriyle devam etti. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) ve Kemer Belediyesi destekleriyle Phaselis Antik Kenti'n