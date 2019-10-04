Peugeot Boxer 4x4 her arazi şartına uyum sağlıyor

Peugeot Boxer, tasarımı ve çözümleriyle satışa sunulduğu günden bu yana 720 bin üretim adedine erişti

Peugeot Boxer 4x4 her arazi şartına uyum sağlıyor
0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Peugeot Boxer, tasarımı ve çözümleriyle satışa sunulduğu günden bu yana 720 bin üretim adedine ulaştı.

Peugeot'tan yapılan açıklamaya göre, Peugeot Boxer; Wanderlust Green, Mint, Alcantara Greval Grey ve doğal beyaz renklerinin bir arada kullanılmasıyla görsel açıdan özgün bir özelliğe sahip. Peugeot Rifter 4x4 Concept’in izinden giden araç; dangel dört tekerlekten çekiş sistemi, özel lastikler ve artırılmış yerden yükseklik ile her türlü araziye göre tasarlandı.

Kullanıma sunulan 10 metrekare alan üç kişiyi uzun yolculuklarda rahat ettirmek üzere şekillendirildi. Yolun bittiği noktalarda da devam etmek için Peugeot eM02 FS Powertube elektrikli dağ bisikleti ve Kanada ceviz ağacından üretilen kano devreye giriyor. Peugeot Boxer 4x4 Concept, 28 Eylül ile 6 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleşen "Recreational Vehicle Show"da tanıtıldı.


- Tasarımda dikkat çeken detaylar


Wanderlust Green gövde rengi sayesinde doğa ile benzersiz bir uyum yakalanıyor. Bu saten ve inci tonu doğa ile bütünleşmeyi kolaylaştırırken ferahlatıcı Mint gövdeyi belirli noktalarda güçlendiriyor ve eğimli Dark Chrome etiketler arka kısmı çevreliyor ve vurguluyor. Markanın en güncel tasarım dilini ortaya koyan yeni ön ızgara Cast Iron detaylarla dikkat çekiyor. Alt gövde öndeki koruyucu kalkan ve çamurluk ağzı kaplamaları ile bütünlük sergiliyor.

Ön bölümün gövde orantıları ön cam bölgesi ile uyumluluk sergiliyor. Bunun dışında ön cam ve ön tampon bölgesi de yenilendi. Gündüz olduğu gibi gecenin bir yarısı da kamp alanına dönüyor ve 8 LED’li aydınlatma modülü gecenin karanlığını aydınlatıyor.

Peugeot Boxer L3 baz alınarak geliştirilen araç, 6 metre uzunluğu ile üç macera tutkununu rahat ettirmek üzere 10 m² yaşam alanına dönüştürüldü. Söz konusu alan; mutfak ile yemek, uyku, banyo ve sürücü kabini olmak üzere dört bölgeye ayrılmış durumda. Farklı noktalara entegre edilen çeşitli saklama alanları tüm eşyaları depolayacak alanı sunuyor.

Dış tasarımla tezat oluşturan açık renk tonlarındaki iç mekan ve konsept araç için özel olarak tasarlanan ahşap uygulamalar, döşemeler ve kaplamalar bulunuyor. Peugeot e-208 GT, 508 Hybrid GT, 508 SW Hybrid GT ve 3008 Hybrid4 modellerinde de kullanılan kapı kaplamaları dahil olmak üzere döşemelerdeki Alcantara Greval Grey sportiflik ile
teknoloji arasındaki bağı ortaya koyuyor.

Kabin içindeki Mint Boxer logoları ve yine Mint renginde emniyet kemerleri iç mekânla dış mekân arasındaki uyumu sağlıyor. Markanın diğer modellerinde olduğu gibi daha fazla konfor sağlamak için yüzeyler kumaş ile kaplanıyor ve krom kullanılan kapı kollarında Cast Iron saten kullanılıyor.


- Çevre dostu materyaller kullanıldı


Peugeot Boxer 4x4 Concept’in temelinde ekoloji, verimlilik ve dayanıklılık yatıyor. Özellikle malzeme seçimi büyük bir hassasiyetle ele alındı. Masa ve lavabo tezgâhı doğal taşın dayanımı ile seramiğin güzelliğini bir arada sunan Aragonite beyaz doğal mineralden üretildi.

Tüm zemin ise yüzde 100 geri dönüştürülmüş ve yüzde 100 geri dönüştürülebilir malzemelerden üretildi. Örneğin plastikler yüzde 85 otomobil deposu, yüzde 10 süt şişesi ve yüzde 5 sabun şişesi gibi beyaz plastik malzemelerden üretildi. 50 kg geri dönüştürülmüş plastik standart plastiğe oranla 75 kg CO2 emisyon değeri tasarrufu sağlıyor.

Peugeot Boxer 4x4 Concept; FAP ve SCR gibi egzoz gazını arındırma çözümleriyle donatılıyor ve en güncel Euro 6 emisyon standartlarını karşılıyor. Peugeot Boxer 4x4 Concept; kum, çamur, kar ve kayalık yollarda da konforlu ve güvenli bir sürüş sunuyor. 4x4 Dangel aktarma sistemi ön akstaki visco kavrama ve diferansiyelden oluşuyor. Sistem; günlük kullanımda 2WD, gerekli durumlarda gücü arka aksa aktaran 4WD ve zorlu arazide arka aksı kilitleyen Lock olmak üzere üç farklı sürüş modu sunuyor.

BF Goodrich tarafından tedarik edilen yüksek performans tipi dört adet lastik dört tekerlekten çekiş sisteminin verimliliğini destekliyor. Zorlu arazi koşullarında engelleri sorun yaşamadan aşabilmek için Peugeot Boxer 4x4 Concept'in ön aksı 30 mm ve arka aksı ise 50 mm yükseltildi. Gerekli olan gücü ise altı ileri manuel şanzımanla kombine edilen 165 HP güç ve 370 Nm tork değeriyle BlueHDi 165 motor üstleniyor.

Araçla ilerlemenin mümkün olmadığı yerlerde bir kano ve ayrıca bir de bisiklet devreye giriyor. Peugeot Boxer 4x4 Concept için özel olarak geliştirilen ve Kanada ceviz ağacından üretilen kano aracın tavanına sabitleniyor. Peugeot eBikes ailesinin en yeni üyesi olan elektrik destekli dağ bisikleti Peugeot eM02 FS Powertube ATV maceraların yarım kalmaması için devreye giriyor.

Bisikletin kadrosuna entegre edilen kompakt boyutlu bataryalarla görsel olarak kaba bir görünüme neden olmazken aynı zamanda gerekli ihtiyaç halinde elektrik enerjisiyle sürücüyü destekliyor. Çift süspansiyon sistemiyle patikalarda konforlu bir sürüş sunan Peugeot eM02 FS Powertube ATV, Peugeot Boxer 4x4 Concept’in arka kısmında sabitleniyor.


- 9 inç navigasyon


Aracın boyutlarını girme olanağı tanıyan 9 inçlik dokunmatik ekrana sahip navigasyon, aracın boyutlarına uygun olmayan yolları tespit ederek aracın boyutlarına uygun alternatifler belirliyor. Waze gerçek zamanlı trafik uygulaması ile uyumlu olan navigasyon sistemine aynı anda iki telefon birden eş zamanlı olarak bağlanabiliyor. Navigasyon ekranı aynı zamanda aracın ön ve arka kısmında HD kameraların görüntülerini de gösteriyor. Sürücü böylece çevresinde olup bitenleri daha rahat takip edebiliyor.

Dört tekerlekten çekiş sistemi markanın uzun soluklu iş ortaklarından biri olan Dangel imzasını taşıyor. Konsept proje ile bütünleşmesi adına logoda Mint rengi tercih edildi. İç mekanın en önemli ekipmanlarından lavabo, tezgâh ve masa ise Kerrock imzasını taşıyor. Araç içi ses ve görüntü sistemleri alanında uzman olan Alpine ise navigasyon ve bilgi-eğlence sistemini tasarladı.

Peugeot yeni bir Alpine uydu navigasyon sistemi sunuyor. Örneğin sistem, o araç için dar olan köprü ve geçitleri belirleyerek araca uygun bir rota oluşturuyor. İkiye bölünebilen XXL 23 cm renkli ekran ön konsola entegre edilmiş durumda ve direksiyon üzerindeki düğmelerle kontrol edilebiliyor.

Geri görüş kamerasını destekleyen sistem milyonlarca POI ve eşzamanlı olarak iki telefonun Bluetooth üzerinden sisteme bağlanması gibi özellikleri taşıyor. Android Auto ve Apple CarPlay uyumlu olan sistem ilgili akıllı telefon uygulamalarını da destekliyor.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da uzman erbaşlar yemin etti
Isparta'da yıkılan evlerin sahiplerine belediye yenisini yapıyor
Isparta için meteorolojik uyarı ''Dikkatli ve tedbirli...''
SDÜ Batı Kampusu-Adliye Kavşağı Bulvar çalışmalarında mutlu son
Isparta'nın Elektrikli Süpürge Servisi Süpürge Dünyası
​ Isparta’da Yaşayan Hayırsever Ümmü Hanımdan Örnek Davranış
Türker AVM'deki indirimleri kaçırmayın!
Eğirdir'de öğrenciler için bütçe defteri dağıtıldı
Milli yüzücüler Isparta'da üniversite öğrencileriyle buluştu
​SDÜ Göller Bölgesi’nin Sanat Tarihine Işık Tutacak
Ayhan Usta Adıyaman Çiğköftelerinin lezzeti bir tutkuya dönüşüyor
Diyanet-Sen’ den Isparta il Müftülüğüne Ziyaret
Isparta Atık Su Arıtma Tesisinde son durum
Isparta Valisi Seymenoğlu sporculara başarılar diledi
Isparta Valisi Seymenoğlu Şarkikaraağaç ve Eğirdir İlçesinde
Isparta'da narkotik operasyon! 7 kişi yakalandı 2'si tutuklandı
ORGANİZASYONDA FARK! TEMPO PARK!
Isparta yaya geçitlerinde yaya güvenliği için yürüdü
Yaylaköy Göleti 1.670 Dekar tarımsal araziyi sulayacak!
Isparta'da elektrikli bisikletler için uygun fiyatlı akü değişimi
Isparta'da Yaya Geçidi Nöbeti etkinliği düzenlendi
Isparta'da her yerde aranan hırsız yakalandı
Isparta 32 plakalı haber olan araç yakalandı trafikten men edildi
Isparta'da iki otomobil çarpıştı
Isparta'da Okula Uyum Süreci Semineri düzenledi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Yumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
ısparta yas pastaısparta çiğ köfteısparta perdeIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıısparta mobilyaroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştıIsparta'da Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı30 Eylül 2019
Karar çıktı! Vatandaşa faiziyle geri ödenecekKarar çıktı! Vatandaşa faiziyle geri ödenecek30 Eylül 2019
Uçaklarda hava polisi dönemi başlıyorUçaklarda hava polisi dönemi başlıyor01 Ekim 2019
Isparta'nın en taze ve sağlık kaynağı balıklar Gözde Balık TezgahlarındaIsparta'nın en taze ve sağlık kaynağı balıklar Gözde Balık Tezgahlarında28 Eylül 2019
EZGİ PASTANESİ ''PASTANIN HERŞEYİ'' EZGİ PASTANESİ ''PASTANIN HERŞEYİ'' 01 Ekim 2019
Ahşabı sanata dönüştürdü, hayalini çocuklarıyla gerçekleştirdiAhşabı sanata dönüştürdü, hayalini çocuklarıyla gerçekleştirdi28 Eylül 2019
Yepyeni ve askılı telefon kılıfları Isparta'da Telalem'deYepyeni ve askılı telefon kılıfları Isparta'da Telalem'de01 Ekim 2019
ISPARTA'DA KALP RİTİM BOZUKLUKLARINA SON!ISPARTA'DA KALP RİTİM BOZUKLUKLARINA SON!01 Ekim 2019
Isparta'da Yetim çocuklara yardım paketiIsparta'da Yetim çocuklara yardım paketi30 Eylül 2019
Isparta'da iki otomobil çarpıştıIsparta'da iki otomobil çarpıştı02 Ekim 2019
Bugün açıklandı! Kamuda yeni dönemBugün açıklandı! Kamuda yeni dönem30 Eylül 2019
Isparta’nın da yöresel ürünleri sergileniyorIsparta’nın da yöresel ürünleri sergileniyor30 Eylül 2019
Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'den önemli duyuıru Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'den önemli duyuıru 30 Eylül 2019
"Beklentimiz ekonomideki duraklamanın artı büyümeye geçeceği yönünde""Beklentimiz ekonomideki duraklamanın artı büyümeye geçeceği yönünde"28 Eylül 2019
Isparta'da KÖYDES Yatırımları DeğerlendirildiIsparta'da KÖYDES Yatırımları Değerlendirildi01 Ekim 2019
Isparta'daki 935 gramlık elma görenleri şaşırtıyorIsparta'daki 935 gramlık elma görenleri şaşırtıyor29 Eylül 2019
Isparta'da her yerde aranan hırsız yakalandıIsparta'da her yerde aranan hırsız yakalandı02 Ekim 2019
Ticaret Bakanı yardımcısı Uçarmak,Isparta'daTicaret Bakanı yardımcısı Uçarmak,Isparta'da28 Eylül 2019
Isparta'da sahte ve kaçak içki operasyonu!Isparta'da sahte ve kaçak içki operasyonu!30 Eylül 2019
Kredi kartı kullananlar dikkat! Bugün başladı! Artık faiz oranları...Kredi kartı kullananlar dikkat! Bugün başladı! Artık faiz oranları...29 Eylül 2019