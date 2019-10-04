İSTANBUL - Peugeot Boxer, tasarımı ve çözümleriyle satışa sunulduğu günden bu yana 720 bin üretim adedine ulaştı.

Peugeot'tan yapılan açıklamaya göre, Peugeot Boxer; Wanderlust Green, Mint, Alcantara Greval Grey ve doğal beyaz renklerinin bir arada kullanılmasıyla görsel açıdan özgün bir özelliğe sahip. Peugeot Rifter 4x4 Concept’in izinden giden araç; dangel dört tekerlekten çekiş sistemi, özel lastikler ve artırılmış yerden yükseklik ile her türlü araziye göre tasarlandı.

Kullanıma sunulan 10 metrekare alan üç kişiyi uzun yolculuklarda rahat ettirmek üzere şekillendirildi. Yolun bittiği noktalarda da devam etmek için Peugeot eM02 FS Powertube elektrikli dağ bisikleti ve Kanada ceviz ağacından üretilen kano devreye giriyor. Peugeot Boxer 4x4 Concept, 28 Eylül ile 6 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleşen "Recreational Vehicle Show"da tanıtıldı.





- Tasarımda dikkat çeken detaylar





Wanderlust Green gövde rengi sayesinde doğa ile benzersiz bir uyum yakalanıyor. Bu saten ve inci tonu doğa ile bütünleşmeyi kolaylaştırırken ferahlatıcı Mint gövdeyi belirli noktalarda güçlendiriyor ve eğimli Dark Chrome etiketler arka kısmı çevreliyor ve vurguluyor. Markanın en güncel tasarım dilini ortaya koyan yeni ön ızgara Cast Iron detaylarla dikkat çekiyor. Alt gövde öndeki koruyucu kalkan ve çamurluk ağzı kaplamaları ile bütünlük sergiliyor.

Ön bölümün gövde orantıları ön cam bölgesi ile uyumluluk sergiliyor. Bunun dışında ön cam ve ön tampon bölgesi de yenilendi. Gündüz olduğu gibi gecenin bir yarısı da kamp alanına dönüyor ve 8 LED’li aydınlatma modülü gecenin karanlığını aydınlatıyor.

Peugeot Boxer L3 baz alınarak geliştirilen araç, 6 metre uzunluğu ile üç macera tutkununu rahat ettirmek üzere 10 m² yaşam alanına dönüştürüldü. Söz konusu alan; mutfak ile yemek, uyku, banyo ve sürücü kabini olmak üzere dört bölgeye ayrılmış durumda. Farklı noktalara entegre edilen çeşitli saklama alanları tüm eşyaları depolayacak alanı sunuyor.



Dış tasarımla tezat oluşturan açık renk tonlarındaki iç mekan ve konsept araç için özel olarak tasarlanan ahşap uygulamalar, döşemeler ve kaplamalar bulunuyor. Peugeot e-208 GT, 508 Hybrid GT, 508 SW Hybrid GT ve 3008 Hybrid4 modellerinde de kullanılan kapı kaplamaları dahil olmak üzere döşemelerdeki Alcantara Greval Grey sportiflik ile

teknoloji arasındaki bağı ortaya koyuyor.

Kabin içindeki Mint Boxer logoları ve yine Mint renginde emniyet kemerleri iç mekânla dış mekân arasındaki uyumu sağlıyor. Markanın diğer modellerinde olduğu gibi daha fazla konfor sağlamak için yüzeyler kumaş ile kaplanıyor ve krom kullanılan kapı kollarında Cast Iron saten kullanılıyor.





- Çevre dostu materyaller kullanıldı





Peugeot Boxer 4x4 Concept’in temelinde ekoloji, verimlilik ve dayanıklılık yatıyor. Özellikle malzeme seçimi büyük bir hassasiyetle ele alındı. Masa ve lavabo tezgâhı doğal taşın dayanımı ile seramiğin güzelliğini bir arada sunan Aragonite beyaz doğal mineralden üretildi.

Tüm zemin ise yüzde 100 geri dönüştürülmüş ve yüzde 100 geri dönüştürülebilir malzemelerden üretildi. Örneğin plastikler yüzde 85 otomobil deposu, yüzde 10 süt şişesi ve yüzde 5 sabun şişesi gibi beyaz plastik malzemelerden üretildi. 50 kg geri dönüştürülmüş plastik standart plastiğe oranla 75 kg CO2 emisyon değeri tasarrufu sağlıyor.



Peugeot Boxer 4x4 Concept; FAP ve SCR gibi egzoz gazını arındırma çözümleriyle donatılıyor ve en güncel Euro 6 emisyon standartlarını karşılıyor. Peugeot Boxer 4x4 Concept; kum, çamur, kar ve kayalık yollarda da konforlu ve güvenli bir sürüş sunuyor. 4x4 Dangel aktarma sistemi ön akstaki visco kavrama ve diferansiyelden oluşuyor. Sistem; günlük kullanımda 2WD, gerekli durumlarda gücü arka aksa aktaran 4WD ve zorlu arazide arka aksı kilitleyen Lock olmak üzere üç farklı sürüş modu sunuyor.

BF Goodrich tarafından tedarik edilen yüksek performans tipi dört adet lastik dört tekerlekten çekiş sisteminin verimliliğini destekliyor. Zorlu arazi koşullarında engelleri sorun yaşamadan aşabilmek için Peugeot Boxer 4x4 Concept'in ön aksı 30 mm ve arka aksı ise 50 mm yükseltildi. Gerekli olan gücü ise altı ileri manuel şanzımanla kombine edilen 165 HP güç ve 370 Nm tork değeriyle BlueHDi 165 motor üstleniyor.



Araçla ilerlemenin mümkün olmadığı yerlerde bir kano ve ayrıca bir de bisiklet devreye giriyor. Peugeot Boxer 4x4 Concept için özel olarak geliştirilen ve Kanada ceviz ağacından üretilen kano aracın tavanına sabitleniyor. Peugeot eBikes ailesinin en yeni üyesi olan elektrik destekli dağ bisikleti Peugeot eM02 FS Powertube ATV maceraların yarım kalmaması için devreye giriyor.

Bisikletin kadrosuna entegre edilen kompakt boyutlu bataryalarla görsel olarak kaba bir görünüme neden olmazken aynı zamanda gerekli ihtiyaç halinde elektrik enerjisiyle sürücüyü destekliyor. Çift süspansiyon sistemiyle patikalarda konforlu bir sürüş sunan Peugeot eM02 FS Powertube ATV, Peugeot Boxer 4x4 Concept’in arka kısmında sabitleniyor.





- 9 inç navigasyon





Aracın boyutlarını girme olanağı tanıyan 9 inçlik dokunmatik ekrana sahip navigasyon, aracın boyutlarına uygun olmayan yolları tespit ederek aracın boyutlarına uygun alternatifler belirliyor. Waze gerçek zamanlı trafik uygulaması ile uyumlu olan navigasyon sistemine aynı anda iki telefon birden eş zamanlı olarak bağlanabiliyor. Navigasyon ekranı aynı zamanda aracın ön ve arka kısmında HD kameraların görüntülerini de gösteriyor. Sürücü böylece çevresinde olup bitenleri daha rahat takip edebiliyor.



Dört tekerlekten çekiş sistemi markanın uzun soluklu iş ortaklarından biri olan Dangel imzasını taşıyor. Konsept proje ile bütünleşmesi adına logoda Mint rengi tercih edildi. İç mekanın en önemli ekipmanlarından lavabo, tezgâh ve masa ise Kerrock imzasını taşıyor. Araç içi ses ve görüntü sistemleri alanında uzman olan Alpine ise navigasyon ve bilgi-eğlence sistemini tasarladı.



Peugeot yeni bir Alpine uydu navigasyon sistemi sunuyor. Örneğin sistem, o araç için dar olan köprü ve geçitleri belirleyerek araca uygun bir rota oluşturuyor. İkiye bölünebilen XXL 23 cm renkli ekran ön konsola entegre edilmiş durumda ve direksiyon üzerindeki düğmelerle kontrol edilebiliyor.

Geri görüş kamerasını destekleyen sistem milyonlarca POI ve eşzamanlı olarak iki telefonun Bluetooth üzerinden sisteme bağlanması gibi özellikleri taşıyor. Android Auto ve Apple CarPlay uyumlu olan sistem ilgili akıllı telefon uygulamalarını da destekliyor.