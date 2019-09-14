ANKARA - Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında, tuzaklanmış patlayıcılarla yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda, radyo frekans yöntemiyle tuzaklanmış halde bulunan 82 milimetrelik havan mermisi ve 3 kilogramlık bidon içerisinde tespit edilen el yapımı patlacının imha edildiği belirtildi.

Ayrıca iki sığınakta bulunan iki varil mazot ve iki su deposuyla çok miktarda yaşam malzemesinin de kullanılmaz hale getirildiği açıklandı.