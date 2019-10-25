İSTANBUL - Pazarlama Türkiye tarafından düzenlenen Pazarlama Türkiye Zirvesi bu sene "Touch" teması ile 200'den fazla markadan 400'ü aşkın katılımcıyı ve 30'u aşkın sponsoru ağırladı.

Pazarlama Türkiye tarafından yapılan açıklamaya göre, Pazarlama Türkiye Zirvesi 9 oturum, 3 panel ve 2 deneyim oturumu ile pazarlama, reklam, medya, iletişim , FMCG, teknoloji, ulaşım, telekomünikasyon, dijital, otomotiv, gayrimenkul, sağlık, finans, medikal vb. sektör profesyonellerini bir araya getirdi.

Zirve, marka danışmanı, yazar ve Markam AŞ'nin kurucusu Güven Borça'nın konuşması ile başladı. Ardından Visa Güney Doğu Avrupa Pazarlama Müdürü Birim Gönülşen Özyürekli, "Neden tüketicilere dokunuyoruz?" adlı sunumunu gerçekleştirdi. Zirve, uluslararası ve yerel markalara hizmet veren Insider firmasının Partneri ve Pazarlama Müdürü Merve Nazlıoğlu "Global Bir Pazarlama Ekibi Nasıl Kurulur" başlıklı sunumu ile devam etti.

Zirvenin ilk paneli "Dijitalde İnsan Kaynağı" konusu ile Sahibinden.com Reklam Satış Genel Müdür Yardımcısı Banu Barbarosoğlu, Netcom Medya Kurucu Ortağı Zeynep Taptık Bilgen, PepsiCo Türkiye Dijital Pazarlama ve E-Ticaret Başkanı Didem Namver'in katılımında düzenlendi.

Ipsos Türkiye Baş Müşteri Sorumlusu Özen Gürelli, Hayata Dönme Vakti isimli sunumunu gerçekleştirdi. Vestel Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tunç Berkman, "Ezber Bozan Müşteri Deneyimi Yaklaşımları" isimli sunumunu tamamlarken Mosanta kurucusu İlyas Teker, SEO konusunda önemli bilgiler paylaştı. Öğle arasından önceki son oturumda ise Yemeksepeti Pazarlama Direktörü Barış Sönmez, 3 cümle ile markalara büyüme reçetesini sundu.

Etkinlik sponsoru Glovo Türkiye firmasından Growth & Marketing Manager Bahar Altıntaş, rekabetçi sektörde hayatlara dokunan marka deneyimlerini paylaştı. Kutsal İnek - Ayşe Aslı Bozdağ, yaşamı değiştirmek yolunda atılabilecek farkındalık adımlarını ziyaretçilere aktardı. Zirvenin ikinci paneli "Espor Dünyasında Markaların Yeri" başlığında, OYUNDER Başkanı Tansu Kendirli, Teknosa Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Doğa Oran ve Intel Türkiye Perakende Satış Direktörü Koray Yıldız eşliğinde tamamlandı.

Akşam seansı Dijital Dönüşümde Çeşitlilik paneli ile başladı. Panele konuşmacı olarak Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) Başkanı Zehra Öney, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ve Adcolony Satış ve Gelişen Marketlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emre Gönül katıldı.

Zirvenin son oturumunu "Algoritmalar Çağında Yeni Gençlik" başlıklı sunumuyla FutureBright Research Kurucu ve Yönetici Ortağı Akan Abdula gerçekleştirdi. Zirvede Simit Sarayı, Özikizler Künefe markalarının lezzetli ürünleri ve Hayat Su markasının yeni ürünü soğuk çay çeşitleri ziyaretçilere ikram edildi. Ziyaretçiler Optimist Kitap standından özel indirimlerle sektörel kitaplara erişme fırsatını yakaladı.